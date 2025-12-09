Bombay High Court Bharti 2025: चपरासी, क्लर्क, ड्राइवर सहित पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी, जानें पात्रता मानदंड

Bombay High Court Bharti 2025: बॉम्बे हाई कोर्ट में क्लर्क, चपरासी, स्टेनोग्राफर सहित विभिन्न पदों पर भर्ती 2025 नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bombayhighcourt.nic.in पर जाकर 15 दिसंबर, 2025 अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं। संबंधित भर्ती के जरिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार योग्य हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2026 तय की गई है।

Bombay High Court Bharti 2025: नोटिफिकेशन

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि संबंधित भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर पूरी की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है। नोटिफिकेशन के लिए नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें: