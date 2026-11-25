Rajasthan High Court Stenographer Result 2026: राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर परिणाम जारी, 151 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई
Rajasthan High Court Stenographer Result 2026: राजस्थान हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार स्किल टेस्ट में शामिल हुए स्किल टेस्ट में शामिल हुए थे, वे अब इंटरव्यू राउंड के लिए शामिल होंगे। उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक हाई कोर्ट रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
Rajasthan High Court Stenographer Result 2026: राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर ने स्टेनोग्राफर रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। परिणामों की घोषणा आज 24 नवंबर, 2026 को ऑफिशियल वेबसाइट hcraj.nic.in पर की गई है। संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 22 जुलाई को मांगे गए थे। उम्मीदवारों द्वारा 10 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन जमा किए गए थे। स्किल टेस्ट का आयोजन 27 अक्टूबर से 4 नवंबर, 2026 तक किया गया था। उम्मीदवार रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए लेख में दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।
Rajasthan High Court Stenographer Result 2026: रिजल्ट जारी
राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की ओर से स्टेनोग्राफ स्किल टेस्ट रिजल्ट 2026 की घोषणा 24 नवंबर को की गई है। स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षा के अगले चरण में शामिल होना होगा।
Rajasthan High Court Stenographer Result 2026 Download link
उम्मीदवारों का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है, जिसमें चयनित उम्मीदवारों के Roll.no शामिल हैं। कोर्ट द्वारा परिणामों के साथ-साथ कट ऑफ लिस्ट भी जारी की गई है। जिसे उम्मीदवार यहां उपलब्ध कराए गए पीडीएफ के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
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राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट रिजल्ट 2026
Rajasthan High Court Stenographer Result 2026: कट ऑफ
राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी परिणामों के साथ - साथ जारी की गई है। जिसे उम्मीदवार नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं:
नॉन TSP हिंदी स्टेनोग्राफर कट ऑफ
|
कैटेगरी
|
कट ऑफ
|
जनरल
|
198.095
|
एससी
|
195.976
|
एसटी
|
185.880
|
EWS
|
197.738
|
ओबीसी - NCL
|
197.619
|
ओबीसी - NCL (Divorcee)
|
196.302
|
एमबीसी - NCL
|
195.643
Rajasthan High Court Stenographer Result 2026 कैसे चेक करें?
राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर रिजल्ट 2026 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप फॉलो कर सकते हैं:
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राजस्थान हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट hcraj.nic.in पर जाएं।
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होम पेज पर रिक्रूटमेंट सेक्शन पर जाएं।
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स्टेनोग्राफर ग्रेड-III / ग्रेड-II शॉर्टहैंड टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट के रिजल्ट नोटिस पर क्लिक करें।
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रिजल्ट PDF आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी।
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Ctrl+F का इस्तेमाल करके PDF में अपना रोल नंबर सर्च करें और अपनी कैटेगरी के कट-ऑफ मार्क्स चेक करें।
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रिजल्ट PDF डाउनलोड करें और इंटरव्यू की तारीख के लिए वेबसाइट देखते रहें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.