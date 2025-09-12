Current Affairs Quiz 12 सितंबर 2025: ‘ज्ञान भारतम् पोर्टल’ किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया?

Current Affairs Quiz In Hindi 12 Sep 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति और ज्ञान भारतम् पोर्टल से जुड़े सवाल शामिल हैं. 1. भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, जिन्होंने 12 सितम्बर 2025 को शपथ ग्रहण की?

a) जगदीप धनखड़

b) बी. सुधर्शन रेड्डी

c) सी.पी. राधाकृष्णन

d) वेंकैया नायडू 1. c) सी.पी. राधाकृष्णन 12 सितम्बर 2025 को चंद्रपुरम पोनुसामी (सी.पी.) राधाकृष्णन ने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। यह पद जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद रिक्त हुआ था, जिन्होंने जुलाई 2025 में स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दिया। 9 सितम्बर 2025 को हुए चुनाव में राधाकृष्णन ने 452 वोट पाकर जीत हासिल की, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार पूर्व न्यायाधीश बी. सुधर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले।

2. हाल ही में “समुद्र प्रदक्षिणा” (Samudra Pradakshina) मिशन लांच किया गया, किस प्रकार का अभियान है? a) अंतरिक्ष मिशन b) ऑल-वुमेन सर्कमनेविगेशन अभियान c) जलवायु परिवर्तन अध्ययन अभियान d) सैन्य अभ्यास अभियान 2. b) ऑल-वुमेन सर्कमनेविगेशन अभियान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 सितम्बर 2025 को भारत के पहले त्रि-सेवा (आर्मी, नेवी, एयरफोर्स) की ऑल-वुमेन क्रू सर्कमनेविगेशन अभियान “समुद्र प्रदक्षिणा” को हरी झंडी दिखाई। इस ऐतिहासिक मिशन में तीनों सेनाओं की 10 महिला अधिकारी शामिल हैं। वे स्वदेशी निर्मित इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल (IASV) ‘त्रिवेणी’ पर पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगी। यह मिशन भारतीय महिला शक्ति, एकता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। 3. "ज्ञान भारतम् पोर्टल" किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? a) गृह मंत्रालय b) संस्कृति मंत्रालय c) शिक्षा मंत्रालय d) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय 3. b) संस्कृति मंत्रालय