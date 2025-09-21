Rajasthan 4th Grade Question Paper 2025 OUT: डाउनलोड करें सभी शिफ्टों के राजस्थान चतुर्थ श्रेणी प्रश्न पत्र PDF

Breaking News

Rajasthan 4th Grade Question Paper 2025: राजस्थान स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड (RSSB) द्वारा इस साल राजस्थान 4th Grade परीक्षा 19, 20 और 21 सितंबर 2025 को राज्य के 38 जिलों में सफलतापूर्वक आयोजित की। इस परीक्षा में 85.9% यानि 21.17 लाख उम्मीदवार शामिल हुए हैं। परीक्षा कुल 6 शिफ्टों में दोपहर 10 बजे से 12 बजे तक और शाम 3 बजे से 5 बजे तक आयोजित हुई। Rajasthan 4th Grade Answer Key 2025 इस परीक्षा में कुल 120 प्रश्न होंगे, जिनका अवधि 2 घंटे है। प्रश्न पत्र में राजस्थान से जुड़े सामान्य ज्ञान को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, जिसमें भूगोल, इतिहास, संवैधानिक जानकारी, विज्ञान और समसामयिक मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, और बेसिक कंप्यूटर के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। परीक्षा समाप्त होने के बाद सभी शिफ्टों के राजस्थान 4th Grade प्रश्न पत्र RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर PDF फॉर्मेट में उपलब्ध कराए गए है। अभ्यर्थी इन प्रश्न पत्रों को वेबसाइट से मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं।

Rajasthan Grade 4 Question Paper 2025: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती प्रश्न पत्र हाइलाइट्स उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्न पत्र डाउनलोड करने के बाद परीक्षा के सवालों का गहराई से विश्लेषण करें और अपनी तैयारी तथा ग्रेस मार्क्स का अनुमान लगाएं। आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह आवश्यक है कि वे राजस्थान ग्रेड 4 परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों को ध्यानपूर्वक समझें और नियमित अभ्यास करें। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी तालिका में देखें। भर्ती संगठन का नाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) पद का नाम चतुर्थ श्रेणी रिक्तियों की संख्या 53,749 राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 19, 20 और 21 सितम्बर 2025 आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in 4th Grade Question Paper 2025 PDF Download Link

4th Class Question Paper 2025: विषयवार राजस्थान ग्रेड 4 परीक्षा पेपर पैटर्न आरएसएसबी के अनुसार, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 में 120 प्रश्न होंगे जिन्हें 2 घंटे में हल करना होगा। परीक्षा में सामान्य ज्ञान (70 प्रश्न, राजस्थान केंद्रित), सामान्य हिंदी, अंग्रेजी और गणित शामिल हैं। सामान्य ज्ञान में राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संविधान, विज्ञान और समसामयिक मामले आते हैं। क्र.सं. विषय प्रश्नों की संख्या समय अवधि 1 सामान्य हिन्दी 20 2 घंटे 2 सामान्य अंग्रेजी 15 2 घंटे 3 सामान्य ज्ञान 70 2 घंटे – राजस्थान का भूगोल 20 – इतिहास, कला और संस्कृति (राजस्थान) 20 – भारतीय संविधान और प्रशासनिक प्रणाली (राजस्थान) 10 – सामान्य विज्ञान 5 – समसामयिक मामले 10 – बेसिक कंप्यूटर 5 4 सामान्य गणित 15 2 घंटे कुल 120 2 घंटे Rajasthan 4th Grade Question Paper 2025 पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें?