MPESB Recruitment 2025: एमपी में ग्रुप-2, सब ग्रुप-3 के पदों पर आज से करें आवेदन, आयु सीमा और शैक्षणिक सहित डिटेल्स जानें

MPESB Recruitment 2025: मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ओर से ग्रुप-2, सब ग्रुप-3 के पद पर आवेदन मांगे गए हैं। जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार कुल कुल 339 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार भर्ती के लिए आज से आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाना होगा।

संबंधित भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक उम्मीदवार 9 से 23 सितंबर, 2025 तक आवेदन पूरा कर सकते हैं। जनरल कैटेगिरी के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, विकलांग के लिए 250 रुपए निर्धारित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार आगे लेख पढ़ें।

MPESB Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण

नीचे टेबल में उम्मीदवार भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण तिथि और अन्य विवरणों की जांच कर सकते हैं: