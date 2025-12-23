UK Board Time Table 2026: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं की डेट शीट जल्द करेगा जारी, यहां ubse.uk.gov.in पर देखें एक्सपेक्टेड Date and Time

उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2026: उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (UBSE), रामनगर जल्द ही राज्य के लाखों छात्र-छात्राओं के लिए कक्षा 10वीं (हाई स्कूल) और 12वीं (इंटरमीडिएट) के बोर्ड एग्जाम 2026 की डेट शीट जारी करेगा। छात्र दोनों कक्षाओं की डेट शीट जारी करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।

इस फॉर्म में बोर्ड एग्जाम की विषयवार डेट और टाइम दिया गया होगा। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते समय छात्रों को पूरा शेड्यूल ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।

UK Board Exam 2026: बोर्ड एग्जाम से जुड़ी इंपोर्टेंट जानकारी

उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम से जुड़ी मुख्य जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।