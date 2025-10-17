Rajasthan 4th Grade Answer Key 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी आज, 17 अक्टूबर 2025 को, बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी होने की संभावना है। इस परीक्षा में भाग लेने वाले लाखों उम्मीदवार आंसर की जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे अपने संभावित अंकों का अनुमान लगा सकें।
चौथी कक्षा की यह परीक्षा राजस्थान के 38 जिलों के लगभग 1,300 परीक्षा केंद्रों पर सफलतापूर्वक संपन्न हुई थी। परीक्षा में लगभग 24.75 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया।अब उम्मीदवार जल्द ही जारी होने वाली आधिकारिक उत्तर कुंजी के माध्यम से अपने उत्तरों की जाँच कर सकेंगे। राजस्थान चौथी कक्षा उत्तर कुंजी 2025 पीडीएफ फॉर्मेट में बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। यह परीक्षा 19 से 21 सितंबर 2025 तक ऑफलाइन मोड में, दो पालियों में आयोजित की गई थी।
Rajasthan 4th Grade Answer Key 2025 Link
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड चतुर्थ श्रेणी उत्तर कुंजी 2025 लिंक जल्द जारी करेगा। अभ्यर्थी इसे rssb.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर अपने अंकों का अनुमान लगा सकते हैं। किसी प्रश्न पर आपत्ति है? तो तय समय में दर्ज करा सकेंगे।इस परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थान GK, गणित और कंप्यूटर जैसे विषय शामिल थे। हर गलत उत्तर पर 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू रही।
इस भर्ती के तहत 53,749 पदों पर नियुक्ति होगी— 48,199 गैर-TSP और 5,550 TSP क्षेत्र के लिए। करीब 21 लाख अभ्यर्थियों ने सितंबर 2025 में आयोजित परीक्षा में भाग लिया था। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को 16 अक्टूबर 2025 तक फॉर्म करेक्शन का मौका भी दिया था।
चेक करें- Rajasthan 4th Grade Answer Key 2025
ऐसे डाउनलोड करें राजस्थान 4th ग्रेड आंसर-की 2025 PDF
-
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।
-
होम पेज पर Candidate Corner में Answer Key सेक्शन पर क्लिक करें।
-
“ 4th Class Answer Key 2025 PDF” लिंक पर जाएं।
-
अपनी शिफ्ट और पेपर कोड के अनुसार आंसर-की डाउनलोड करें।
-
PDF सेव करें और उत्तर मिलान कर अपने अनुमानित अंक निकालें।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation