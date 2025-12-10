CSIR CECRI Vacancy 2025: वैज्ञानिक पदों के लिए आवेदन,योग्यता सहित डिटेल जानें

CSIR CECRI Vacancy 2025: CSIR-सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (CECRI), कराईकुडी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर वैज्ञानिक पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 12 जनवरी, 2026 तक या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उम्मीदवारों को CSIR CECRI की आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तारीखें, आवेदन शुल्क, आयु सीमा, योग्यता, रिक्तियों की संख्या, वेतनमान और महत्वपूर्ण लिंक के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी।

CSIR CECRI Vacancy 2025: महत्वपूर्ण तारीखें

संस्थान ने आवेदन शेड्यूल सहित सभी जरूरी विवरणों के साथ एक विस्तृत नोटिफिकेशन अपलोड किया है। आप नीचे दिए गए शेड्यूल के अनुसार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं-

आवेदन की अंतिम तिथि 12 जनवरी, 2026

CSIR CECRI Vacancy 2025: नोटिफिकेशन PDF

वैज्ञानिक के घोषित पदों पर आवेदन करने से पहले, Candidates को आधिकारिक विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ने की सलाह दी जाती है। आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आधिकारिक नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं: