Rajasthan Police Admit Card 2025 Out
Focus
Quick Links
Breaking News

PDUSU Result 2025 OUT: Shekhawati University रिजल्ट shekhauniexam.in पर जारी, ये रहा Marksheet Link

By Vijay Pratap Singh
Sep 12, 2025, 10:23 IST

PDUSU Result 2025 OUT: शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने UG और PG पाठ्यक्रमों सहित विभिन्न कोर्सों के लिए PDUSU परिणाम 2025 आधिकारिक वेबसाइट shekhauniexam.in पर घोषित कर दिया है। छात्र अपना शेखावाटी यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 नाम या रोल नंबर के माध्यम से देखने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us
PDUSU Result 2025 OUT
PDUSU Result 2025 OUT

Shekhawati University Result 2025 OUT: शेखावाटी यूनिवर्सिटी (Shekhawati University) ने UG और PG पाठ्यक्रमों सहित विभिन्न कोर्सों के लिए PDUSU रिजल्ट 2025 आधिकारिक वेबसाइट shekhauniexam.in पर जारी कर दिया है। छात्र अपने नाम या रोल नंबर के जरिए रिजल्ट देख सकते हैं। छात्र ऑफिशियल पोर्टल या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके अपनी मार्कशीट और अंकतालिका (Marksheet) आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

PDUSU Result 2025 Marksheet PDF Link- Active

विभिन्न UG और PG पाठ्यक्रमों के लिए PDUSU परिणाम 2025 की मार्कशीट PDF लिंक पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय (PDUSU) की आधिकारिक वेबसाइट पर सक्रिय कर दी गई है। रिजल्ट देखने और मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा। छात्र नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके अपनी मार्कशीट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

Shekhawati University Result 2025 Link

यहां क्लिक करें

PDUSU Result 2025 by Roll Number से कैसे चेक करें?

छात्र शेखावाटी विश्वविद्यालय परिणाम 2025 आधिकारिक वेबसाइट से आसानी से देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करें:

चरण 1: पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय (PDUSU) की आधिकारिक वेबसाइट www.shekhauni.ac.in पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर, “Student Corner” में जाएं और “Result” पर क्लिक करें।

चरण 3: नए पेज पर खुलने वाले URL- shekhauniexam.in पर जाएं और “Result-2024-25” लिंक पर क्लिक करें।

चरण 4: अपनी परीक्षा का चयन करें और ‘Click Here’ विकल्प पर क्लिक करें।

चरण 5: लॉगिन पेज खुलेगा। परिणाम प्रकार में ‘Main’ चुनें और अपना Roll Number दर्ज करें। फिर ‘View Result’ पर क्लिक करें।

चरण 6: स्क्रीन पर आपका PDUSU Result 2025 दिखाई देगा। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंटआउट लेकर सुरक्षित रख सकते हैं।

Shekhawati University Result 2025 Marksheet 2025 PDF पर उल्लिखित विवरण

  1. छात्र का नाम

  2. पिता का नाम / माता का नाम

  3. रोल नंबर / एंट्रेंस नंबर / यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर

  4. कोर्स / विषय

  5. सेमेस्टर / वर्ष

  6. परीक्षा का वर्ष / सेशन

  7. विषयों के नाम और प्राप्त अंक

    • प्रत्येक विषय में अवधि, थ्योरी, प्रैक्टिकल / लैब के अंक

  8. कुल अंक / प्रतिशत / CGPA

  9. उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण स्थिति

  10. ग्रेस / अंक प्रतिशत विवरण (यदि लागू हो)

  11. यूनिवर्सिटी का मोहर और हस्ताक्षर

  12. डेट ऑफ इश्यू / मार्कशीट जारी होने की तारीख

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News