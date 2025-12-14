BSF Admit Card 2025 OUT
EMRS क्वेश्चन पेपर 2025: डाउनलोड करें टीचिंग और नॉन-टीचिंग परीक्षा प्रश्न पत्र PDF

By Vijay Pratap Singh
Dec 14, 2025, 11:31 IST

EMRS Question Paper 2025 PDF Download: जो कैंडिडेट टीचिंग और नॉन-टीचिंग पोस्ट के लिए होने वाली लिखित परीक्षा में शामिल होंगे, वे इस लेक में नीचे दिए लिंक से डायरेक्ट EMRS क्वेश्चन पेपर 2025 PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

EMRS Question Paper 2025 PDF Download
EMRS Question Paper 2025 PDF Download

EMRS Question Paper 2025: नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS) एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (EMRS) की ओर से EMRS टीचिंग और नॉन-टीचिंग पोस्ट के लिए लिखित परीक्षा आयोजित कर रहा है। परीक्षा 13, 14 और 21 दिसबंर को अलग-अलग पोस्ट के लिए आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के माध्यम से EMRS 2025 में 7267 टीचिंग और नॉन-टीचिंग वैकेंसी भरी जाएगी।

जो उम्मीदवार EMRS एग्जाम 2025 में शामिल हो रहे हैं, वे एग्जाम समाप्त होने के बाद अपने पोस्ट के अनुसार प्रश्न पत्र की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में OMR शीट के माध्यम से आयोजित की जाएगी। EMRS 2025 क्वेश्चन पेपर उम्मीदवारों को परीक्षा में पूछे गए सवालों, उनके कठिनाई स्तर और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद करेगा।

जो उम्मीदवार आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या करेंगे, उन्हें यह PDF अवश्य डाउनलोड करनी चाहिए। इससे वे प्रश्नों की प्रकृति को समझ सकते हैं और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए अपनी रणनीति बना सकते हैं।

EMRS क्वेश्चन पेपर 2025 PDF Download Link 

परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवार नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर EMRS क्वेश्चन पेपर 2025 PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

पेपर का नाम

PDF डाउनलोड लिंक

EMRS क्वेश्चन पेपर 2025 [Accountant]

यहां क्लिक करें

EMRS 2025 Exam Pattern: परीक्षा पैटर्न क्या है?

उम्मीदवार नीचे दी तालिका में ईएमआरएस परीक्षा पैटर्न देख सकते हैं।

अनुभाग

प्रश्नों की संख्या

अंक

रीज़निंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी

10

10

जनरल अवेयरनेस 

20

20

लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट (जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी- हर सब्जेक्ट के लिए 10 मार्क्स)

20

20

एकेडमिक और रेजिडेंशियल Aspects;

30

30

एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस

30

30

कुल

100

100

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

