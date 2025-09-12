PDUSU Result 2025 OUT: Shekhawati University रिजल्ट shekhauniexam.in पर जारी, ये रहा Marksheet Link

Shekhawati University Result 2025 Link

विभिन्न UG और PG पाठ्यक्रमों के लिए PDUSU परिणाम 2025 की मार्कशीट PDF लिंक पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय (PDUSU) की आधिकारिक वेबसाइट पर सक्रिय कर दी गई है। रिजल्ट देखने और मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा। छात्र नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके अपनी मार्कशीट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

PDUSU Result 2025 Marksheet PDF Link- Active

Shekhawati University Result 2025 OUT: शेखावाटी यूनिवर्सिटी (Shekhawati University) ने UG और PG पाठ्यक्रमों सहित विभिन्न कोर्सों के लिए PDUSU रिजल्ट 2025 आधिकारिक वेबसाइट shekhauniexam.in पर जारी कर दिया है। छात्र अपने नाम या रोल नंबर के जरिए रिजल्ट देख सकते हैं। छात्र ऑफिशियल पोर्टल या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके अपनी मार्कशीट और अंकतालिका (Marksheet) आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

PDUSU Result 2025 by Roll Number से कैसे चेक करें?

छात्र शेखावाटी विश्वविद्यालय परिणाम 2025 आधिकारिक वेबसाइट से आसानी से देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करें:

चरण 1: पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय (PDUSU) की आधिकारिक वेबसाइट www.shekhauni.ac.in पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर, “Student Corner” में जाएं और “Result” पर क्लिक करें।

चरण 3: नए पेज पर खुलने वाले URL- shekhauniexam.in पर जाएं और “Result-2024-25” लिंक पर क्लिक करें।

चरण 4: अपनी परीक्षा का चयन करें और ‘Click Here’ विकल्प पर क्लिक करें।

चरण 5: लॉगिन पेज खुलेगा। परिणाम प्रकार में ‘Main’ चुनें और अपना Roll Number दर्ज करें। फिर ‘View Result’ पर क्लिक करें।

चरण 6: स्क्रीन पर आपका PDUSU Result 2025 दिखाई देगा। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंटआउट लेकर सुरक्षित रख सकते हैं।