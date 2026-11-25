CBSE Board Exam 2027 Evaluation Update: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम (2027) में शामिल होने वाले छात्रों के लिए मूल्यांकन और कॉपी चेकिंग से जुड़ी एक बड़ी अपडेट जारी की गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 (NEP) के द्वारा सीबीएसई आंसर-की के मूल्यांकन (Evaluation/Copy Checking) के तरीके को और अधिक मजबूत व व्यावहारिक बनाने का निर्णय लिया जा रहा है। इसका उद्देश्य केवल रटे-रटाए आंसरों के बजाय छात्रों की Conceptual Understanding और वास्तविक सीखने की क्षमता को देखना है।

सीबीएसई के नए सर्कुलर और संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस प्रस्तावित मूल्यांकन सुधार पर देशभर के स्कूल प्रिंसिपल और टिचर्स के साथ सीबीएसई के 32nd National Conference में चर्चा की जाएगी।

32nd National Conference Kab Hai?

इस साल 2026 में ये 32nd National Conference का सम्मेलन 17 और 18 दिसंबर 2026 को जम्मू में आयोजित किया जा रहा है। फिलहाल बोर्ड ने मौजूदा एग्जाम पैटर्न में किसी भी प्रकार के बदलाव नहीं किए है, लेकिन कॉपी चेकिंग और क्वश्न पेपर में एप्लिकेशन-बेस्ड क्वश्न के महत्व ने छात्रों की तैयारी की दिशा को स्पष्ट कर दिया है।