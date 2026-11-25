भारत की स्वदेशी रक्षा निर्माता कंपनी ‘आईजी डिफेंस’ ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राजस्थान के पोखरण में ‘ज्वाला एमके-1’ का सफल परीक्षा कर लिया है। कंपनी ने बताया कि यह भारत का पहला ऑटोनमस एंट्री ड्रोन सिस्टम है, जिसकी मदद से 50 मीटर से लेकर 5,000 मीटर यानी पांच किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ रहे दुश्मन के ड्रोन को आसानी से मिट्टी में मिलाया जा सकता है।

ड्रोन के खिलाफ साबित हो सकता है अहम हथियार

भारत का यह नया सिस्टम दुश्मन के छोटे और तेज गति से उड़ने वाले ड्रोन के खिलाफ अहम हथियार साबित हो सकता है। इस सिस्टम में AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो ड्रोन की पहचान करने, उसके खतरे को समझने और निशाना बनाने का काम करता है।

आखिर क्यों लॉन्च किया गया ‘ज्वाला एमके-1’?

आजकल युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है इन्हें रोकने के लिए सेनेा को कई बार महंगी मिसाइलों और एयर डिफेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे रक्षा मंत्रालय पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है। खर्चे को रोकने और कम कीमत वाले ड्रोन बनाने की दिशा IG कंपनी ने ‘ज्वाला एमके-1’ लॉन्च किया। IG डिफेंस के फाउंडर और CEO बोधिसत्व संघप्रिय ने कहा कि GRID इस मिसाइल सिस्टम का दिमाग है, जो ड्रोन का पता लगाने और उसे निशाना बनाने तक का काम करता है।