Army AFMS MO Vacancy 2025: मौका! आर्मी में मेडिकल ऑफिसर के 225 पदों की भर्ती का शॉर्ट नोटिस देखें

Army AFMS MO Vacancy 2025: भारतीय सेना, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (AFMS) की ओर से मेडिकल ऑफिसर (MO) भर्ती 2025 के लिए शॉर्ट नोटिस जारी किया है। इस भर्ती अभियान के तहत मेडिकल ऑफिसर के कुल 225 रिक्त पदों को भरा जाएगा। डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 13 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगी।

उम्मीदवारों का चयन शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नीचे लेख में दिए गए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर अपना आवेदन पूरा कर सकेंगे।

Army AFMS MO Vacancy 2025: शॉर्ट नोटिस

संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 13 सितंबर से शुरू की जाएगी। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है।