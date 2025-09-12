Rajasthan Police Admit Card 2025 Out
RSMSSB Rajasthan 4th Grade Admit Card 2025 LIVE: recruitment.rajasthan.gov.in पर राजस्थान ग्रुप डी एडमिट कार्ड आज, यहां से डाउनलोड करें हॉल टिकट

Vijay Pratap Singh
By Vijay Pratap Singh
Sep 12, 2025, 17:31 IST

RSMSSB Rajasthan 4th Grade Admit Card 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड आज 12 सितंबर 2025 को recruitment.rajasthan.gov.in और rssb.rajasthan.gov.in पर जारी होगा। जो उम्मीदवार 19, 20 और 21 सितंबर को परीक्षा देंगे, वे अपना हॉल टिकट वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए अपने लॉगिन विवरण भरें। एडमिट कार्ड लिंक और डाउनलोड करने के सरल स्टेप्स सहित परीक्षा की पूरी जानकारी इस लेख में देखें।

RSSB Rajasthan 4th Grade Admit Card 2025
RSSB Rajasthan 4th Grade Admit Card 2025

HIGHLIGHTS

  • राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी (ग्रुप डी) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी किया जाएगा।
  • परीक्षा 19, 20 और 21 सितंबर 2025 को आयोजित होगी, जिसमें कुल 53,749 ग्रुप डी पदों के लिए भर्ती की जाएगी।
  • एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, दिनांक, शिफ्ट और जरूरी निर्देश होंगे; इसे डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य है।

Rajasthan RSMSSB 4th Grade Admit Card 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) द्वारा ग्रुप डी (चतुर्थ श्रेणी) भर्ती परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी होने वाला है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अपने हॉल टिकट आज 12 सितंबर 2025 की रात तक आधिकारिक वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in या rssb.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

यह परीक्षा 19, 20 और 21 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। हॉल टिकट वह दस्तावेज है जिसके बिना परीक्षा हॉल में प्रवेश संभव नहीं है। इसलिए, सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपने लॉगिन विवरण जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि की मदद से जल्द से जल्द अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।

RSMSSB Rajasthan 4th Grade Admit Card 2025 Download Link

RSMSSB राजस्थान 4th Grade (ग्रुप डी) भर्ती परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड का डाउनलोड लिंक जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in पर एक्टिव कर दिया जाएगा। उम्मीदवार जो 19, 20 और 21 सितंबर को होने वाली परीक्षा में शामिल होंगे, वे अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि से लॉगिन कर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। यह एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र, दिनांक, शिफ्ट और अन्य जरूरी जानकारियां बताएगा।

RSMSSB 4th Grade Admit Card 2025 Link

यहां क्लिक करें

Rajasthan 4th Grade Admit card 2025 Link

यहां क्लिक करें

Rajasthan RSMSSB 4th Grade Admit Card 2025 Download Kaise Kare?

राजस्थान आरएसएमएसएसबी चतुर्थ ग्रेड एडमिट कार्ड 2025 recruitment.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करने का आसान तरीका नीचे देखें:

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in पर जाएं।

  • होम पेज पर Admit Card या ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड लिंक को खोजें और उस पर क्लिक करें।

  • अब लॉगिन पेज खुलेगा, जिसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

  • सबमिट करने के बाद आपका Rajasthan 4th Grade Admit Card स्क्रीन पर दिखाई देगा।

  • एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें और प्रिंट आउट निकलवा लें ताकि परीक्षा के दिन आपके पास उपलब्ध रहे।

  • Sep 12, 2025, 17:31 IST

    Rajasthan Grade 4 Admit Card 2025 Out Today: RSSB अध्यक्ष ने किया ट्वीट

    राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) के अध्यक्ष आलोक राज (@alokrajRSSB) ने ट्वीट कर बताया है कि चौथी कक्षा (ग्रुप डी) भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को पहले एक एसएमएस मिलेगा। इसके बाद ही वे आज रात तक अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइटों recruitment.rajasthan.gov.in और rssb.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर पाएंगे। यह प्रक्रिया सिस्टम के ओवरलोड होने से बचाने के लिए अपनाई गई है। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल पर एसएमएस का इंतजार करें और उसके बाद ही हॉल टिकट डाउनलोड करें।

  • Sep 12, 2025, 17:24 IST

    4th class admit card: जींस और ज्वेलरी न पहने

    परीक्षा में कैंडिडेट्स से आग्रह किया गया है कि वे परीक्षा दिन ज्वेलरी और जींस आदि पहनने से बचें।


  • Sep 12, 2025, 16:49 IST

    4rth grade admit card download कैसे और कहां से करें डाउनलोड?

