4th Grade Admit Card 2025: अभी यहां से डाउनलोड करें राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती एडमिट कार्ड

Rajasthan 4th Grade Admit Card 2025 OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने आखिरकार राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अगर आपने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है तो अब आप अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 19, 20 और 21 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा प्रतिदिन दो शिफ्ट में होगी। इस भर्ती के जरिए राजस्थान में 53,749 पद भरे जाएंगे। उम्मीदवार नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर अपना हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं।

Rajasthan 4th Grade Admit Card 2025 Link

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने राजस्थान ग्रुप D (4th Grade) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड लिंक जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, वे अब नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।