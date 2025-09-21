Rajasthan 4th Grade Answer Key 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा राजस्थान चतुर्थ श्रेणी उत्तर कुंजी 2025 जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट (rssb.rajasthan.gov.in) पर जारी की जाएगी। उम्मीदवार जो 19, 20 और 21 सितंबर को आयोजित परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे सभी शिफ्टों की पेपर PDF डाउनलोड कर सकेंगे। 4th Grade (चतुर्थ श्रेणी) परीक्षा प्रदेशभर के 38 जिलों में दो शिफ्ट्स में आयोजित की गई। इस परीक्षा में 85.9% यानि 21.17 लाख कैंडिडेट्स ने भाग लिया, अब वे उत्तर कुंजी जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा संपन्न हुई, इस परीक्षा को 19 से 21 सितंबर तक 38 जिलों में आयोजित किया गया। 85.9% यानि 21.17 लाख कैंडिडेट्स ने ये परीक्षा दी। बेहद संतोषजनक उपस्थिति थी। कैंडिडेट्स ने अच्छे अनुशासन और पूर्ण सहयोग का उदाहरण पेश किया जो काबिले तारीफ है। Well done all! pic.twitter.com/8zLSggMrUz— Alok Raj (@alokrajRSSB) September 21, 2025
Rajasthan 4th Grade Answer Key 2025 Date: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी उत्तर कुंजी कब आएगी?
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की वेबसाइट पर 4th ग्रेड की आधिकारिक उत्तर कुंजी 2025 जल्द ही जारी होगी। उम्मीद है कि आधिकारिक उत्तर कुंजी सितंबर 2025 के अंत तक जारी हो जाएगी। हर परीक्षा पाली की उत्तर कुंजी अलग-अलग PDF में मिलेगी। उम्मीदवार इसे देखकर अपने जवाब मिलान कर सकते हैं और परिणाम से पहले ही अनुमानित अंक निकाल सकते हैं।
Rajasthan 4th Grade Question Paper 2025 OUT
Rajasthan 4th Class Answer Key 2025: राजस्थान ग्रुड डी परीक्षा उत्तर कुंजी हाइलाइट्स
RSSB इस भर्ती में कुल 53,749 ग्रेड 4 पदों को भरेगा। राजस्थान ग्रुप डी परीक्षा से जुड़ी अन्य जानकारी उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।
|
जानकारी
|
विवरण
|
संगठन का नाम
|
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB)
|
परीक्षा का नाम
|
राजस्थान 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025
|
पद का नाम
|
ग्रुप D / 4th ग्रेड
|
रिक्तियों की संख्या
|
53,749
|
उत्तर कुंजी कब जारी होगी?
|
सितंबर 2025 अंक तक
|
परीक्षा तिथि
|
19 से 21 सितंबर 2025
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
rssb.rajasthan.gov.in
4th Grade Answer Key 2025: राजस्थान ग्रेड 4 उत्तर कुंजी कैसे डाउनलोड करें?
सभी शिफ्टों की आधिकारिक RSMSSB चतुर्थ श्रेणी उत्तर कुंजी 2025 पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करें।
-
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
-
होम पेज पर Candidate Corner में Answer Key सेक्शन खोलें।
-
सभी शिफ्टों की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 उत्तर कुंजी ढूँढें।
-
अपनी परीक्षा की तारीख और शिफ्ट के अनुसार PDF डाउनलोड करें।
-
फिर मार्किंग स्कीम के हिसाब से अपने उत्तरों की जांच करें।