    राजस्थान ग्रुप-D (4th Grade) भर्ती 2025 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

    आधिकारिक वेबसाइट लिंक- https://recruitment.rajasthan.gov.in/rectlogingetadmitcard

    कैसे डाउनलोड करें:-

    • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट खोलें:

    • होमपेज पर “Admit Card” सेक्शन पर क्लिक करें।

    • वहाँ आपको लिंक मिलेगा:
      “RSMSSB 4th Grade (Class IV) Admit Card 2025”

    • लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी जानकारी भरनी होगी:

      • Application/Registration Number

      • जन्म तिथि (Date of Birth)

      • Captcha Code

    • अब “Get Admit Card” बटन पर क्लिक करें।

    • आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिख जाएगा।

      • इसे डाउनलोड करें और प्रिंट आउट निकाल लें।

  • Sep 12, 2025, 16:28 IST

    Rajasthan group d admit card 2025: राजस्थान ग्रुप डी एडमिट कार्ड लिंक कहां मिलेगा?

    Rajasthan group d admit card 2025: राजस्थान ग्रुप-डी (4th Grade) एडमिट कार्ड लिंक आपको RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर मिलेगा।

  • Sep 12, 2025, 16:21 IST

    rsmssb.rajasthan.gov.in 2025 admit card: हॉल टिकट पर उल्लिखित विवरण

    RSMSSB राजस्थान ग्रुप-चतुर्थ (Grade 4 / Group D) भर्ती परीक्षा 2025 का हॉल टिकट (admit card) पर आमतौर पर ये विवरण (details) लिखे होते हैं:

    • उम्मीदवार का नाम (Candidate’s Name)

    • आवेदन संख्या / पंजीकरण संख्या (Application / Registration Number)

    • रोल नंबर (Roll Number)

    • जन्म तिथि (Date of Birth)

    • उम्मीदवार की फोटो और हस्ताक्षर (Photograph & Signature)

    • परीक्षा तिथि (Exam Date)

    • परीक्षा समय / शिफ्ट-टाइमिंग (Exam Time / Shift)

    • परीक्षा केंद्र का नाम और पता (Exam Centre Name & Address)

    • उम्मीदवार का श्रेणी (Category) जैसे SC / ST / OBC / General आदि

    • उम्मीदवार का पता या अन्य पहचान सूचना (Address / Other Identification Details)

    • परीक्षा के लिए Reporting Time (तब पहुँचने का समय)

    • निर्देश (Instructions) — क्या-क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, परीक्षा हॉल में क्या नियम होंगे आदि।

    • परीक्षा का नाम / भर्ती का नाम (Name of the Exam / Recruitment Post)

  • Sep 12, 2025, 15:34 IST

    rajasthan staff selection board admit card: कितने परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेंगे?

    राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 में करीब 18 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

  • Sep 12, 2025, 15:24 IST

    Rajasthan 4th Grade Exam Date 2025: कब होगी परीक्षा?

    राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा आयोजित की जाने वाली राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 19 से 21 सितंबर 2025 तक किया जाएगा। यह परीक्षा राज्यभर के विभिन्न केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित (CBT) अथवा ऑफलाइन मोड में संपन्न होगी।

  • Sep 12, 2025, 15:10 IST

    Rajasthan 4th Grade Admit Card: RSMSSB ग्रेड 4 पाठ्यक्रम के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें

    विषयपुस्तक का नामलेखक / प्रकाशन
    सामान्य ज्ञान General Knowledge Manohar Pandey
    राजस्थान सामान्य ज्ञान Rajasthan GK Dr. S. K. Sharma
    हिंदी व्याकरण High School Hindi Grammar Dr. Laxmi Narayan
    अंग्रेज़ी भाषा Objective General English SP Bakshi
    सामान्य विज्ञान General Science for Competitive Exams Disha Experts
    गणितीय योग्यता Quantitative Aptitude for Competitive Exams R.S. Aggarwal
    कंप्यूटर जागरूकता Objective Computer Awareness Arihant Experts
  • Sep 12, 2025, 14:45 IST

    Rajasthan 4th Grade Admit Card 2025: परीक्षा पैटर्न

    S. No

    विषय

    कुल अंक

    समय

    1

    सामान्य हिन्दी

    20

    2 घंटे

    2

    General English

    15

    3

    General Knowledge (70 Questions)

    Rajasthan Geography

    20

    History, Arts & Culture (Rajasthan)

    20

    Indian Constitution and Political and Administrative system in Rajasthan state

    10

    General Science

    5

    Current Affairs

    10

    Basic Computer

    5

    4

    General Mathematics

    15

    कुल

    120
  • Sep 12, 2025, 14:20 IST

    4th Grade Admit Card: परीक्षा के नियम और निर्देश

    • प्रत्येक प्रश्न के लिए पाँच विकल्प: A, B, C, D, E

    • A–D सही उत्तर के लिए; E अनुत्तरित प्रश्न के लिए।

    • उत्तर देने के लिए नीले बॉलपॉइंट पेन से केवल एक विकल्प गहरा करें।

    • यदि उत्तर नहीं दिया, तो E गहरा करें।

    • अगर कोई विकल्प गहरा नहीं किया, तो उस प्रश्न के अंकों का 1/3 काटा जाएगा

    • 10% से अधिक प्रश्नों में विकल्प नहीं भरा तो अभ्यर्थी अयोग्य

    • प्रत्येक प्रश्न का चयन सुनिश्चित करने के लिए 10 मिनट अतिरिक्त समय मिलेगा।

  • Sep 12, 2025, 13:54 IST

    RSMSSB 4th Grade Admit Card 2025: परीक्षा का समय, शिफ्ट और परीक्षा केंद्र कैसे जानें

    परीक्षा का समय, शिफ्ट और परीक्षा केंद्र जानने के लिए उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड देखना होगा। एडमिट कार्ड पर परीक्षा की तारीख, परीक्षा केंद्र का नाम और पता, तथा शिफ्ट (सुबह या शाम) और परीक्षा का समय लिखा होता है।

  • Sep 12, 2025, 13:52 IST

    RSSB Rajasthan 4th Grade Admit Card 2025: कितने पदों के लिए होगी परीक्षा?

    राजस्थान RSSB चौथी कक्षा प्रवेश पत्र 2025 के तहत कुल 53,749 पदों के लिए परीक्षा होगी। यह परीक्षा 19 से 21 सितंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी।

  • Sep 12, 2025, 13:39 IST

    RSMSSB 4th Grade Admit Card Download: एडमिट कार्ड न मिलने पर क्या शिकायत दर्ज करें?

    यदि आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है, तो सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं। वहाँ हेल्पडेस्क या संपर्क अनुभाग में दी गई जानकारी का उपयोग करके आप बोर्ड की आधिकारिक ईमेल आईडी या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

  • Sep 12, 2025, 13:33 IST

    Rajasthan RSSB 4th Class Group D Admit Card 2025: कहां मिलेगा हॉल टिकट डाउनलोड लिंक

    Rajasthan RSSB 4th Class Group D Admit Card 2025 का हॉल टिकट डाउनलोड लिंक आपको इन आधिकारिक वेबसाइटों recruitment.rajasthan.gov.in और rssb.rajasthan.gov.in पर मिलेगा।

  • Sep 12, 2025, 13:25 IST

    Rajasthan 4th class Exam में फ्री यात्रा

  • Sep 12, 2025, 13:21 IST

    4th Grade Admit Card 2025 Rajasthan: परीक्षा की शिफ्ट और समय

    लिखित परीक्षा तीन दिनों, 19, 20 और 21 सितंबर 2025 को प्रतिदिन दो पालियों में  राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा की शिफ्ट और समय यहां देखें:-

    परीक्षा तिथिशिफ्टपरीक्षा समय
    19 सितंबर 2025 (शुक्रवार) सुबह की शिफ्ट 10:00 AM – 12:00 PM
    19 सितंबर 2025 (शुक्रवार) शाम की शिफ्ट 3:00 PM – 5:00 PM
    20 सितंबर 2025 (शनिवार) सुबह की शिफ्ट 10:00 AM – 12:00 PM
    20 सितंबर 2025 (शनिवार) शाम की शिफ्ट 3:00 PM – 5:00 PM
    21 सितंबर 2025 (रविवार) सुबह की शिफ्ट 10:00 AM – 12:00 PM
    21 सितंबर 2025 (रविवार) शाम की शिफ्ट 3:00 PM – 5:00 PM
