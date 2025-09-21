RRB NTPC Result 2025 OUT
Rajasthan 4th Grade Answer Key 2025: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी उत्तर कुंजी rssb.rajasthan.gov.in पर जल्द, जानें कैसे करें डाउनलोड

By Vijay Pratap Singh
Sep 21, 2025, 20:51 IST

Rajasthan 4th Grade Answer Key 2025: 19, 20 और 21 सितंबर 2025 को होने वाली राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित हो चुकी है। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से आधिकारिक उत्तर कुंजी 2025 जल्द ही ssb.rajasthan.gov.in पर जारी की जाएगी।  राजस्थान चतुर्थ श्रेणी उत्तर कुंजी पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें और अपने अंको की गणना कैसे करें, इसके बारे में सभी महत्वपूर्ण डिटेल्स यहां से प्राप्त करें।

Rajasthan 4th Grade Answer Key 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा राजस्थान चतुर्थ श्रेणी उत्तर कुंजी 2025 जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट (rssb.rajasthan.gov.in) पर जारी की जाएगी। उम्मीदवार जो 19, 20 और 21 सितंबर को आयोजित परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे सभी शिफ्टों की पेपर PDF डाउनलोड कर सकेंगे। 4th Grade (चतुर्थ श्रेणी) परीक्षा प्रदेशभर के 38 जिलों में दो शिफ्ट्स में आयोजित की गई। इस परीक्षा में 85.9% यानि 21.17 लाख कैंडिडेट्स ने भाग लिया, अब वे उत्तर कुंजी जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

Rajasthan 4th Grade Answer Key 2025 Date: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी उत्तर कुंजी कब आएगी?

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की वेबसाइट पर 4th ग्रेड की आधिकारिक उत्तर कुंजी 2025 जल्द ही जारी होगी। उम्मीद है कि आधिकारिक उत्तर कुंजी सितंबर 2025 के अंत तक जारी हो जाएगी।  हर परीक्षा पाली की उत्तर कुंजी अलग-अलग PDF में मिलेगी। उम्मीदवार इसे देखकर अपने जवाब मिलान कर सकते हैं और परिणाम से पहले ही अनुमानित अंक निकाल सकते हैं।

Rajasthan 4th Grade Question Paper 2025 OUT

Rajasthan 4th Class Answer Key 2025: राजस्थान ग्रुड डी परीक्षा उत्तर कुंजी हाइलाइट्स

RSSB इस भर्ती में कुल 53,749 ग्रेड 4 पदों को भरेगा। राजस्थान ग्रुप डी परीक्षा से जुड़ी अन्य जानकारी उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।

जानकारी

विवरण

संगठन का नाम

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB)

परीक्षा का नाम

राजस्थान 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025

पद का नाम

ग्रुप D / 4th ग्रेड

रिक्तियों की संख्या

53,749

उत्तर कुंजी कब जारी होगी?

सितंबर 2025 अंक तक

परीक्षा तिथि

19 से 21 सितंबर 2025

आधिकारिक वेबसाइट

rssb.rajasthan.gov.in

4th Grade Answer Key 2025: राजस्थान ग्रेड 4 उत्तर कुंजी कैसे डाउनलोड करें?

सभी शिफ्टों की आधिकारिक RSMSSB चतुर्थ श्रेणी उत्तर कुंजी 2025 पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करें।

  • राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  • होम पेज पर Candidate Corner में Answer Key सेक्शन खोलें।

  • सभी शिफ्टों की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 उत्तर कुंजी ढूँढें।

  • अपनी परीक्षा की तारीख और शिफ्ट के अनुसार PDF डाउनलोड करें।

  • फिर मार्किंग स्कीम के हिसाब से अपने उत्तरों की जांच करें।

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University.

