Punjab Anganwadi Vacancy 2025: 6110 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि, तुरंत करें sswd.punjab.gov.in आवेदन

Punjab Anganwadi Vacancy 2025: सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास निदेशालय आज, 10 दिसंबर को पंजाब आंगनवाड़ी भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बंद कर देगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक के 6110 पदों के लिए योग्य Candidates के पास आवेदन जमा करने के लिए आज दिन के अंत तक का समय है। इच्छुक Candidates अपना आवेदन आधिकारिक वेबसाइट sswcd.punjab.gov.in के माध्यम से जमा कर सकते हैं। चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

पंजाब आंगनवाड़ी भर्ती 2025

SSWCD ने 19 नवंबर को आधिकारिक सूचना जारी करने के साथ ही पंजाब आंगनवाड़ी भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। आयु सीमा की शर्तों को पूरा करने वाले ग्रेजुएट Candidates को आज दिन खत्म होने तक अपना आवेदन जमा करना होगा। इस समय सीमा के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। नीचे दी गई टेबल में जरूरी जानकारी देखें: