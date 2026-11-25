Punjab Jail Warder Result 2026: पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (PSSSB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर 24 नवंबर 2026 को पंजाब जेल वार्डर और मेट्रन की फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) और फिजिकल एफिशियंसी टेस्ट (PET) की परीक्षा का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। एग्जाम 11 नवंबर से 16 नवंबर 2026 के बीच आयोजित किए गए थे। पीएसएसएसबी इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से विज्ञापन संख्य 08/2026 के तहत पंजाब के जेल विभाग में जेल वार्डर (पुरुष) और मेट्रन (महिला) के कुल 532 रिक्त पदों को भरना चाहता है।

पंजाब जेल वार्डर और मेट्रन की पीएमटी या पीईटी परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकत हैं। इसमें उम्मीदवारों के नाम, रोल नंबर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ और मार्क्स सहित अन्य डिटेल्स दी गई है।

Punjab Jail Warder PST Result 2026 Download Link

पीएसएसएसबी जेल वार्डर और मेट्रन के पीएमटी या पीईटी रिजल्ट की PDF डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से भी रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सलेक्टिडेट कैंडिडेट्स को अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।