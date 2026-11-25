UP Vidhansabha Chunav 2027 BJP Plan: उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) महिलाओं को लेकर एक बड़ी योजना पर काम कर रही है। पार्टी की कोशिश महिला वोटर्स को अपने पक्ष में मजबूत करने की है। इसी कड़ी में सरकार राज्य की महिलाओं के बैंक खातों में 20-20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भेजने का प्रस्ताव चर्चा में है। हालांकि, अभी इस योजना को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

सूत्रों के मुताबिक, इस योजना के लिए करीब 40 हजार करोड़ रुपये के बजट की जरूरत पड़ सकती है। प्रस्ताव के तहत महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की दो किस्तों में कुल 20 हजार रुपये दिए जाने की चर्चा है।

हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि योजना का लाभ BPL परिवारों की महिला मुखिया को मिलेगा या स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी महिलाओं को। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी का इंतजार है। सहमति मिलने पर आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसके लिए बजट का प्रावधान किया जा सकता है।