Rajasthan Police Constable Exam Centre 2025: देखें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा केंद्र लिस्ट और दिशानिर्देश

Rajasthan Police Constable Exam Centre 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 में शामिल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र की जानकारी एडमिट कार्ड पर मिलेगी। आधिकारिक नोटिस के अनुसार, परीक्षा 13 और 14 सितंबर 2025 को होगी। उम्मीदवार अपने आवंटित परीक्षा केंद्र की जानकारी एडमिट कार्ड जारी होने के बाद police.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। Rajasthan Police Constable Exam Centre List 2025 आमतौर पर, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के परीक्षा केंद्र उम्मीदवारों द्वारा चुनी गई प्राथमिकताओं के आधार पर तय किए जाते हैं। हालांकि, अंतिम निर्णय अधिकारी करते हैं और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी उम्मीदवार को कोई भी केंद्र आवंटित किया जा सकता है। Rajasthan Police Constable Exam 2025: सभी महत्वपूर्ण तारीखें

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 अप्रैल 2025 से police.rajasthan.gov.in पर शुरू हुए और 25 मई 2025 को बंद हो गए। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख से पहले अपना आवेदन पूरा कर लें और भर्ती से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी पर ध्यान दें। विवरण तारीख नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख 09 अप्रैल 2025 ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख 28 अप्रैल 2025 आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 मई 2025 राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तारीख 13 और 14 सितंबर 2025 राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 तिथि 11 सितंबर 2025 राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा केंद्र 2025 के नाम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा राज्य के इन शहरों में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को उनके आवंटित जिले की जानकारी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

क्रम संख्या राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा केंद्र 1 गंगानगर (Ganganagar) 2 हनुमानगढ़ (Hanumangarh) 3 बीकानेर (Bikaner) 4 चुरू (Churu) 5 झुंझुनू (Jhunjhunu) 6 अलवर (Alwar) 7 भरतपुर (Bharatpur) 8 धौलपुर (Dhaulpur) 9 करौली (Karauli) 10 सवाई माधोपुर (Sawai Madhopur) 11 दौसा (Dausa) 12 जयपुर (Jaipur) 13 सीकर (Sikar) 14 नागौर (Nagaur) 15 जोधपुर (Jodhpur) 16 जैसलमेर (Jaisalmer) 17 बाड़मेर (Barmer) 18 जालोर (Jalor) 19 सिरोही (Sirohi) 20 पाली (Pali) 21 अजमेर (Ajmer) 22 टोंक (Tonk) 23 बूंदी (Bundi) 24 भीलवाड़ा (Bhilwara) 25 राजसमंद (Rajsamand) 26 उदयपुर (Udaipur) 27 डूंगरपुर (Dungarpur) 28 बांसवाड़ा (Banswara) 29 चित्तौड़गढ़ (Chittorgarh) 30 कोटा (Kota) 31 बारां (Baran) 32 झालावाड़ (Jhalawar) 33 प्रतापगढ़ (Pratapgarh)