Rajasthan Police Constable Exam Centre 2025: देखें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा केंद्र लिस्ट और दिशानिर्देश

Sep 9, 2025, 12:49 IST

Rajasthan Police Constable Exam Centre List 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 13 और 14 सितंबर 2025 को राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार अपने परीक्षा केंद्र का सही विवरण एडमिट कार्ड पर देख सकते हैं, जिसे police.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इस लेख में शहर-वार परीक्षा केंद्रों की सूची और अपना केंद्र जिला खोजने के आसान चरण बताए गए हैं।

Rajasthan Police Constable Exam Centre List 2025

Rajasthan Police Constable Exam Centre 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 में शामिल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र की जानकारी एडमिट कार्ड पर मिलेगी। आधिकारिक नोटिस के अनुसार, परीक्षा 13 और 14 सितंबर 2025 को होगी। उम्मीदवार अपने आवंटित परीक्षा केंद्र की जानकारी एडमिट कार्ड जारी होने के बाद police.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

Rajasthan Police Exam City 2025 Link

यहां क्लिक करें

Rajasthan Police Constable Admit Card 2025 LIVE

यहां क्लिक करें

Rajasthan Police Constable Exam Centre List 2025 

आमतौर पर, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के परीक्षा केंद्र उम्मीदवारों द्वारा चुनी गई प्राथमिकताओं के आधार पर तय किए जाते हैं। हालांकि, अंतिम निर्णय अधिकारी करते हैं और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी उम्मीदवार को कोई भी केंद्र आवंटित किया जा सकता है।

Rajasthan Police Constable Exam 2025: सभी महत्वपूर्ण तारीखें

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 अप्रैल 2025 से police.rajasthan.gov.in पर शुरू हुए और 25 मई 2025 को बंद हो गए। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख से पहले अपना आवेदन पूरा कर लें और भर्ती से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी पर ध्यान दें।

विवरण

तारीख

नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख

09 अप्रैल 2025

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख

28 अप्रैल 2025

आवेदन करने की अंतिम तारीख

25 मई 2025

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तारीख

13 और 14 सितंबर 2025

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 तिथि

11 सितंबर 2025

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा केंद्र 2025 के नाम

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा राज्य के इन शहरों में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को उनके आवंटित जिले की जानकारी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

क्रम संख्या

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा केंद्र

1

गंगानगर (Ganganagar)

2

हनुमानगढ़ (Hanumangarh)

3

बीकानेर (Bikaner)

4

चुरू (Churu)

5

झुंझुनू (Jhunjhunu)

6

अलवर (Alwar)

7

भरतपुर (Bharatpur)

8

धौलपुर (Dhaulpur)

9

करौली (Karauli)

10

सवाई माधोपुर (Sawai Madhopur)

11

दौसा (Dausa)

12

जयपुर (Jaipur)

13

सीकर (Sikar)

14

नागौर (Nagaur)

15

जोधपुर (Jodhpur)

16

जैसलमेर (Jaisalmer)

17

बाड़मेर (Barmer)

18

जालोर (Jalor)

19

सिरोही (Sirohi)

20

पाली (Pali)

21

अजमेर (Ajmer)

22

टोंक (Tonk)

23

बूंदी (Bundi)

24

भीलवाड़ा (Bhilwara)

25

राजसमंद (Rajsamand)

26

उदयपुर (Udaipur)

27

डूंगरपुर (Dungarpur)

28

बांसवाड़ा (Banswara)

29

चित्तौड़गढ़ (Chittorgarh)

30

कोटा (Kota)

31

बारां (Baran)

32

झालावाड़ (Jhalawar)

33

प्रतापगढ़ (Pratapgarh)

नोट: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा केंद्र का नाम और शहर उनकी सिटी स्लिप पर स्पष्ट रूप से उल्लिखित होगा। इससे उम्मीदवार आसानी से अपने परीक्षा केंद्र की पहचान कर सकेंगे और समय पर वहां पहुँच सकेंगे। इसके अलावा, परीक्षा से संबंधित अन्य आवश्यक जानकारी और निर्देश आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होंगे।

Vijay Pratap Singh

