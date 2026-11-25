UPTET February 2027 Exam Online Form: यूपी टीईटी फरवरी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, डायरेक्ट लिंक से करें अप्लाई
UPTET February 2027 Exam Online Form: यूपीटीईटी भर्ती परीक्षा का आयोजन 26 और 27 फरवरी, 2026 को किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 24 नवंबर से शुरू किए जाएंगे।
UPTET February 2027 Exam Online Form: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने फरवरी भर्ती परीक्षा के लिए OTR शुरू कर दिए हैं। विज्ञापन संख्या 10/2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 नवंबर से शुरू किए गए हैं। इसके तहत उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा कक्षा (1 से 5) और कक्षा (6 से 8) के पदों को भरा जाएगा।
भर्ती परीक्षा में बैठने से पहले उम्मीदवारों को ऑनलाइन OTR फॉर्म भरना आवश्यक है। भर्ती परीक्षा का आयोजन 26 और 17 फरवरी, 2026 को किया जाएगा। इस परीक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों की पात्रता का मूल्यांकन किया जाता है।
UPTET Exam Date 2027: हाइलाइट्स
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2027 का आयोजन फरवरी में किया जाएगा। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने से जुड़ी अन्य डिटेल्स नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं:
|
विवरण
|
जानकारी
|
परीक्षा का नाम
|
Uttar Pradesh Teacher Eligibility Test (UPTET) 2027
|
परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था
|
UPESSC
|
परीक्षा का वर्ष
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2027
|
ऑनलाइन आवेदन की तारीख
|
24 नवंबर 2026
|
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख
|
23 दिसंबर 2026
|
आवेदन शुल्क
|
23 दिसंबर 2026
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फॉर्म करेक्शन की आखिरी तारीख
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27 दिसंबर 2026
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परीक्षा तिथि
|
26 और 27 फरवरी 2027
|
एडमिट कार्ड
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परीक्षा से पहले
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ऑफिशियल वेबसाइट
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upessc.up.gov.in
UPTET February 2027 Exam Online Form: आवेदन लिंक
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 नवंबर से शुरू कर दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं।
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यूपी टीईटी फरवरी 2027
How to Apply for UPTET February 2027 Exam Online Form
यूपीटीईटी फरवरी 2027 ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, UPTET February 2027 Exam Online Form लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3 ओटीआर प्रोसेस पूरा करें।
स्टेप 4 लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग कर मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें।
स्टेप 5 एप्लीकेशन फॉर्म भरें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
स्टेप 6 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
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Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.