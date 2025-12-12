CLAT 2026 Answer Key ऑब्जेक्शन विंडो आज शाम 5 बजे होगी बंद, यहां से पाएं लेटेस्ट अपडेट

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) के कंसोर्टियम ने CLAT 2026 की प्रोविजनल 'आंसर की' पर ऑब्जेक्शन दर्ज कराने की विंडो आज बंद हो जाएगी। जिन छात्रों को भी प्रोविजनल आंसर-की में किसी क्वेश्चन या आंसर पर ऑब्जेक्शन है, वे आज यानी 12 दिसंबर 2025 को शाम 5:00 बजे तक ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं।

NLUs ने छात्रों को राहत देते हुए ऑब्जेक्शन दर्ज कराने के शुल्क में संशोधन किया है। यह छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि उन्हें अब कम शुल्क का भुगतान करना होगा।

CLAT 2026 अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के एंट्रेंस एग्जाम में शामिल हुए छात्र ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर उपलब्ध पोर्टल के माध्यम से सेट-वार CLAT लास्ट आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही, ऑबजेक्शन दर्ज कर सकते हैं।

CLAT 2026 आपत्ति पोर्टल - यहां क्लिक करें

ऑब्जेक्शन फीस में कटौती

CLAT 2026 की लास्ट आंसर- की में ऑब्जेक्शन दर्ज कराने के लिए NLUs ने हर क्वेश्चन पर लगने वाली फीस को कम कर दिया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अधिक छात्रों को अपने ऑब्जेक्शन दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित करेगा।