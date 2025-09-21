Rajasthan 4th Grade Answer Key 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा राजस्थान चतुर्थ श्रेणी उत्तर कुंजी 2025 जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट (rssb.rajasthan.gov.in) पर जारी की जाएगी। उम्मीदवार जो 19, 20 और 21 सितंबर को आयोजित परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे सभी शिफ्टों की पेपर PDF डाउनलोड कर सकेंगे। 4th Grade (चतुर्थ श्रेणी) परीक्षा प्रदेशभर के 38 जिलों में दो शिफ्ट्स में आयोजित की गई। इस परीक्षा में 85.9% यानि 21.17 लाख कैंडिडेट्स ने भाग लिया, अब वे उत्तर कुंजी जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

