Constitution Day 2026, Samvidhan divas kab manaya jata hai: भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को कानून दिवस के रूप में भी जानते हैं। देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो कि 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में बनकर तैयार हुआ था। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि आखिर 26 नवंबर को ही संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है और 2026 में इस दिन की थीम क्या है? साथ ही इस दिन महत्त्व इतना अधिक क्यों है, जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।

संविधान दिवस 2026 की थीम

सबसे पहले हम संविधान दिवस 2026 की थीम जान लेते हैं। आपको बता दें कि इस बार संविधान दिवस की थीम "हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान" है।

26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस

26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारतीय संविधान को अडॉप्टकिया था, जिसे बाद में 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू किया गया। यही वजह है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।