UP Police Result 2025 Link [OUT]: यूपी पुलिस SI, ASI और Computer Operator रिजल्ट जारी, फटाफट यहां करें चेक

UP Police Result 2025, Sarkari Result OUT: यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने SI, ASI और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-A भर्ती 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने 1 और 2 नवंबर 2025 को परीक्षा दी थी, वे अब आधिकारिक वेबसाइट-uppbpb.gov.in पर जाकर अपना यूपी पुलिस रिजल्ट 2025 चेक कर सकते हैं। रिजल्ट के साथ स्कोर कार्ड और क्वालिफाइंग स्टेटस लिंक-coexams.com/cowrtresults/loginpage.aspx उपलब्ध है। परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि का उपयोग करके तुरंत लॉगिन करें और अपना रिजल्ट डाउनलोड करें। इसके साथ ही कट-ऑफ और मेरिट लिस्ट भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।

UP Police SI, ASI And Computer Operator Result 2025 Download Link

यूपी पुलिस SI, ASI और कंप्यूटर ऑपरेटर 2025 का रिजल्ट 2025 लिंक अब यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव हो गया है। उम्मीदवार Sub Inspector (Confidential), ASI (Clerk/Accounts) और Computer Operator का रिजल्ट देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।