RSSB Rajasthan VDO Result Date 2025: 12 दिसंबर को आएगा ग्राम विकास अधिकारी का परिणाम? जानें

By Priyanka Pal
Dec 10, 2025, 13:39 IST

Rajasthan VDO Result Date 2025: आरएसएसबी की ओर से ग्राम विकास अधिकारी (VDO) परीक्षा 2025 का परिणाम 12 दिसंबर को जारी किए जाने का प्रयास है। परिणाम से जुड़ी जानकारी ट्विटर पर आरएसएसबी अध्यक्ष आलोक राज ने दी है। 

RSSB Rajasthan VDO Result Latest Update
RSSB Rajasthan VDO Result Latest Update

Rajasthan VDO Result Date 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से ग्राम विकास अधिकारी (VDO) के कुल 850 रिक्त पदों के लिए परिणाम जारी किया जाना है। जो उम्मीदवार संबंधित भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे। उन्हें अब परीक्षा परिणामों का बेसब्री से इंतजार है। आरएसएसबी अध्यक्ष आलोक राज की ओर से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है कि वीडियो का परिणाम 12 दिसंबर, 2025 तक जारी किए जाने का प्रयास है। इससे पहले भी उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि परिणाम 10 दिसंबर तक जारी किया जा सकता है। परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी नजर बनाए रखें। 


Rajasthan VDO Result Date 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

उम्मीदवार नीचे टेबल में परीक्षा परिणामों से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण जैसे ग्राम विकास अधिकारी (VDO) के कुल पदों की संख्या, एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि आदि देख सकते हैं:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB)

पद का नाम 

ग्राम विकास अधिकारी (VDO)

पदों की संख्या 

850 

परीक्षा कब आयोजित हुई थी?

2 नवंबर, 2025

प्रारंभिक उत्तर कुंजी 

12 नवंबर, 2025

आपत्ति दर्ज कराने की तिथि 

18 से 20 नवंबर, 2025

एडमिट कार्ड 

30 अक्टूबर, 2025

ऑफिशियल वेबसाइट 

rssb.rajasthan.gov.in या recruitment.rajasthan.gov.in 

ग्राम विकास अधिकारी (VDO) परीक्षा कब आयोजित की गई थी?

ग्राम विकास अधिकारी (VDO) की परीक्षा का आयोजन 2 नवंबर, 2025 को किया गया था। जिसमें भाषा ज्ञान सामान्य (हिन्दी, अंग्रेजी), गणित, सामान्य ज्ञान, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति और कंप्यूटर विषय से कुल 160 सवाल पूछे गए थे। 

ग्राम विकास अधिकारी (VDO) ऑनलाइन परिणाम कैसे देख सकते हैं?

वीडियो का परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑनलाइन देख सकते हैं। जिसके सिंपल स्टेप नीचे दिए गए हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in या recruitment.rajasthan.gov.in पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, परिणाम पर क्लिक करें। 

स्टेप 3 एप्लिकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें। 

स्टेप 4 स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा। 

स्टेप 5 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।


