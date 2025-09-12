Rajasthan 4th Grade Admit Card 2025 Out
Current Affairs Quiz 12 सितंबर 2025: 'ज्ञान भारतम् पोर्टल' किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया?

By Bagesh Yadav
Sep 12, 2025, 14:46 IST

Current Affairs Quiz 12 Sep 2025: 12 सितम्बर 2025 के करंट अफेयर्स क्विज़ के हाई लाइट्स में सी.पी. राधाकृष्णन का भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण, रक्षा मंत्री द्वारा “समुद्र प्रदक्षिणा” ऑल-वुमेन मिशन की शुरुआत, संस्कृति मंत्रालय का ज्ञान भारतम् पोर्टल लॉन्च, भारत-ADB के बीच $126.42 मिलियन पर्यटन विकास समझौता, और बेंगलुरु में आयोजित 11वां CPA इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस।

Current Affairs Quiz 12 सितंबर 2025
Current Affairs Quiz 12 सितंबर 2025

Current Affairs Quiz In Hindi 12 Sep 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति और ज्ञान भारतम् पोर्टल से जुड़े सवाल शामिल हैं.

1. भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, जिन्होंने 12 सितम्बर 2025 को शपथ ग्रहण की?
 a) जगदीप धनखड़
 b) बी. सुधर्शन रेड्डी
 c) सी.पी. राधाकृष्णन
 d) वेंकैया नायडू

1. c) सी.पी. राधाकृष्णन

12 सितम्बर 2025 को चंद्रपुरम पोनुसामी (सी.पी.) राधाकृष्णन ने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। यह पद जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद रिक्त हुआ था, जिन्होंने जुलाई 2025 में स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दिया। 9 सितम्बर 2025 को हुए चुनाव में राधाकृष्णन ने 452 वोट पाकर जीत हासिल की, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार पूर्व न्यायाधीश बी. सुधर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले।

2. हाल ही में “समुद्र प्रदक्षिणा” (Samudra Pradakshina) मिशन लांच किया गया, किस प्रकार का अभियान है?

a) अंतरिक्ष मिशन

b) ऑल-वुमेन सर्कमनेविगेशन अभियान

c) जलवायु परिवर्तन अध्ययन अभियान

d) सैन्य अभ्यास अभियान

2. b) ऑल-वुमेन सर्कमनेविगेशन अभियान

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 सितम्बर 2025 को भारत के पहले त्रि-सेवा (आर्मी, नेवी, एयरफोर्स) की ऑल-वुमेन क्रू सर्कमनेविगेशन अभियान “समुद्र प्रदक्षिणा” को हरी झंडी दिखाई। इस ऐतिहासिक मिशन में तीनों सेनाओं की 10 महिला अधिकारी शामिल हैं। वे स्वदेशी निर्मित इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल (IASV) ‘त्रिवेणी’ पर पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगी। यह मिशन भारतीय महिला शक्ति, एकता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।

3. "ज्ञान भारतम् पोर्टल" किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है?

a) गृह मंत्रालय

b) संस्कृति मंत्रालय

c) शिक्षा मंत्रालय

d) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

3. b) संस्कृति मंत्रालय

भारत सरकार ने 12 सितम्बर 2025 को ज्ञान भारतम् पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल देश की समृद्ध पांडुलिपि धरोहर को डिजिटलीकृत, संरक्षित और आम जनता की पहुंच में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसे संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि धरोहर सम्मेलन को संबोधित किया। यह पहल भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को संरक्षित करने और वैश्विक स्तर पर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

4. भारत ने ADB के साथ कितनी राशि का ऋण समझौता उत्तराखंड के टिहरी झील क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए किया है?

a) $100 मिलियन

b) $126.42 मिलियन

c) $150 मिलियन

d) $200 मिलियन

4. b) $126.42 मिलियन

भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने 10 सितम्बर 2025 को नई दिल्ली में $126.42 मिलियन का ऋण समझौता किया। इस परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड के टिहरी झील क्षेत्र में सतत, समावेशी और जलवायु-लचीला पर्यटन विकास को बढ़ावा देना है। यह पहल विशेष रूप से टिहरी गढ़वाल जिला पर केंद्रित है, जिसे जलवायु परिवर्तन के लिहाज़ से अति संवेदनशील और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्र माना जाता है। 

5. 11वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसिएशन (CPA) इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है?

a) नई दिल्ली

b) मुंबई

c) बेंगलुरु

d) जयपुर

5. c) बेंगलुरु

11वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसिएशन (CPA) इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस 11 से 13 सितम्बर 2025 तक बेंगलुरु, कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। इसे कर्नाटक विधानसभा और CPA इंडिया रीजन ने होस्ट किया है। सम्मेलन का मुख्य विषय है — “विधानसभाओं में बहस और चर्चा: जनता का विश्वास बनाना, जनता की आकांक्षाएँ पूरी करना।” इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने किया, जो CPA इंडिया रीजन एक्ज़िक्यूटिव कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं।

