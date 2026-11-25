Miss Universe 2026 की 75वीं प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली काजिया लिज मेजो(Kaziah Liz Mejo) ने दुनिया के बड़े मंच पर अपने बुद्धिमत्ता और शालीनता से भारत का नाम रोशन किया है। हालांकि, वह यह खिताब जीतने से चूक गई हैं। लेकिन, अपने बैकग्राउंड और शिक्षा को लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी शिक्षा कहां से पूरी की है ? यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।

कौन हैं काजिया लिज मेजो?

काजिया लिज मेजो मूल रूप से केरल की रहने वाली हैं। मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले वह अपनी पढ़ाई और क्रिएटिव स्किल्स के लिए जानी जाती रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर Miss Universe India का ताज जीतने के बाद उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। प्रतियोगिता के विभिन्न स्टेप्स विशेषकर इंटरव्यू और कम्युनिकेशन राउंड में उनके सधे हुए विचारों की काफी सराहना हुई।