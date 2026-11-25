Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav Education Studied in Sydney University Australia: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 1990 के दशक के अंत में यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी (The University of Sydney), ऑस्ट्रेलिया से एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी। आज जब लाखों भारतीय छात्र विदेश में हायर एजुकेशन का सपना देखते हैं, तो यह जानना बेहद दिलचस्प और जरूरी भी हो जाता है कि दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजो में गिनी जाने वाली यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में एडमिशन कैसे मिलता है? साथ ही, वहां पढ़ने की फीस कितनी होती है?

यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की फीस डिटेल्स

इंटरनेशनल छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की ट्यूशन फीस और सिडनी जैसे महंगे शहर में रहने का खर्च काफी चौंकाने वाला हो सकता है। इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस जैसे पोस्ट-ग्रेजुएशन कोर्सेज की साल की ट्यूशन फीस ही AUD 57,900 से AUD 63,400 (2026 एंट्री) और AUD 60,800 से AUD 64,800 (2027 एंट्री) के बीच डिसाइड की गई है, जो भारतीय मुद्रा में हर साल लगभग 38 लाख से 43 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। इसी के साथ छात्रों के रहने-खाने और वीजा खर्च को जोड़कर भी कुल बजट और भी बढ़ जाता है।