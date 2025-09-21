RRB NTPC Result 2025 OUT
Rajasthan 4th Grade Question Paper 2025 OUT: डाउनलोड करें सभी शिफ्टों के राजस्थान चतुर्थ श्रेणी प्रश्न पत्र PDF

By Vijay Pratap Singh
Sep 21, 2025, 20:51 IST

Rajasthan 4th Grade Question Paper 2025 PDF Download: उम्मीदवार जो 19, 20 और 21 सितंबर को आयोजित राजस्थान ग्रेड 4 परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे अब अपने प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। सभी शिफ्टों के राजस्थान चतुर्थ श्रेणी प्रश्न पत्र 2025 पीडीएफ नीचे लेख में दिए गए हैं।

Rajasthan 4th Grade Question Paper 2025 PDF Download
Rajasthan 4th Grade Question Paper 2025 PDF Download

Rajasthan 4th Grade Question Paper 2025: राजस्थान स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड (RSSB) द्वारा इस साल राजस्थान 4th Grade परीक्षा 19, 20 और 21 सितंबर 2025 को राज्य के 38 जिलों में सफलतापूर्वक आयोजित की। इस परीक्षा में 85.9% यानि 21.17 लाख उम्मीदवार शामिल हुए हैं। परीक्षा कुल 6 शिफ्टों में दोपहर 10 बजे से 12 बजे तक और शाम 3 बजे से 5 बजे तक आयोजित हुई।

इस परीक्षा में कुल 120 प्रश्न होंगे, जिनका अवधि 2 घंटे है। प्रश्न पत्र में राजस्थान से जुड़े सामान्य ज्ञान को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, जिसमें भूगोल, इतिहास, संवैधानिक जानकारी, विज्ञान और समसामयिक मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, और बेसिक कंप्यूटर के प्रश्न भी पूछे जाते हैं।

परीक्षा समाप्त होने के बाद सभी शिफ्टों के राजस्थान 4th Grade प्रश्न पत्र RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर PDF फॉर्मेट में उपलब्ध कराए गए है। अभ्यर्थी इन प्रश्न पत्रों को वेबसाइट से मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं। 

Rajasthan Grade 4 Question Paper 2025: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती प्रश्न पत्र हाइलाइट्स

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्न पत्र डाउनलोड करने के बाद परीक्षा के सवालों का गहराई से विश्लेषण करें और अपनी तैयारी तथा ग्रेस मार्क्स का अनुमान लगाएं। आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह आवश्यक है कि वे राजस्थान ग्रेड 4 परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों को ध्यानपूर्वक समझें और नियमित अभ्यास करें। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी तालिका में देखें।

भर्ती संगठन का नाम

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB)

पद का नाम

चतुर्थ श्रेणी

रिक्तियों की संख्या

53,749

राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025

19, 20 और 21 सितम्बर 2025

आधिकारिक वेबसाइट

rssb.rajasthan.gov.in

4th Grade Question Paper 2025 PDF Download Link

राजस्थान चतुर्थ श्रेणी प्रश्न पत्र 2025 सभी शिफ्टों की परीक्षा पूरी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध कराया जाएगा। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हमने भी नीचे प्रश्न पत्र पीडीएफ डाउनलोड करने का सीधा लिंक दिया है। आप अपनी शिफ्ट और परीक्षा तिथि के अनुसार प्रश्न पत्र पीडीएफ प्रारूप में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

 4th Grade Question Paper 2025 PDF (19.09.2025- Morning Shift)

यहां क्लिक करें

 4th Grade Question Paper 2025 PDF (19.09.2025_ Evening Shift)

  यहां क्लिक करें

Fourth Class Question Paper 2025 PDF (20.09.2025_Morning Shift)

  यहां क्लिक करें

Fourth Class Question Paper 2025 PDF (20.09.2025_Evenning Shift)

  यहां क्लिक करें

Fourth Class Question Paper 2025 PDF(21.09.2025_Morning Shift)

  यहां क्लिक करें

Rajasthan 4th Grade Question Paper 2025 PDF (21.09.2025_Evenning Shift)

  यहां क्लिक करें

Rajasthan 4th Grade Question Paper 2025 Official Notice PDF

  यहां क्लिक करें

4th Class Question Paper 2025: विषयवार राजस्थान ग्रेड 4 परीक्षा पेपर पैटर्न

आरएसएसबी के अनुसार, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 में 120 प्रश्न होंगे जिन्हें 2 घंटे में हल करना होगा। परीक्षा में सामान्य ज्ञान (70 प्रश्न, राजस्थान केंद्रित), सामान्य हिंदी, अंग्रेजी और गणित शामिल हैं। सामान्य ज्ञान में राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संविधान, विज्ञान और समसामयिक मामले आते हैं।

क्र.सं.विषयप्रश्नों की संख्यासमय अवधि
1 सामान्य हिन्दी 20 2 घंटे
2 सामान्य अंग्रेजी 15 2 घंटे
3 सामान्य ज्ञान 70 2 घंटे
  – राजस्थान का भूगोल 20  
  – इतिहास, कला और संस्कृति (राजस्थान) 20  
  – भारतीय संविधान और प्रशासनिक प्रणाली (राजस्थान) 10  
  – सामान्य विज्ञान 5  
  – समसामयिक मामले 10  
  – बेसिक कंप्यूटर 5  
4 सामान्य गणित 15 2 घंटे
  कुल 120 2 घंटे

Rajasthan 4th Grade Question Paper 2025 पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें?

परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवार नीचे दिए आसान स्टेप्स को फॉलो करके राजस्थान ग्रेड 4 पेपर 2025 की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

  • होमपेज पर Candidate Corner सेक्शन में नीचे की तरफ स्क्रॉल करें और "Question Paper" सेक्शन में जाएं।

  • यहां राजस्थान 4th Grade 2025 प्रश्न पत्र लिंक ढूँढें।

  • अपनी संबंधित शिफ्ट का प्रश्न पत्र PDF में डाउनलोड करें।

Latest Education News