IBPS Exam New Reform 2025: जानें बैंक की परीक्षाओं में क्या परिवर्तन लाएगा नया रिफार्म?

IBPS Exam New Reform 2025: बैंकों में लगातार कर्मचारियों की कमी की समस्या को कम करने के लिए और बैंकों के परिणाम में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ़ फाइनेंशियल सर्विसेज़ (DFS) ने रिक्रूटमेंट एग्जाम और उनके रिज़ल्ट घोषित करने की टाइमलाइन को आसान बनाने के मकसद से कई ज़रूरी पहल की हैं। इसमें स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI), नेशनलाइज़्ड बैंक (NBs) और रीजनल रूरल बैंक (RRBs) में रिक्रूटमेंट शामिल है।

इसके अलावा, इन पहलों का मकसद इंस्टिट्यूट ऑफ़ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) द्वारा आयोजित एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना है।

SBI, NBs और RRBs में रिक्रूटमेंट IBPS प्रोसेस के ज़रिए, संबंधित बैंकों के मैंडेट के अनुसार की जाती है। आमतौर पर, RRBs के एग्जाम NBs और SBI से पहले होते हैं। रिज़ल्ट बाद में उसी क्रम में घोषित किए जाते हैं। फिर भी, एक खास ट्रेंड सामने आया है जिसमें नए भर्ती हुए कैंडिडेट अक्सर RRBs से NBs और फिर SBI में चले जाते हैं। इस माइग्रेशन की वजह से बैंकों में काफी कमी आई है और ऑपरेशनल चुनौतियाँ खड़ी हुई हैं।