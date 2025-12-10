CSIR CECRI Vacancy 2025: वैज्ञानिक पदों के लिए आवेदन,योग्यता सहित डिटेल जानें

CSIR CECRI Vacancy 2025: CSIR-सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (CECRI), कराईकुडी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर वैज्ञानिक पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 12 जनवरी, 2026 तक या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उम्मीदवारों को CSIR CECRI की आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तारीखें, आवेदन शुल्क, आयु सीमा, योग्यता, रिक्तियों की संख्या, वेतनमान और महत्वपूर्ण लिंक के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी।
CSIR CECRI Vacancy 2025: महत्वपूर्ण तारीखें
संस्थान ने आवेदन शेड्यूल सहित सभी जरूरी विवरणों के साथ एक विस्तृत नोटिफिकेशन अपलोड किया है। आप नीचे दिए गए शेड्यूल के अनुसार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं-
|
आवेदन की अंतिम तिथि
|
12 जनवरी, 2026
CSIR CECRI Vacancy 2025: नोटिफिकेशन PDF
वैज्ञानिक के घोषित पदों पर आवेदन करने से पहले, Candidates को आधिकारिक विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ने की सलाह दी जाती है। आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आधिकारिक नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं:
|
सीएसआईआर सीईसीआरआई भर्ती 2025
CSIR CECRI Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण
इस भर्ती अभियान के माध्यम से वैज्ञानिक के कुल 15 पद भरे जाने हैं। भर्ती अभियान की मुख्य बातें Candidates को आसानी से समझ आ जाएं, इसके लिए हमने नीचे एक संक्षिप्त विवरण दिया है:
|
संगठन
|
सीएसआईआर-केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान (सीईसीआरआई)
|
पोस्ट नाम
|
वैज्ञानिक
|
विज्ञापन संख्या
|
03/2025
|
आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि
|
12 जनवरी, 2026
|
वेतन स्तर (7वें वेतन आयोग के अनुसार)
|
स्तर-11
|
कुल परिलब्धियां (7वें वेतन आयोग के अनुसार)
|
रु. 1,19,424/-* लगभग (मूल वेतन, डीए, एचआरए, टीआरए आदि सहित)
|
ऊपरी आयु सीमा
|
32 वर्ष
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
https://www.cecri.res.in/
Check: RSSB Rajasthan VDO Result Date 2025
CSIR CECRI भर्ती 2025 के लिए पात्रता और आयु सीमा क्या है?
इन पदों पर आवेदन करने के लिए, Candidates के पास पद के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता मानदंड होने चाहिए।
वैज्ञानिक: केमिस्ट्री/केमिकल साइंसेज या समकक्ष क्षेत्रों में Ph.D. (विज्ञान) जमा की हो।
पदों की शैक्षणिक योग्यता/पात्रता के विवरण के लिए आपको नोटिफिकेशन लिंक देखने की सलाह दी जाती है।
CSIR CECRI Vacancy 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
इच्छुक और योग्य Candidates नीचे दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करके इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट https://www.cecri.res.in/ पर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज पर 'CSIR CECRI भर्ती 2025' लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: आवश्यक जानकारी भरें।
स्टेप 4: आवेदन पत्र जमा करें।
स्टेप 5: जरूरी दस्तावेज जमा करें।
स्टेप 6: कृपया भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट अपने पास रखें।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation