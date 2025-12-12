DSSSB MTS Vacancy 2026: डीएसएसएसबी MTS भर्ती नोटिफिकेशन PDF जारी, 17 दिसंबर से करें आवेदन

DSSSB Vacancy 2026 Notification: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की ओर से 11 दिसंबर, 2025 को भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। संबंधित भर्ती अभियान के तहत दिल्ली सरकार, स्वायत्त, स्थानीय निकायों के विभिन्न विभागों में मल्टी टास्किंग स्टाफ के कुल 714 रिक्त पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवारों का चयन एक स्तरीय परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। अंतिम मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों के भर्ती नियमों के अनुसार उनकी पात्रता के अनुसार तैयार की जाएगी। पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी जाती है।
उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 17 दिसंबर, 2025 (दोपहर 12.00 बजे) से शुरू हो जाएगी। जिसके बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट https://dsssb.delhi.gov.in/ पर जाकर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं।
DSSSB Vacancy 2026 Notification PDF: नोटिफिकेशन
डीएसएसएसबी की ओर से मल्टी-टास्किंग के कुल 714 रिक्त पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसके तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 17 दिसंबर, 2025 से शुरू कर दी जाएगी। पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर अपना आवेदन अंतिम तिथि 15 जनवरी तक पूरा कर सकेंगे। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं:
|
डीएसएसएसबी एमटीएस भर्ती 2025
DSSSB MTS Vacancy 2026: महत्वपूर्ण विवरण
डीएसएसएसबी एमटीएस भर्ती 2025 की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए महत्वपूर्ण तिथियों की जांच कर सकते हैं:
|
भर्ती प्राधिकरण का नाम
|
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB)
|
पद का नाम
|
मल्टी टास्किंग स्टाफ
|
विज्ञापन संख्या
|
07/2025
|
पदों की संख्या
|
714
|
नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि
|
11 दिसंबर, 2025
|
आवेदन शुरू होने की तिथि
|
17 दिसंबर, 2025
|
आवेदन की अंतिम तिथि
|
15 जनवरी, 2026
|
शैक्षणिक योग्यता
|
मैट्रिकुलेशन या समकक्ष
|
आयु सीमा
|
18 से 27 वर्ष
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
dsssb.delhi.gov.in
DSSSB MTS Vacancy 2026: रिक्त पद और शैक्षणिक योग्यता
डीएसएसएसबी एमटीएस भर्ती 2026 के रिक्त पदों का विवरण और शैक्षणिक योग्यता सहित विवरण उम्मीदवार नीचे टेबल में देख सकते हैं:
|
पद का नाम
|
वर्ग
|
पदों की संख्या
|
शैक्षणिक योग्यता
|
डीएसएसएसबी एमटीएस भर्ती 2025
|
UR
|
302
|
किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण या
समकक्ष योग्यता।
|
OBC
|
212
|
EWS
|
77
|
SC
|
70
|
ST
|
53
|
कुल पदों की संख्या
|
714
DSSSB MTS Vacancy 2026: चयन प्रक्रिया
डीएसएसएसबी एमटीएस भर्ती 2026 के लिए उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित माध्यम से किया जाएगा:
-
लिखित परीक्षा
-
स्किल टेस्ट
-
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
-
मेडिकल टेस्ट
Comments
All Comments (0)
Join the conversation