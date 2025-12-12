IBPS PO Mains Scorecard 2025 Link: ibps.in से डाउनलोड करें आईबीपीएस पीओ मेन्स स्कोरकार्ड, Marks PDF

IBPS PO Mains Scorecard 2025 OUT: इंस्टिट्यूट ऑफ़ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने अपनी वेबसाइट - ibps.in पर IBPS PO Mains Exam 2025 का स्कोरकार्ड जारी कर दिया है। अगर आपने PO Mains एग्जाम दिया था, तो अब आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। अपना स्कोर चेक करने के लिए, आपको IBPS वेबसाइट पर जाना होगा और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर / रोल नंबर, पासवर्ड, या जन्म तिथि (DD/MM/YYYY) कैप्चा कोड के साथ डालना होगा।

आईबीपीएस पीओ मेन्स स्कोरकार्ड 2025 डाउनलोड लिंक

आईबीपीएस पीओ मेंस स्कोरकार्ड 2025 लिंक ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर एक्टिवेट कर दिया गया है। कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड या जन्मतिथि और कैप्चा कोड डालकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हमने उम्मीदवारों की आसानी के लिए आईबीपीएस पीओ मेन्स स्कोरकार्ड 2025 लिंक नीचे लेख में अपडेट कर दिया है।