Rajasthan Police Constable Exam City 2025 OUT: राजस्थान पुलिस एग्जाम सिटी स्लिप sso.rajasthan.gov.in पर जारी, ये रहा Direct Link

Rajasthan Police Constable Exam City 2025 OUT: राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप अब recruitment2.rajasthan.gov.in उपलब्ध है। उम्मीदवार अपनी परीक्षा सिटी की जानकारी sso.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कांस्टेबल के 1000 पदों को भरा जाएगा।

Rajasthan Police Constable Exam City 2025 Download Link

राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम सिटी स्लिप 2025 लिंक एक्टिव कर दिया गया है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी sso.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करके (SSO ID/यूज़रनेम और पासवर्ड) अपनी परीक्षा सिटी 2025 देख सकते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा शहर 2025 की जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें:-