IBPS Exam New Reform 2025: जानें बैंक की परीक्षाओं में क्या परिवर्तन लाएगा नया रिफार्म?

By Sonal Mishra
Dec 12, 2025, 13:58 IST

IBPS Exam New Reform 2025: डिपार्टमेंट ऑफ़ फाइनेंशियल सर्विसेज़ (DFS) ने बैंकों में  माइग्रेशन की वजह से आ रही समस्या को दूर करने के लिए कुछ कारगर निर्णय लिए है, जैसे कौन सा परिणाम पहले जारी किया जाए , उम्मीदवारों के लिए क्या सुविधा पूर्ण है कैसे बैंक की परीक्षाओं में पारदर्शिता को बढ़ाया जा सकता है. यहाँ चेक करें पूरी डिटेल्स. 

IBPS Exam New Reform 2025: बैंकों में लगातार कर्मचारियों की कमी की समस्या को कम करने के लिए और बैंकों के परिणाम में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ़ फाइनेंशियल सर्विसेज़ (DFS) ने रिक्रूटमेंट एग्जाम और उनके रिज़ल्ट घोषित करने की टाइमलाइन को आसान बनाने के मकसद से कई ज़रूरी पहल की हैं। इसमें स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI), नेशनलाइज़्ड बैंक (NBs) और रीजनल रूरल बैंक (RRBs) में रिक्रूटमेंट शामिल है। 

इसके अलावा, इन पहलों का मकसद इंस्टिट्यूट ऑफ़ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) द्वारा आयोजित एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना है।

SBI, NBs और RRBs में रिक्रूटमेंट IBPS प्रोसेस के ज़रिए, संबंधित बैंकों के मैंडेट के अनुसार की जाती है। आमतौर पर, RRBs के एग्जाम NBs और SBI से पहले होते हैं। रिज़ल्ट बाद में उसी क्रम में घोषित किए जाते हैं। फिर भी, एक खास ट्रेंड सामने आया है जिसमें नए भर्ती हुए कैंडिडेट अक्सर RRBs से NBs और फिर SBI में चले जाते हैं। इस माइग्रेशन की वजह से बैंकों में काफी कमी आई है और ऑपरेशनल चुनौतियाँ खड़ी हुई हैं। 

SBI, RRB, IBPS Recruitment Reform 

SBI, NBs और RRBs  रिक्तिओं से संबंधित समस्या को कम करने के लिए DFS ने कुछ सुझाव दिए हैं उम्मीदवार नीचे दिए गए सुझावों को चेक कर सकते हैं- 

  • DFS ने रिक्रूटमेंट एग्जाम के पूरे प्रोसेस और रिज़ल्ट घोषित करने के पैटर्न का रिव्यू किया, और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) को तीनों कैटेगरी के बैंकों में रिक्रूटमेंट रिज़ल्ट घोषित करने के लिए एक स्टैंडर्ड और लॉजिकल सीक्वेंस लागू करने की सलाह दी। 

  • एक बदला हुआ फ्रेमवर्क बनाया गया है, जिसमें यह तय किया गया है कि अब रिज़ल्ट पहले SBI के लिए, उसके बाद NBs के लिए, और उसके बाद RRBs के लिए घोषित किए जाएंगे। 

  • इसके अलावा, इन कैटेगरी के सभी ऑफिसर-लेवल एग्जाम के रिज़ल्ट पहले घोषित किए जाएंगे, और क्लर्क-लेवल एग्जाम के रिज़ल्ट उसी क्रम में बाद में घोषित किए जाएंगे।

  • यह सिस्टमैटिक सीक्वेंसिंग कैंडिडेट को अपनी पसंद तुरंत बताने और सोच-समझकर फैसले लेने में मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई है। 

  • इस तरीके से कैंडिडेट के लिए अनुमान लगाना आसान होगा, रिक्रूटमेंट स्टेबिलिटी में सुधार होगा, इंडस्ट्री में नौकरी छोड़ने वालों की संख्या काफी कम होगी और बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा असरदार वर्कफोर्स प्लानिंग हो सकेगी।

  • इसके अलावा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए, IBPS कैंडिडेट को आने वाले 2026-27 कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस साइकिल से उनकी रिस्पॉन्स शीट और सही आंसर की तक लॉगिन-बेस्ड एक्सेस देगा, जिससे पब्लिक रिक्रूटमेंट एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी मजबूत होगी।

Sonal Mishra
Sonal Mishra

Senior Content Writer

Sonal Mishra is an education industry professional with 6+ years of experience. She has previously worked with Dhyeya IAS and BYJU'S as a state PCS and UPSC content creator. She participated UPPCS mains exam in 2018.and is a postgraduate in geography from CSJMU Kanpur. She can be reached at sonal.mishra@jagrannewmedia.com

... Read More

