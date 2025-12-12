EMRS Admit Card 2025 OUT
IBPS PO Mains Scorecard 2025 Link: ibps.in से डाउनलोड करें आईबीपीएस पीओ मेन्स स्कोरकार्ड, Marks PDF

By Vijay Pratap Singh
Dec 12, 2025, 12:00 IST

IBPS PO Mains Scorecard 2025 Download: आईबीपीएस ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मेन्स परीक्षा 2025 का स्कोरकार्ड (Marks) ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जारी कर दिया है।  जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, वे अब अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं। आईबीपीएस पीओ मेन्स स्कोरकार्ड 2025 लिंक नीचे लेख में उपलब्ध है।

IBPS PO Mains Scorecard 2025 Download करें।
IBPS PO Mains Scorecard 2025 OUT: इंस्टिट्यूट ऑफ़ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने अपनी वेबसाइट - ibps.in पर IBPS PO Mains Exam 2025 का स्कोरकार्ड जारी कर दिया है। अगर आपने PO Mains एग्जाम दिया था, तो अब आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। अपना स्कोर चेक करने के लिए, आपको IBPS वेबसाइट पर जाना होगा और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर / रोल नंबर, पासवर्ड, या जन्म तिथि (DD/MM/YYYY) कैप्चा कोड के साथ डालना होगा।

आईबीपीएस पीओ मेन्स स्कोरकार्ड 2025 डाउनलोड लिंक

आईबीपीएस पीओ मेंस स्कोरकार्ड 2025 लिंक ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर एक्टिवेट कर दिया गया है। कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड या जन्मतिथि और कैप्चा कोड डालकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हमने उम्मीदवारों की आसानी के लिए आईबीपीएस पीओ मेन्स स्कोरकार्ड 2025 लिंक नीचे लेख में अपडेट कर दिया है।

IBPS PO Mains Score card 2025 Link

यहां क्लिक करें

आईबीपीएस पीओ मेन्स स्कोरकार्ड कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स की मदद से अपना स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

  • आप सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाएं।

  • होमपेज पर "CRP PO/MT" सेक्शन पर क्लिक करें।

  • इसके बाद "IBPS PO Mains Scorecard 2025 Link" पर क्लिक करें।

  • अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि के साथ कैप्चा कोड दर्ज करें।

  • आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। अपने मार्क्स चेक करें और प्रिंटआउट ले लें।

