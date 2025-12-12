EMRS Admit Card 2025 OUT
DSSSB MTS Vacancy 2026: डीएसएसएसबी MTS भर्ती नोटिफिकेशन PDF जारी, 17 दिसंबर से करें आवेदन

By Priyanka Pal
Dec 12, 2025, 13:41 IST

DSSSB Vacancy 2026: डीएसएसएसबी की ओर से मल्टी-टास्किंग के कुल 714 पदों पर 11 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 17 दिसंबर, 2025 (दोपहर 12 बजे) से शुरू की जाएगी। 

DSSSB MTS Vacancy 2026

DSSSB Vacancy 2026 Notification: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की ओर से 11 दिसंबर, 2025 को भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। संबंधित भर्ती अभियान के तहत दिल्ली सरकार, स्वायत्त, स्थानीय निकायों के विभिन्न विभागों में मल्टी टास्किंग स्टाफ के कुल 714 रिक्त पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवारों का चयन एक स्तरीय परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। अंतिम मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों के भर्ती नियमों के अनुसार उनकी पात्रता के अनुसार तैयार की जाएगी। पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी जाती है। 

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 17 दिसंबर, 2025 (दोपहर 12.00 बजे) से शुरू हो जाएगी। जिसके बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट https://dsssb.delhi.gov.in/ पर जाकर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। 

DSSSB Vacancy 2026 Notification PDF: नोटिफिकेशन 

डीएसएसएसबी की ओर से मल्टी-टास्किंग के कुल 714 रिक्त पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसके तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 17 दिसंबर, 2025 से शुरू कर दी जाएगी। पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर अपना आवेदन अंतिम तिथि 15 जनवरी तक पूरा कर सकेंगे। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं:

पीडीएफ 

DSSSB MTS Vacancy 2026: महत्वपूर्ण विवरण 

डीएसएसएसबी एमटीएस भर्ती 2025 की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए महत्वपूर्ण तिथियों की जांच कर सकते हैं:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB)

पद का नाम 

मल्टी टास्किंग स्टाफ 

विज्ञापन संख्या 

07/2025

पदों की संख्या 

714

नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 

11 दिसंबर, 2025

आवेदन शुरू होने की तिथि 

17 दिसंबर, 2025 

आवेदन की अंतिम तिथि 

15 जनवरी, 2026

शैक्षणिक योग्यता 

मैट्रिकुलेशन या समकक्ष 

आयु सीमा 

18 से 27 वर्ष 

ऑफिशियल वेबसाइट

dsssb.delhi.gov.in

DSSSB MTS Vacancy 2026: रिक्त पद और शैक्षणिक योग्यता 

डीएसएसएसबी एमटीएस भर्ती 2026 के रिक्त पदों का विवरण और शैक्षणिक योग्यता सहित विवरण उम्मीदवार नीचे टेबल में देख सकते हैं:

पद का नाम 

वर्ग 

पदों की संख्या 

शैक्षणिक योग्यता 

UR

302

किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण या

समकक्ष योग्यता।

OBC

212

EWS 

77

SC

70
 

ST

53

कुल पदों की संख्या

  

714

DSSSB MTS Vacancy 2026: चयन प्रक्रिया 

डीएसएसएसबी एमटीएस भर्ती 2026 के लिए उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित माध्यम से किया जाएगा:

  • लिखित परीक्षा

  • स्किल टेस्ट 

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

  • मेडिकल टेस्ट 

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

