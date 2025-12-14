EMRS क्वेश्चन पेपर 2025: डाउनलोड करें टीचिंग और नॉन-टीचिंग परीक्षा प्रश्न पत्र PDF

EMRS Question Paper 2025: नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS) एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (EMRS) की ओर से EMRS टीचिंग और नॉन-टीचिंग पोस्ट के लिए लिखित परीक्षा आयोजित कर रहा है। परीक्षा 13, 14 और 21 दिसबंर को अलग-अलग पोस्ट के लिए आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के माध्यम से EMRS 2025 में 7267 टीचिंग और नॉन-टीचिंग वैकेंसी भरी जाएगी।

जो उम्मीदवार EMRS एग्जाम 2025 में शामिल हो रहे हैं, वे एग्जाम समाप्त होने के बाद अपने पोस्ट के अनुसार प्रश्न पत्र की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में OMR शीट के माध्यम से आयोजित की जाएगी। EMRS 2025 क्वेश्चन पेपर उम्मीदवारों को परीक्षा में पूछे गए सवालों, उनके कठिनाई स्तर और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद करेगा।

जो उम्मीदवार आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या करेंगे, उन्हें यह PDF अवश्य डाउनलोड करनी चाहिए। इससे वे प्रश्नों की प्रकृति को समझ सकते हैं और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए अपनी रणनीति बना सकते हैं।