RRB NTPC Answer Key 2025
Focus
Quick Links
Breaking News

RSMSSB 4th Grade Syllabus 2025: नया राजस्थान ग्रुप D भर्ती परीक्षा का सिलेबस और पेपर पैटर्न PDF डाउनलोड करें

By Vijay Pratap Singh
Sep 15, 2025, 17:32 IST

RSMSSB 4th Grade Syllabus 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने चौथी श्रेणी भर्ती के लिए संशोधित सिलेबस आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। इस भर्ती में कुल 53,749 पद हैं। आवेदन प्रक्रिया अब बंद हो चुकी है। राजस्थान ग्रेड डी परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवार अब विस्तृत राजस्थान ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का सिलेबस 2025 देख सकते हैं और इसे RSMSSB 4th ग्रेड सिलेबस, परीक्षा पैटर्न PDF के रूप में डाउनलोड भी कर सकते हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us

RSMSSB 4th Grade Syllabus 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर ग्रेड 4 (चौथी श्रेणी) लिखित परीक्षा के लिए संशोधित सिलेबस और परीक्षा पैटर्न जारी कर दिया है। राजस्थान ग्रेड 4 का सिलेबस चार हिस्सों में बंटा है और इसमें कुल 120 बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल हैं।

राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा (RSMSSB ग्रेड 4) सिलेबस, परीक्षा पैटर्न के अनुसार:

  • सामान्य हिंदी के प्रश्न 30 से घटाकर 20 कर दिए गए हैं।

  • सामान्य गणित के प्रश्न 25 से घटाकर 15 कर दिए गए हैं।

  • सामान्य ज्ञान के प्रश्न 50 से बढ़ाकर 70 कर दिए गए हैं।

यह परीक्षा ग्रुप डी/श्रेणी 4 के 53,749 रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित की जाएगी और यह 18 से 21 सितंबर 2025 तक होगी। परीक्षा में सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और सामान्य गणित से कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा (RSMSSB ग्रेड 4)में सफलता पाने के लिए उम्मीदवारों को इन सभी विषयों में अच्छी तैयारी करनी जरूरी है। RSMSSB ग्रेड 4 सिलेबस और परीक्षा पैटर्न के बारे में विस्तार से जानने के लिए उम्मीदवार नीचे दी गई जानकारी देख सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

Rajasthan 4th Grade Admit Card 2025 Link

Rajasthan 4th Grade Exam 2025: राजस्थान ग्रेड 4 परीक्षा शिफ्ट और समय क्या है?

RSMSSB ग्रेड 4 की लिखित परीक्षा 19 से 21 सितंबर 2025 तक होगी। राजस्थान ग्रुप डी के सभी उम्मीदवार जो आवेदन पत्र भर चुके हैं, उनके लिए परीक्षा हर दिन दो पालियों में होगी।

  • सुबह की पाली: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

  • शाम की पाली: दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक

उम्मीदवारों को अपनी परीक्षा तिथि से कम से कम 1 घंटा पहले अपने परीक्षा केंद्र पर पहुँच जाना चाहिए।

Rajasthan 4th Grade Syllabus 2025 - राजस्थान 4th Class सिलेबस हाइलाइट्स

RSMSSB ग्रेड 4 भर्ती राज्य में स्थिर सरकारी नौकरी चाहने वाले 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा मौका है। राजस्थान ग्रेड 4 परीक्षा का सिलेबस जानने से उम्मीदवार अपनी तैयारी के लिए बेहतर रणनीति बना सकते हैं।

विवरण

जानकारी

संगठन का नाम

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

पद का नाम

ग्रुप डी (ग्रेड 4)

रिक्तियां

53749

परीक्षा तिथि

19 से 21 सितंबर 2025

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

प्रश्नों की संख्या

120

कुल अंक

200

अवधि

2 घंटे

निगेटिव मार्किंग

हां (1/3 अंक)

आधिकारिक वेबसाइट

rssb.rajasthan.gov.in

Rajasthan Grade 4 Exam Pattern 2025: यहां देखें RSMSSB ग्रेड 4 परीक्षा पैटर्न 2025

उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले RSMSSB ग्रेड 4 परीक्षा पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। इससे उन्हें परीक्षा के मोड, प्रश्नों का प्रकार, खंडों की संख्या, प्रश्नों की संख्या, अधिकतम अंक और परीक्षा की अवधि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।

आमतौर पर, राजस्थान चौथी श्रेणी की लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ (MCQ) प्रकार के प्रश्नों पर आधारित होती है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे है। हर सही उत्तर के लिए निश्चित अंक दिए जाएंगे, और हर गलत उत्तर पर 1/3 अंक की निगेटिव मार्किंग लागू होती है। नीचे दी गई तालिका में RSMSSB ग्रेड 4 परीक्षा पैटर्न 2025 विस्तार से बताया गया है:

क्रम संख्या

विषय

कुल प्रश्न

समय अवधि

1

सामान्य हिन्दी

20

2 घंटे

2

जनरल अंग्रेजी

15

  

3

सामान्य ज्ञान

    
 

राजस्थान का भूगोल

20

  
 

इतिहास, कला और संस्कृति (राजस्थान)

20

  
 

भारतीय संविधान और राजस्थान राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था

10

  
 

जनरल साइंस

5

  
 

करंट अफेयर्स

10

  
 

बेसिक कंप्यूटर

5

  

4

सामान्य गणित

15

  

कुल

  

120

  

Rajasthan 4th Grade Syllabus 2025 PDF

उम्मीदवारों को अपनी राजस्थान चौथी श्रेणी की तैयारी आधिकारिक सिलेबस के अनुसार करनी चाहिए। इसमें सभी ऐसे अध्याय शामिल हैं, जिनसे आगामी लिखित परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नीचे संशोधित RSMSSB ग्रेड 4 सिलेबस 2025 PDF डाउनलोड करने का सीधा लिंक दिया गया है।

RSMSSB 4th Grade Syllabus 2025 PDF Download Link

Subject-wise Rajasthan Group D Syllabus 2025: विषयवार राजस्थान 4th ग्रेड सिलेबस 

राजस्थान चौथी श्रेणी का सिलेबस मुख्य रूप से चार विषयों में बंटा है: सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और सामान्य गणित। प्रश्न पत्र का स्तर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप होगा। इसलिए उम्मीदवारों को सिलेबस में बताए गए सभी विषयों को कवर करने के लिए एक प्रभावी तैयारी रणनीति बनानी चाहिए। इससे उन्हें समय का सही प्रबंधन करने और अच्छी तैयारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। नीचे दी गई तालिका में विषय अनुसार RSMSSB राजस्थान ग्रेड 4 सिलेबस 2025 देखें:

विषय

महत्वपूर्ण टॉपिक

सामान्य हिन्दी (राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा (RSMSSB ग्रेड 4) सिलेबस

संज्ञा, अधिसूचना, विज्ञप्ति, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द, संधि अर्थ, प्रकार एवं संधि-विच्छेद, काल के प्रकार (भेद), मुहावरे एवं लोकोक्ति, उपसर्ग एवं प्रत्यय, पर्यायवाची, कार्यालय पत्र, अर्द्धशासकीय पत्र, शब्द- शुद्धि, वाक्य शुद्धि, निविदा एवं अंग्रेजी के पारिभाषिक (तकनीकी) शब्दों के समानार्थक हिन्दी शब्द, ज्ञापन, कार्यालय आदेश, परिपत्र

General English

Tenses/Sequence of Tenses, Narration: Direct and Indirect, Voice: Active and Passive, Transformation of Sentences: Assertive to Negative, Interrogative Exclamatory and Vice-Versa, Correction of sentences, Prepositions, Punctuation, Words wrongly used, Use of articles and determiners, Glossary of official, Technical Terms (with their Hindi Versions), Translations of Simple (Ordinary/Common) Sentences from Hindi to English and Vice-Versa

राजस्थान का भूगोल

जलवायु, जल संसाधन, विस्तार, भौतिक स्वरूप और भौतिक विभाजन, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति और वन संरक्षण, वृद्धि, वितरण, जल निकासी प्रणाली और झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या- आकार, राजस्थान का परिवहन और राज्य सड़कें, घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, आदि।

राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति

मुख्य ऐतिहासिक घटनाएं, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, वास्तुकला, लोक संगीत, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, लोक संस्कृति और सामाजिक जीवन, भाषा और साहित्य, वेशभूषा, संगीत वाद्ययंत्र, थिएटर, पर्यटक स्थल और स्मारक, बोलियां, मेले और त्योहार, आभूषण, लोक कला, लोक देवता, लोक साहित्य, नृत्य, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियां

भारतीय संविधान और राजस्थान राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था

संविधान का परिचय और मूल विशेषताएं, विधानसभा और न्यायपालिका, राज्य की प्रशासनिक संरचना, राज्य शासन, राजनीति (राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कैबिनेट), जिला स्तर पर न्यायिक संरचना, जिला प्रशासन (सामान्य प्रशासन और पुलिस प्रशासन), सूचना का अधिकार अधिनियम, मुख्य सचिव

सामान्य विज्ञान

भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, प्रकाश का परावर्तन और नियम, धातु, अधातु और प्रमुख यौगिक, आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर: संरचना, अंग प्रणालियां, प्रमुख मानव रोग, कारण और निदान, अपशिष्ट प्रबंधन

करंट अफेयर्स 

खेल, अर्थव्यवस्था, राजनीति, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक और तकनीकी क्षेत्र आदि, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राजस्थान राज्य और राष्ट्रीय मुद्दे, राजस्थान राज्य और राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीति

कंप्यूटर

कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन-हार्डवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर-ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑफिस एप्लीकेशन का अवलोकन: MS Word, MS Power Point, MS Excel, इंटरनेट, ई-मेल, आदि

गणित

HCM और LCM, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत, लाभ और हानि, प्रतिशत, साझेदारी, समय और कार्य, अनुपात और समानुपात, समय, गति और दूरी, चित्रों के माध्यम से डेटा का निरूपण

4th Class Employee Recruitment Syllabus 2025: राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती सिलेबस 2025 PDF को कैसे कवर करें?

RSMSSB ग्रेड 4 की तैयारी के लिए निरंतरता, सही मानसिकता और अच्छी अध्ययन सामग्री की जरूरत होती है। इस लिखित परीक्षा में सफल होने के लिए, आपको सभी टॉपिक पर महारत हासिल करनी होगी और नियमित रूप से उनका अभ्यास करना होगा। यहां राजस्थान चौथी श्रेणी की परीक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए कुछ टिप्स और ट्रिक्स दिए गए हैं:

1-   केवल महत्वपूर्ण विषयों को कवर करने के लिए RSMSSB ग्रेड 4 सिलेबस की समीक्षा करें।

2-   अपनी तैयारी को व्यवस्थित करने के लिए एक स्टडी प्लान बनाएं। यह आपको सभी अध्यायों और विषयों के लिए पर्याप्त समय देने में भी मदद करता है।

3-   समस्या-समाधान की गति और सटीकता को बढ़ावा देने के लिए मॉक टेस्ट और पिछले साल के पेपर हल करें।

4-   याद रखने के लिए सभी टॉपिक, फॉर्मूले और संबंधित कॉन्सेप्ट को दोहराएं।

RSMSSB ग्रेड 4 सिलेबस के लिए Best Books

राजस्थान चौथी श्रेणी के सिलेबस के सभी विषयों के लिए कई किताबें उपलब्ध हैं। ये किताबें आपको कॉन्सेप्ट समझने में मदद करेंगी और अभ्यास के लिए पर्याप्त प्रश्न देंगी। उम्मीदवार नीचे दी गई RSMSSB ग्रेड 4 की किताबें देख सकते हैं।

विषय

किताब का नाम

लेखक/प्रकाशन

सामान्य ज्ञान

General Knowledge

Manohar Pandey

राजस्थान सामान्य ज्ञान

Rajasthan GK

Dr. S. K. Sharma

हिंदी व्याकरण

High School Hindi Grammar

Dr. Laxmi Narayan

अंग्रेजी भाषा

Objective General English

SP Bakshi

सामान्य विज्ञान

General Science for Competitive Exams

Disha Experts

क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड

Quantitative Aptitude for Competitive Exams

R.S. Aggarwal

कंप्यूटर

Objective Computer Awareness

Arihant Experts

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News