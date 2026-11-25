BSEB Matric & Inter 2nd Dummy Admit Card 2027: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से मैट्रिक (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) फाइनल एग्जाम 2027 के लिए जारी 2nd Dummy Admit Card में गलती में करेक्शन करने की टाइम लिमिट अब अपने फाइनल स्टेज में पहुंच गई है। बोर्ड द्वारा सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के लिए जारी इंपॉर्टेंट नोटिस के अनुसार, डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने और उसमें किसी भी प्रकार की गलती में करेक्शन करने की लास्ट डेट कल यानी 26 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है।

साथ ही, इस साल 2026 खास बात यह है कि इस 2nd Dummy Admit Card 2027 के माध्यम से स्कूल के प्रिंसिपल छात्रों के सब्जेक्ट में भी गलती होने पर बदलाव कर सकते हैं। इसी के साथ स्कूल के प्रिंसिपल छात्रों के नाम, माता-पिता के नाम और जन्मतिथि से जुड़ी सभी करेक्शन के लिए बोर्ड ने अलग प्रक्रिया तय की है।