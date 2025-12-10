Punjab Anganwadi Vacancy 2025: 6110 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि, तुरंत करें sswd.punjab.gov.in आवेदन

Punjab Anganwadi Vacancy 2025: सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास निदेशालय आज, 10 दिसंबर को पंजाब आंगनवाड़ी भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बंद कर देगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक के 6110 पदों के लिए योग्य Candidates के पास आवेदन जमा करने के लिए आज दिन के अंत तक का समय है। इच्छुक Candidates अपना आवेदन आधिकारिक वेबसाइट sswcd.punjab.gov.in के माध्यम से जमा कर सकते हैं। चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा।
पंजाब आंगनवाड़ी भर्ती 2025
SSWCD ने 19 नवंबर को आधिकारिक सूचना जारी करने के साथ ही पंजाब आंगनवाड़ी भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। आयु सीमा की शर्तों को पूरा करने वाले ग्रेजुएट Candidates को आज दिन खत्म होने तक अपना आवेदन जमा करना होगा। इस समय सीमा के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। नीचे दी गई टेबल में जरूरी जानकारी देखें:
|
संचालन निकाय
|
सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास निदेशालय
|
पोस्ट नाम
|
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका
|
रिक्ति
|
6110
|
पंजीकरण तिथियां
|
19 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक
|
आयु मानदंड
|
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता: आयु 21 से 37 वर्ष
आंगनवाड़ी सहायक: 18 से 37 वर्ष
|
चयन प्रक्रिया
|
योग्यता-आधारित (आवेदन शॉर्टलिस्टिंग), साक्षात्कार, डीवी
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
sswcd.punjab.gov.in
पंजाब आंगनवाड़ी ऑनलाइन आवेदन 2025 लिंक
पंजाब आंगनवाड़ी भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है। Candidates अपना आवेदन पत्र जमा करने के लिए या तो आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
|
पंजाब आंगनवाड़ी आवेदन ऑनलाइन लिंक
पंजाब आंगनवाड़ी भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
इच्छुक और योग्य Candidates अपना आवेदन जमा करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:
स्टेप 1:आधिकारिक वेबसाइट sswcd.punjab.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2:होम पेज पर मौजूद 'आंगनवाड़ी भर्ती' लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3:आवेदन पत्र भरें।
स्टेप 4:बताए गए फॉर्मेट और साइज में जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
स्टेप 5:अपनी कैटेगरी के अनुसार जरूरी फीस का भुगतान करें।
स्टेप 6:'सबमिट' पर क्लिक करें और पेज डाउनलोड कर लें।
स्टेप 7: भविष्य की जरूरत के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें।
पंजाब आंगनवाड़ी आवेदन शुल्क 2025
|
पोस्ट नाम
|
सामान्य
|
एससी/बीसी/विधवा/तलाकशुदा/दिव्यांग
|
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
|
500 रुपये/-
|
250 रुपये/-
|
आंगनवाड़ी सहायिका
|
रु. 300/-
|
रु. 150/-
