Rajasthan Police Constable Exam City 2025 OUT: राजस्थान पुलिस एग्जाम सिटी स्लिप sso.rajasthan.gov.in पर जारी, ये रहा Direct Link

Rajasthan Police Constable Exam City 2025 OUT: राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप अब recruitment2.rajasthan.gov.in उपलब्ध है। उम्मीदवार अपनी परीक्षा सिटी की जानकारी sso.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कांस्टेबल के 1000 पदों को भरा जाएगा।
Rajasthan Police Constable Exam City 2025 Download Link
राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम सिटी स्लिप 2025 लिंक एक्टिव कर दिया गया है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी sso.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करके (SSO ID/यूज़रनेम और पासवर्ड) अपनी परीक्षा सिटी 2025 देख सकते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा शहर 2025 की जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें:-
Rajasthan Police Exam City 2025 Link
Rajasthan Police Constable Admit Card 2025 LIVE
Rajasthan Police Constable Exam City 2025 - राजस्थान पुलिस सिटी स्लिप हाइलाइट्स
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के तहत लिखित परीक्षा का आयोजन 13 और 14 सितंबर 2025 (शनिवार और रविवार) को किया जाएगा। उम्मीदवार अपनी राजस्थान पुलिस सिटी स्लिप ऑनलाइन sso.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल इंटिमेशन स्लिप 2025 की हाइलाइट्स नीचे दी गई तालिका में देखें:
|विवरण
|जानकारी
|परीक्षा का नाम
|राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025
|परीक्षा तिथि
|13 और 14 सितंबर 2025 (शनिवार और रविवार)
|परीक्षा मोड
|लिखित (OMR आधारित)
|एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
|11 सितंबर 2025
|परीक्षा समय
|शिफ्ट के अनुसार अलग-अलग
|जानकारी उपलब्ध
|परीक्षा शहर, परीक्षा केंद्र जिला, शिफ्ट टाइमिंग
Rajasthan Police Constable City Intimation Slip 2025 कैसे डाउनलोड करें?
राजस्थान कांस्टेबल परीक्षा शहर और जिले की जानकारी देखने के लिए उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करें:
-
सबसे पहले राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाएं।
-
होमपेज पर “Notifications” सेक्शन पर क्लिक करें।
-
नए पेज पर दिए गए लिंक “Click here to know your Exam District location (POLICE CONSTABLE RECRUITMENT – 2025)” पर क्लिक करें।
-
लॉगिन पेज पर अपनी Application ID और जन्मतिथि दर्ज करें।
-
कैप्चा कोड भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- आपकी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा सिटी और ज़िले का विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा।
Rajasthan Police Constable City Slip 2025 पर उल्लिखित विवरण करें चेक
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी गई है। यह स्लिप उम्मीदवारों को उनकी परीक्षा शहर की जानकारी प्रदान करती है, जिससे वे यात्रा और आवास की व्यवस्था पहले से कर सकें।
-
उम्मीदवार का नाम
-
परीक्षा का नाम और पद
-
परीक्षा शहर और जिला
-
परीक्षा की तिथि और शिफ्ट विवरण
-
रिपोर्टिंग समय (यदि उपलब्ध हो)
