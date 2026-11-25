General Knowledge Question: दुनिया में सांप की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें अलग-अलग प्रजाति के कुछ सांप बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं। अधिकतकर सांप अपने बिलों में रहते हैं, लेकिन दुनिया का इकलौता सांप ऐसा भी है, जो कि घोंसला बनाता है। क्या आप इस सांप के बारे में जानते हैं, यदि नहीं,तो इस लेख के माध्यम से हम इस सांप के बारे में जानेंगे।

दुनिया का इकलौता घोंसला बनाने वाला सांप

दुनिया का इकलौता घोंसला बनाने वाला सांप King Cobra है, जिसका वैज्ञानिक नाम Ophiophagus hannah है। सांपों की पूरी प्रजाति में केवल मादा किंग कोबरा ही अपने अंडों की सुरक्षा के लिए बाकायदा घोंसला तैयार करती है और उसकी रखवाली करती है।

कहां और कैसे घोंसला बनाता है किंग कोबरा

मादा किंग कोबरा सूखे पत्तों, टहनियों, घास और बांस के तिनकों को इकट्ठा करके जंगल की जमीन पर एक ऊंचा टीला बनाती है। सांप के हाथ-पैर नहीं होते, इसलिए वह अपने शरीर के अगले हिस्से को मोड़कर एक हुक जैसा आकार बनाती है और पत्तों व टहनियों को समेटकर एक जगह इकट्ठा करती है।