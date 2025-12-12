DSSSB MTS Vacancy 2026: डीएसएसएसबी MTS भर्ती नोटिफिकेशन PDF जारी, 17 दिसंबर से करें आवेदन

DSSSB Vacancy 2026 Notification: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की ओर से 11 दिसंबर, 2025 को भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। संबंधित भर्ती अभियान के तहत दिल्ली सरकार, स्वायत्त, स्थानीय निकायों के विभिन्न विभागों में मल्टी टास्किंग स्टाफ के कुल 714 रिक्त पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवारों का चयन एक स्तरीय परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। अंतिम मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों के भर्ती नियमों के अनुसार उनकी पात्रता के अनुसार तैयार की जाएगी। पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी जाती है।

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 17 दिसंबर, 2025 (दोपहर 12.00 बजे) से शुरू हो जाएगी। जिसके बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट https://dsssb.delhi.gov.in/ पर जाकर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं।