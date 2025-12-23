KARTET Result 2025
Focus
Quick Links
News

UK Board Time Table 2026: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं की डेट शीट जल्द करेगा जारी, यहां ubse.uk.gov.in पर देखें एक्सपेक्टेड Date and Time

Akshara Verma
By Akshara Verma
Dec 23, 2025, 14:25 IST

उत्तराखंड बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के एग्जाम डेट्स 2026 जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। छात्र बोर्ड की वेबसाइट से ऑफिशियल डेटशीट की PDF को डाउनलोड कर सकेंगे।

Add as a preferred source on Google
Join us
UK Board Time Table 2026
UK Board Time Table 2026
Register for Result Updates

उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2026: उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (UBSE), रामनगर जल्द ही राज्य के लाखों छात्र-छात्राओं के लिए कक्षा 10वीं (हाई स्कूल) और 12वीं (इंटरमीडिएट) के बोर्ड एग्जाम 2026 की डेट शीट जारी करेगा। छात्र दोनों कक्षाओं की डेट शीट जारी करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। 

इस फॉर्म में बोर्ड एग्जाम की विषयवार डेट और टाइम दिया गया होगा। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते समय छात्रों को पूरा शेड्यूल ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। 

UK Board Exam 2026: बोर्ड एग्जाम से जुड़ी इंपोर्टेंट जानकारी 

उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम से जुड़ी मुख्य जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें। 

इवेंट  जानकारी 
बोर्ड का नाम उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (UBSE)
एग्जाम का नाम हाई स्कूल (10th) और इंटरमीडिएट (12th) परीक्षा 2026
डेट शीट जारी होने की डेट  जनवरी 2026 (संभावित)
प्रैक्टिकल एग्जाम  जनवरी - फरवरी 2026
एग्जाम की डेट  फरवरी - मार्च 2026
एग्जाम का टाइम  सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक
ऑफिशियल वेबसाइट ubse.uk.gov.in

कक्षा 10वीं और 12वीं की एक्सपेक्टेड डेट्स 

छात्रों के लिए अभी ऑफिशियल डेट शीट नहीं आई है, लेकिन पिछले सालों के रुझानों के आधार पर एक्सपेक्टेड कार्यक्रम कुछ इस प्रकार हो सकता है।

कक्षा 10वीं (High School)

  • फरवरी के अंत में: हिंदी, विज्ञान
  • मार्च की शुरुआत में: गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान
  • मार्च के मध्य तक: संस्कृत और अन्य वैकल्पिक विषय

कक्षा 12वीं (Intermediate)

  • फरवरी के अंत में: हिंदी, सैन्य विज्ञान
  • मार्च की शुरुआत में: भौतिक विज्ञान, भूगोल, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र
  • मार्च के मध्य तक: रसायन विज्ञान, गणित, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी

UBSE डेट शीट PDF कैसे डाउनलोड करें? 

UBSE बोर्ड डेट शीट जारी होते ही, आप नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

  1. UBSE की ऑफिशियल वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर दिए गए 'Examination Scheme' के लिंक पर क्लिक करें।
  3. अब "UK Board High School & Intermediate Exam Scheme 2026" के लिंक को खोजें।
  4. लिंक पर क्लिक करते ही टाइम टेबल की PDF को डाउनलोड करें।
Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

    Latest Stories

    Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

    Trending

    Popular Searches

    Latest Education News