Punjab Jail Warder Result 2026: पंजाब जेल वार्डर PST रिजल्ट जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड
Punjab Jail Warder Result 2026: पीएसएसएसबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पंजाब जेल वार्डर PST परीक्षा का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। एग्जाम 11 नवंबर से 16 नवंबर 2026 के बीच आयोजित किए गए थे। पंजाब जेल वार्डर पीएमटी या पीईटी परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकत हैं।
Punjab Jail Warder Result 2026: पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (PSSSB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर 24 नवंबर 2026 को पंजाब जेल वार्डर और मेट्रन की फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) और फिजिकल एफिशियंसी टेस्ट (PET) की परीक्षा का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। एग्जाम 11 नवंबर से 16 नवंबर 2026 के बीच आयोजित किए गए थे। पीएसएसएसबी इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से विज्ञापन संख्य 08/2026 के तहत पंजाब के जेल विभाग में जेल वार्डर (पुरुष) और मेट्रन (महिला) के कुल 532 रिक्त पदों को भरना चाहता है।
पंजाब जेल वार्डर और मेट्रन की पीएमटी या पीईटी परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकत हैं। इसमें उम्मीदवारों के नाम, रोल नंबर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ और मार्क्स सहित अन्य डिटेल्स दी गई है।
Punjab Jail Warder PST Result 2026 Download Link
पीएसएसएसबी जेल वार्डर और मेट्रन के पीएमटी या पीईटी रिजल्ट की PDF डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से भी रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सलेक्टिडेट कैंडिडेट्स को अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।
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पीएसएसएसबी जेल वार्डर पीएमटी या पीईटी रिजल्ट 2026 डाउनलोड लिंक
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पीएसएसएसबी मेट्रन पीएमटी या पीईटी रिजल्ट 2026 डाउनलोड लिंक
Punjab Jail Warder PMT Result 2026 - हाइलाइट्स
पंजाब जेल वार्डर और मेट्रन की लिखित परीक्षा 26 जुलाई 2026 को आयोजित की गई थी और रिजल्ट 30 सितंबर 2026 को जारी किया गया था। पीएसएसएसबी पीएमटी और पीईटी एग्जाम पोलो ग्राउंड, स्टेडियम रोड, पटियाला में आयोजित की गई थी। बाकी डिटेल्स नीचे दी गई थी।
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (PSSSB)
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विभाग का नाम
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पंजाब जेल विभाग
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पद का नाम
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वार्डर और मेट्रन
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विज्ञापन संख्या
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08/2026
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रिक्त पद
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532
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लिखित परीक्षा की तिथि
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26 जुलाई 2026
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रिजल्ट जारी होने की तिथि
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30 सितंबर 2026
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पीएमटी / पीईटी डेट
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11 नवंबर 2026 से 16 नवंबर 2026
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रिजल्ट जारी होने की तिथि
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25 नवंबर 2026
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ऑफिशियल वेबसाइट
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sssb.punjab.gov.in
Punjab Jail Warder PET Result 2026 डाउनलोड कैसे करें?
पंजाब जेल वार्डर और मेट्रन की पीएमटी/पीईटी परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले पीएसएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं।
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होम पेज पर जाएं और What’s New सेक्शन देखें।
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Punjab Jail Warder PMT/PET Result 2026 पर क्लिक करें।
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रिजल्ट की PDF कंप्यूटर पर खुल जाएगी।
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रिजल्ट डाउनलोड कर लें।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.