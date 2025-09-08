LIVE - Rajasthan Police Constable Admit Card 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड का इंतजार, recruitment2.rajasthan.gov.in पर मिलेगा Direct link

Rajasthan Police Constable Admit Card 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 जल्द ही जारी किया जाएगा। जैसे ही हॉल टिकट उपलब्ध होगा, परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी इसे राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड का सीधा लिंक recruitment2.rajasthan.gov.in पर भी एक्टिव किया जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन विवरण (जैसे Registration Number और पासवर्ड) दर्ज करने होंगे। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 13 और 14 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। इस भर्ती अभियान से संगठन में 10000 कांस्टेबल पद भरे जाएंगे।

Rajasthan Police Constable Admit Card 2025 Download Link

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 लिंक जल्द ही यहां उपलब्ध होगा। उम्मीदवार अपना हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट से या recruitment2.rajasthan.gov.in पर दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लॉगिन करना आवश्यक होगा। इस हॉल टिकट में परीक्षा की तिथि, परीक्षा केंद्र का पता, शिफ्ट का समय और महत्वपूर्ण निर्देश दिए होंगे।

Rajasthan Police Constable Admit Card 2025 Link-1 यहां क्लिक करें Rajasthan Police Admit Card 2025 Link-2 यहां क्लिक करें

Rajasthan Police Admit Card 2025 Kaise Download Kare?

उम्मीदवार राजस्थान पुलिस हॉल टिकट 2025 डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं:

राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाएं। होमपेज पर उपलब्ध भर्ती लिंक पर क्लिक करें। नए पेज में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 लिंक पर क्लिक करें। अपनी लॉगिन जानकारी (रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड) दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। सभी विवरणों को जांचें और एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। भविष्य में उपयोग के लिए इसकी प्रिंट/हार्ड कॉपी सुरक्षित रखें।

राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा एडमिट कार्ड के बारे में सभी लाइव और लेटेस्ट अपडेट नीचे लेख से प्राप्त करें:-