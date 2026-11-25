UP NEET PG 2026 Seat Allotment Result Out on Nov 26 @upneet.gov.in: चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGME), उत्तर प्रदेश द्वारा यूपी नीट पीजी काउंसलिंग 2026 के Round 2 की प्रक्रिया अपने आखिरी स्टेज तक पहुंच गई है, जहां रिजल्ट को जारी किया जाता है। साथ ही, निर्धारित डेट्स के अनुसार, राउंड 2 की ऑनलाइन चॉइस फिलिंग 25 नवंबर 2026 यानी आज रात 11:00 बजे तक चलेगी। अब छात्रों को सीट अलॉटमेंट रिजल्ट (Seat Allotment Result) का इंतजार है, जो कल यानी 26 नवंबर 2026 को जारी किया जा सकता हैं।

यह काउंसलिंग उत्तर प्रदेश के राजकीय व प्राइवेट क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज और विश्वविद्यालयों में संचालित MD, MS, डिप्लोमा और DNB सिलेब्स की स्टेट कोटे की सीटों पर एडमिशन के लिए आयोजित की जा रही है। जिन छात्रों को दूसरे राउंड में सीट अलॉटेड होगी, वे 27 नवंबर 2026 से 2 दिसंबर 2026 तक अलॉटमेंट लेटर PDF को डाउनलोड करके एडमिशन और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे।