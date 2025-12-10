RRB NTPC UG CBT 2 City Slip 2025
UP Police Result 2025 Link [OUT]: यूपी पुलिस SI, ASI और Computer Operator रिजल्ट जारी, फटाफट यहां करें चेक

By Vijay Pratap Singh
Dec 10, 2025, 16:47 IST

UP Police SI, ASI Result 2025 OUT: उम्मीदवार जो यूपी पुलिस SI, ASI और Computer Operator ग्रेड-A भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी पुलिस रिजल्ट लिंक-coexams.com/cowrtresults/loginpage.aspx पर उपलब्ध है। उम्मीदवार अपने Registration Number और Date of Birth का उपयोग करके यूपी पुलिस SI, ASI और कंप्यूटर ऑपरेटर रिजल्ट 2025 चेक कर सकते हैं।

यूपी पुलिस SI, ASI और Computer Operator रिजल्ट 2025 जारी हुआ।
UP Police Result 2025, Sarkari Result OUT: यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने SI, ASI और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-A भर्ती 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने 1 और 2 नवंबर 2025 को परीक्षा दी थी, वे अब आधिकारिक वेबसाइट-uppbpb.gov.in पर जाकर अपना यूपी पुलिस रिजल्ट 2025 चेक कर सकते हैं। रिजल्ट के साथ स्कोर कार्ड और क्वालिफाइंग स्टेटस लिंक-coexams.com/cowrtresults/loginpage.aspx उपलब्ध है। परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि का उपयोग करके तुरंत लॉगिन करें और अपना रिजल्ट डाउनलोड करें। इसके साथ ही कट-ऑफ और मेरिट लिस्ट भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।

UP Police SI, ASI And Computer Operator Result 2025 Download Link

यूपी पुलिस SI, ASI और कंप्यूटर ऑपरेटर 2025 का रिजल्ट 2025 लिंक अब यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव हो गया है। उम्मीदवार Sub Inspector (Confidential), ASI (Clerk/Accounts) और Computer Operator का रिजल्ट देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।

UP Police Computer Operator Grade-A Result 2025 Link

यहां क्लिक करें

UP Police SI, ASI Result 2025 Link

यहां क्लिक करें

UP Police Computer Operator Cut Off 2025 OUT

UPPRPB ने यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर रिजल्ट 2025 के साथ कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए हैं। कैंडिडेट नीचे कैटेगरी के हिसाब से यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर कट ऑफ 2025 देख सकते हैं।Screenshot 2025-12-10 153053

यूपी पुलिस SI, ASI and Computer Operator रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स की मदद से अपना यूपी पुलिस SI, ASI और कंप्यूटर ऑपरेटर रिजल्ट 2025 चेक कर सकते हैं।

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं uppbpb.gov.in या coexams.com/cowrtresults/loginpage.aspx

  • होम पेज पर TOP NOTICES / शीर्ष सूचनाएं सेक्शन में जाएं।

  • इसके बाद कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पदों पर सीधी भर्ती-2023 के अन्तर्गत आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम हेतु लिंक और पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अन्तर्गत लिखित परीक्षा के परिणाम हेतु लिंक पर क्लिक करें।

  • इसके बाद आपके सामने एक लॉगिन पेज ओपन होगा।

  • लॉगिन विवरण भरें- Registration Number और Date of Birth (जन्म तिथि) दर्ज भरें।

  • लॉगिन करने के बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

  • स्कोर कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट आउट ले।

यूपी पुलिस SI, ASI और कंप्यूटर ऑपरेटर रिजल्ट 2025 के बाद आगे क्या?

नियमों के अनुसार, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास करने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों का एक क्वालिफाइंग कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। जिन दिव्यांग उम्मीदवारों ने अपने आवेदन में वाइस-प्रेसिडेंट (कॉन्फिडेंशियल) पद चुना है, उन्हें टाइपिंग टेस्ट पास करने के बाद क्वालिफाइंग शॉर्टहैंड टेस्ट भी देना और पास करना होगा।

पोस्ट की योग्यता के लिए जरूरी कंप्यूटर टाइपिंग और स्टेनोग्राफी परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद, उम्मीदवारों का चयन ऑफलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों और सरकारी नियमों के तहत दिए गए आरक्षण के आधार पर किया जाएगा। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की तारीख और स्थान की जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर अलग से जारी की जाएगी।

