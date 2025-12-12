ICSI CS December 2025 एक्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल Admit Card जारी; हॉल टिकट करें डाउनलोड, पाएं Direct Link

इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने कंपनी सेक्रेटरी (CS) एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्राम दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड आज यानी 12 दिसंबर 2025 ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। सभी रजिस्टर छात्र 22 दिसंबर 2025 से शुरू होने वाले एग्जाम में शामिल होने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

ICSI द्वारा CS के एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल एग्जाम 22 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 तक आयोजित किए जाएंगे। यह एग्जाम दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एग्जाम में जाने से पहले सभी छात्रों को CS का एडमिट कार्ड रखना जरूरी होगा।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का Direct Link - यहां क्लिक करें

CS का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

छात्र CS का एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड करने के लिए हमारे द्वारा बताए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।