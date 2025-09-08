Schools Holiday (8 September)
LIVE - Rajasthan Police Constable Admit Card 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड का इंतजार, recruitment2.rajasthan.gov.in पर मिलेगा Direct link

Vijay Pratap Singh
By Vijay Pratap Singh
Sep 8, 2025, 17:04 IST

Rajasthan Police Constable Admit Card 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जारी किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे 13 और 14 सितंबर 2025 को होने वाली परीक्षा के लिए अपना प्रवेश पत्र recruitment2.rajasthan.gov.in से भी डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन विवरण (Registration ID/Password आदि) दर्ज करने होंगे। यह परीक्षा कुल 150 अंकों की होगी, जिसमें 150 वस्तुनिष्ठ (Objective) और बहुविकल्पीय (MCQ) प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलेगा, जबकि गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक (1/4) काटा जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक, स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया और परीक्षा से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर देख सकते हैं।

राजस्थान पुलिस एडमिट कार्ड डाउनलोड 2025

HIGHLIGHTS

  • राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 जल्द जारी होगा, डाउनलोड लिंक: recruitment2.rajasthan.gov.in पर मिलेगा।
  • परीक्षा तिथि: 13 और 14 सितंबर 2025, एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र और समय की जानकारी।
  • प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए आवश्यक: Registration ID और Password, ऑफिसियल पोर्टल police.rajasthan.gov.in पर स्टेप-बाय-स्टेप गाइड।

Rajasthan Police Constable Admit Card 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 जल्द ही जारी किया जाएगा। जैसे ही हॉल टिकट उपलब्ध होगा, परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी इसे राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड का सीधा लिंक recruitment2.rajasthan.gov.in पर भी एक्टिव किया जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन विवरण (जैसे Registration Number और पासवर्ड) दर्ज करने होंगे। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 13 और 14 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। इस भर्ती अभियान से संगठन में 10000 कांस्टेबल पद भरे जाएंगे।

Rajasthan Police Constable Admit Card 2025 Download Link

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 लिंक जल्द ही यहां उपलब्ध होगा। उम्मीदवार अपना हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट से या recruitment2.rajasthan.gov.in पर दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लॉगिन करना आवश्यक होगा। इस हॉल टिकट में परीक्षा की तिथि, परीक्षा केंद्र का पता, शिफ्ट का समय और महत्वपूर्ण निर्देश दिए होंगे।

Rajasthan Police Constable Admit Card 2025 Link-1

यहां क्लिक करें

Rajasthan Police Admit Card 2025 Link-2

यहां क्लिक करें

Rajasthan Police Admit Card 2025 Kaise Download Kare?

उम्मीदवार राजस्थान पुलिस हॉल टिकट 2025 डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं:

  1. राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाएं।

  2. होमपेज पर उपलब्ध भर्ती लिंक पर क्लिक करें।

  3. नए पेज में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 लिंक पर क्लिक करें।

  4. अपनी लॉगिन जानकारी (रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड) दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें।

  5. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

  6. सभी विवरणों को जांचें और एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।

  7. भविष्य में उपयोग के लिए इसकी प्रिंट/हार्ड कॉपी सुरक्षित रखें।

राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा एडमिट कार्ड के बारे में सभी लाइव और लेटेस्ट अपडेट नीचे लेख से प्राप्त करें:-

  • Sep 8, 2025, 17:04 IST

    Rajasthan Police Constable Exam Pattern 2025: परीक्षा पैटर्न

    श्रेणीविवरण
    परीक्षा कुल अंक 150 अंक
    प्रश्नों की संख्या 150 प्रश्न
    प्रश्न प्रकार वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय (MCQs)
    सही उत्तर पर अंक 1 अंक प्रति सही उत्तर
    गलत उत्तर पर नकारात्मक अंकन 0.25 अंक (1/4) प्रति गलत उत्तर
    परीक्षा समय 2 घंटे
    परीक्षा विषय - रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान- सामान्य ज्ञान- सामान्य विज्ञान- सामाजिक विज्ञान- महिलाओं और बच्चों से संबंधित योजनाएँ/अधिकार- राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था और राजनीति
  • Sep 8, 2025, 17:02 IST

    Rajasthan Police Admit Card 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 भर्ती परीक्षा कब होगी?

    राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 अब 13 और 14 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। 

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

