SSC GD Recruitment 2026: 10वीं पास के लिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल 25,487 रिक्त पदों पर भर्ती, आयु सीमा सहित डिटेल जानें

SSC GD Recruitment 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से जीडी कांस्टेबल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसके तहत बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ और एनसीबी में जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के कुल 25,487 रिक्त पदों को भरा जाना है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि वे संबंधित भर्ती के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2025 को शुरू हो चुकी है। जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 तय की गई है। संबंधित भर्ती के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता सहित विवरण आगे लेख में देखें। SSC GD Recruitment 2026: नोटिफिकेशन पीडीएफ एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2025 के जरिए चयनित उम्मीदवारों को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), असम राइफल्स (एआर) और सचिवालय सुरक्षा बल (एसएसएफ) में पद आवंटित किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करें:

एसएससी जीडी कांस्टेबल अधिसूचना 2026 पीडीएफ डाउनलोड SSC GD Recruitment 2026: महत्वपूर्ण विवरण उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि संबंधित भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन 1 दिसंबर, 2025 को जारी किया गया है। एसएससी जीडी 2026 से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण जानने के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिया गया विवरण देख सकते हैं: परीक्षा का नाम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 संचालन संस्था कर्मचारी चयन आयोग (SSC) परीक्षा स्तर राष्ट्रीय सेना बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स (राइफलमैन जीडी), एसएसएफ रिक्तियां 25487 पात्रता 10वीं पास आयु सीमा 18 से 23 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों के लिए आयु में छूट) आवेदन का तरीका ऑनलाइन आवेदन शुल्क (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग/महिला/भूतपूर्व सैनिकों के लिए निःशुल्क) - 100 रुपये परीक्षा मोड ऑनलाइन (CBT)

पीईटी/पीएसटी

मेडिकल टेस्ट ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in

SSC GD Recruitment 2026 Qualification: पात्रता मानदंड एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को नीचे टेबल में दिए निम्नलिखित पात्रताओं को पूरा करना आवश्यक है: शैक्षणिक योग्यता - किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से कक्षा 10 उत्तीर्ण होना चाहिए और NCC प्रमाण पत्र धारकों को 5 प्रतिशत तक प्रोत्साहन मिलेगा। आयु सीमा - आयु 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट उपलब्ध है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग और पूर्व सैनिकों को तीन वर्ष तक की छूट प्राप्त है। भूतपूर्व सैनिक - भूतपूर्व सैनिक जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना या वायु सेना में किसी भी पद पर, चाहे लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में, कुछ शर्तों के अधीन सेवा की हो।