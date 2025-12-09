Bombay High Court Bharti 2025: चपरासी, क्लर्क, ड्राइवर सहित पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी, जानें पात्रता मानदंड

Bombay High Court Bharti 2025: बॉम्बे हाई कोर्ट में क्लर्क, चपरासी, स्टेनोग्राफर सहित विभिन्न पदों पर भर्ती 2025 नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bombayhighcourt.nic.in पर जाकर 15 दिसंबर, 2025 अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं। संबंधित भर्ती के जरिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार योग्य हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2026 तय की गई है।
Bombay High Court Bharti 2025: नोटिफिकेशन
उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि संबंधित भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर पूरी की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है। नोटिफिकेशन के लिए नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें:
|
बॉम्बे हाई कोर्ट भर्ती 2025
Bombay High Court Bharti 2025: महत्वपूर्ण विवरण
संबंधित भर्ती अभियान के तहत कुल 2382 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिसमें क्लर्क, चपरासी, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर सहित पद शामिल किए गए हैं। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नीचे टेबल में दिया गया विवरण देखें:
|
भर्ती प्राधिकरण का नाम
|
बॉम्बे हाई कोर्ट
|
पद
|
विभिन्न
|
पदों की संख्या
|
2381
|
नोटिफिकेशन
|
जारी
|
ऑलाइन आवेदन की तिथि
|
15 दिसंबर, 2025 से 5 जनवरी 2026
|
शैक्षणिक योग्यता
|
10वीं पास से लेककर ग्रेजुएट
|
चयन प्रक्रिया
|
|
आवेदन शुल्क
|
1000 रु
|
नौकरी की स्थान
|
बॉम्बे
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
bombayhighcourt.nic.in
Bombay High Court Bharti 2025: पात्रता मानदंड
जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उम्मीदवारों को निम्ननलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:
शैक्षणिक योग्यता
-
ग्रेजुएशन के साथ-साथ 40 WPM टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए
-
चपरासी के पदों के लिए मराठी लिखनी व पढ़ना आना चाहिए
-
स्टेनोग्राफर (लोअर) पद के लिए ग्रेजुएशन + शॉर्टहैंड 80 WPM + टाइपिंग 40 WPM
-
स्टेनोग्राफर (हायर) पद के लिए ग्रेजुएशन + शॉर्टहैंड 100 WPM + टाइपिंग 40 WPM
-
ड्राइवर पदों के लिए 10वीं पास, LMV लाइसेंस साथ में 3 साल का अनुभव
आयु सीमा
18 से 38 साल सभी पदों के लिए आयु सीमा अलग - अलग तय की गई है। आयु सीमा में छूट और सभी पदों के लिए विवरणों को जानने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी जाती है।
Bombay High Court Bharti 2025: रिक्त पदों को विवरण
बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार, उम्मीदवार रिक्त पदों का नाम और पदों की संख्या सहित विवरण नीचे टेबल में देख सकते हैं:
|
पद का नाम
|
रिक्त पदों की संख्या
|
क्लर्क
|
1382
|
चपरासी
|
887
|
ड्राइवर
|
37
|
स्टेनोग्राफर
|
75
|
कुल पदों की संख्या
|
2381
