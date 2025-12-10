RSSB Rajasthan VDO Result Date 2025: 12 दिसंबर को आएगा ग्राम विकास अधिकारी का परिणाम? जानें

Rajasthan VDO Result Date 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से ग्राम विकास अधिकारी (VDO) के कुल 850 रिक्त पदों के लिए परिणाम जारी किया जाना है। जो उम्मीदवार संबंधित भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे। उन्हें अब परीक्षा परिणामों का बेसब्री से इंतजार है। आरएसएसबी अध्यक्ष आलोक राज की ओर से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है कि वीडियो का परिणाम 12 दिसंबर, 2025 तक जारी किए जाने का प्रयास है। इससे पहले भी उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि परिणाम 10 दिसंबर तक जारी किया जा सकता है। परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी नजर बनाए रखें।



Rajasthan VDO Result Date 2025: महत्वपूर्ण विवरण

उम्मीदवार नीचे टेबल में परीक्षा परिणामों से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण जैसे ग्राम विकास अधिकारी (VDO) के कुल पदों की संख्या, एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि आदि देख सकते हैं: