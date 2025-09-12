Rajasthan RSMSSB 4th Grade Admit Card 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) द्वारा ग्रुप डी (चतुर्थ श्रेणी) भर्ती परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी होने वाला है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अपने हॉल टिकट आज 12 सितंबर 2025 की रात तक आधिकारिक वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in या rssb.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

यह परीक्षा 19, 20 और 21 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। हॉल टिकट वह दस्तावेज है जिसके बिना परीक्षा हॉल में प्रवेश संभव नहीं है। इसलिए, सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपने लॉगिन विवरण जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि की मदद से जल्द से जल्द अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।

RSMSSB राजस्थान 4th Grade (ग्रुप डी) भर्ती परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड का डाउनलोड लिंक जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in पर एक्टिव कर दिया जाएगा। उम्मीदवार जो 19, 20 और 21 सितंबर को होने वाली परीक्षा में शामिल होंगे, वे अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि से लॉगिन कर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। यह एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र, दिनांक, शिफ्ट और अन्य जरूरी जानकारियां बताएगा।

RSMSSB 4th Grade Admit Card 2025 Link यहां क्लिक करें Rajasthan 4th Grade Admit card 2025 Link यहां क्लिक करें

Rajasthan RSMSSB 4th Grade Admit Card 2025 Download Kaise Kare?

राजस्थान आरएसएमएसएसबी चतुर्थ ग्रेड एडमिट कार्ड 2025 recruitment.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करने का आसान तरीका नीचे देखें: