Lucknow University Odd Semester Date Sheet 2026: लखनऊ यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जाम डेट lkouniv.ac.in जारी, डाउनलोड MA, Msc शेड्यूल पीडीएफ
Lucknow University Odd Semester Date Sheet 2026: लखनऊ यूनिवर्सिटी ने Odd सेमेस्टर की डेट शीट 2026 जारी कर दी है। जो भी स्टूडेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए, पीजी डिप्लोमा और फूड प्रोसेसिंग फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं। वे अपना एग्जाम शेड्यूल लेख में देख सकते हैं।
Lucknow University Odd Semester Date Sheet 2026: यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ने विभिन्न सेमेस्टर की डेट शीट जारी कर दी है। जो स्टूडेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर, पीजी डिप्लोमा और फूड प्रोसेसिंग फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं। उनकी सेमेस्टर परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी की ओर से सेमेस्टर शेड्यूल 24 नवंबर को ऑफिशियल वेबसाइट lkouniv.ac.in पर जारी किया गया है।
Lucknow University Odd Semester Date Sheet 2026 PDF
लखनऊ यूनिवर्सिटी ने UG और PG कोर्स के लिए ऑड सेमेस्टर एग्जाम की तारीखें जारी कर दी हैं। जो भी स्टूडेंट दिसंबर 2025 ऑड सेमेस्टर एग्जाम में हिस्सा लेने वाले हैं, वे लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑड सेमेस्टर एग्जाम की तारीखें यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट lkouniv.ac.in पर देख सकते हैं।
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कोर्स
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पीडीएफ
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लखनऊ यूनिवर्सिटी MA डेट शीट 2026
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लखनऊ यूनिवर्सिटी Msc डेट शीट 2026
Lucknow University 2026: हाइलाइट्स
लखनऊ यूनिवर्सिटी, जिसे आम तौर पर लखनऊ यूनिवर्सिटी (LU) के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। इसकी स्थापना साल 1920 में हुई थी। यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) से मान्यता मिली हुई है।
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लखनऊ विश्वविद्यालय की मुख्य बातें
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विश्वविद्यालय का नाम
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लखनऊ विश्वविद्यालय, जिसे आमतौर पर लखनऊ विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है
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स्थापित
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1920
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जगह
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लखनऊ, उत्तर प्रदेश
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प्रमाणन
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मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद
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स्वीकृति
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यूजीसी
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लिंग
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सह-शिक्षा
How to Download Lucknow University Date Sheet PDF
उम्मीदवार लखनऊ यूनिवर्सिटी ऑड सेमेस्टर डेट शीट 2026 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो कर सकते हैं।
स्टेप 1: यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट lkouniv.ac.in पर जाएं।
स्टेप 2: मेनू बार पर दिए गए 'एग्जामिनेशन' ऑप्शन को चुनें
स्टेप 3: 'एग्जामिनेशन शेड्यूल' पर क्लिक करें।
स्टेप 4: एक नई विंडो खुलेगी, अपना कोर्स चुनें और उस पर क्लिक करें
स्टेप 5: MA, Msc डेट शीट PDF स्क्रीन पर दिखाई देगी।
स्टेप 6: PDF को भविष्य के लिए सेव करें।
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Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.