Rajasthan Police City Slip 2025 OUT
Focus
Quick Links

MPESB Recruitment 2025: एमपी में ग्रुप-2, सब ग्रुप-3 के पदों पर आज से करें आवेदन, आयु सीमा और शैक्षणिक सहित डिटेल्स जानें

By Priyanka Pal
Sep 9, 2025, 16:34 IST

MPESB Recruitment 2025: एमपी में ग्रुप-2, सब ग्रुप-3 के कुल 339 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए आज से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे लेख में दिया गया विवरण देखें।

MPESB ग्रुप-2, सब ग्रुप-3 भर्ती 2025
MPESB ग्रुप-2, सब ग्रुप-3 भर्ती 2025

MPESB Recruitment 2025: मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ओर से ग्रुप-2, सब ग्रुप-3 के पद पर आवेदन मांगे गए हैं। जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार कुल कुल 339 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार भर्ती के लिए आज से आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाना होगा। 

संबंधित भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक उम्मीदवार 9 से 23 सितंबर, 2025 तक आवेदन पूरा कर सकते हैं। जनरल कैटेगिरी के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, विकलांग के लिए 250 रुपए निर्धारित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार आगे लेख पढ़ें। 

MPESB Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण

नीचे टेबल में उम्मीदवार भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण तिथि और अन्य विवरणों की जांच कर सकते हैं:

प्राधिकरण का नाम 

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB)

पोस्ट

ग्रुप-2, सब ग्रुप-3

कुल पद 

339  

आयु सीमा 

18 से 40 वर्ष

आवेदन करने की अंतिम तिथि

23 सितंबर 2025

चयन प्रक्रिया 

कंप्यूटर टेस्ट

शैक्षणिक योग्यता 

ग्रेजुएशन

एग्जाम मोड 

ऑनलाइन

ऑफिशियल वेबसाइट

https://esb.mp.gov.in/

MPESB Recruitment 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

संबंधित भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार 23 सितंबर 2025 की अंतिम तिथि से पहले अपना आवेदन नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर पूरा कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2 अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें। 

स्टेप 3 मांगे डॉक्यूमेंट्स जैसे - आधार कार्ड या पैन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें।

स्टेप 4 आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 5 अब फॉर्म सब्मिट करें। 

स्टेप 6 प्रिंट आउट लेना ना भूलें। 

also read: Army AFMS MO Vacancy 2025: मौका! आर्मी में मेडिकल ऑफिसर के 225 पदों की भर्ती का शॉर्ट नोटिस देखें

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News