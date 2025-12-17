IB SA Result 2025 PDF
NEET SS Admit Card 2025: 22 दिसंबर को जारी होगा एडमिट कार्ड; @natboard.edu.in से करें हॉल टिकट डाउनलोड

Dec 17, 2025, 18:14 IST

एनबीई 22 दिसंबर 2025 को ऑफिशियल वेबसाइट पर NEET SS 2025 का एडमिट कार्ड जारी करेगा। 26-27 दिसंबर को होने वाली NEET SS एग्जाम की डिटेल्स जानने के लिए हॉल टिकट डाउनलोड करें।

NEET SS Admit Card 2025
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 26 और 27 दिसंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी। NBEMS ने एग्जाम शहरों की जानकारी देने वाली नीट एसएस 2025 के एग्जाम शहर सूचना पर्ची 12 दिसंबर, 2025 को जारी कर दी है। 

सुपर स्पेशलिटी कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली NEET SS 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) 22 दिसंबर 2025 को ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी करेगा। 

NEET SS 2025: एडमिट कार्ड और एग्जाम की महत्वपूर्ण डेट्स

सभी छात्र एडमिट कार्ड और एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें। 

इवेंट  डेट्स 
एडमिट कार्ड जारी होने की डेट  22 दिसंबर 2025
NEET SS एग्जाम डेट 26 और 27 दिसंबर 2025
एग्जाम का रिजल्ट 28 जनवरी 2026 एक्सपेक्टेड
ऑफिशियल वेबसाइट  natboard.edu.in

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इसका लिंक 22 दिसंबर 2025 को एक्टिव होगा। इसे डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

  1. NBEMS की ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in या nbe.edu.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर 'NEET SS' सेक्शन पर क्लिक करें।
  3. अब 'Applicant Login' पर क्लिक करें। फिर, अपनी User ID और Password फील करें।
Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

