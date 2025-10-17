Assam TET Result 2025
Rajasthan 4th Grade Answer Key 2025 LIVE: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी आंसर की rssb.rajasthan.gov.in पर आज, ऐसे डाउनलोड करें ग्रेड 4 उत्तर कुंजी PDF

Vijay Pratap Singh
By Vijay Pratap Singh
Oct 17, 2025, 22:50 IST

Rajasthan 4th Grade Answer Key 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) अपनी आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी (ग्रेड 4) उत्तर कुंजी 2025 जारी करेगा। उम्मीदवार अपने अनुमानित अंकों की गणना करने के लिए ग्रेड 4 उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान ग्रेड 4 उत्तर कुंजी 2025 लिंक, पीडीएफ डाउनलोड प्रक्रिया और अंकों की गणना से जुड़ी सभी नवीनतम जानकारी यहां से प्राप्त करें।

राजस्थान चतुर्थ श्रेणी उत्तर कुंजी 2025
राजस्थान चतुर्थ श्रेणी उत्तर कुंजी 2025

HIGHLIGHTS

  • राजस्थान चतुर्थ श्रेणी उत्तर कुंजी 2025 आज RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी की जाएगी।
  • परीक्षा में कुल 120 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, जिसमें सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थान सामान्य ज्ञान, गणित और बेसिक कंप्यूटर शामिल थे। गलत उत्तर पर 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू थी।
  • राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती के माध्यम से कुल 53,749 पदों पर बहाली होगी, जिसमें 48,199 नॉन-TSP और 5,550 TSP पद शामिल हैं। इस भर्ती के लिए लगभग 24.76 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 21.17 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी।

Rajasthan 4th Grade Answer Key 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी आज, 17 अक्टूबर 2025 को, बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी होने की संभावना है। इस परीक्षा में भाग लेने वाले लाखों उम्मीदवार आंसर की जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे अपने संभावित अंकों का अनुमान लगा सकें।

चौथी कक्षा की यह परीक्षा राजस्थान के 38 जिलों के लगभग 1,300 परीक्षा केंद्रों पर सफलतापूर्वक संपन्न हुई थी। परीक्षा में लगभग 24.75 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया।अब उम्मीदवार जल्द ही जारी होने वाली आधिकारिक उत्तर कुंजी के माध्यम से अपने उत्तरों की जाँच कर सकेंगे। राजस्थान चौथी कक्षा उत्तर कुंजी 2025 पीडीएफ फॉर्मेट में बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। यह परीक्षा 19 से 21 सितंबर 2025 तक ऑफलाइन मोड में, दो पालियों में आयोजित की गई थी।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड चतुर्थ श्रेणी उत्तर कुंजी 2025 लिंक जल्द जारी करेगा। अभ्यर्थी इसे rssb.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर अपने अंकों का अनुमान लगा सकते हैं। किसी प्रश्न पर आपत्ति है? तो तय समय में दर्ज करा सकेंगे।इस परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थान GK, गणित और कंप्यूटर जैसे विषय शामिल थे। हर गलत उत्तर पर 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू रही।

इस भर्ती के तहत 53,749 पदों पर नियुक्ति होगी— 48,199 गैर-TSP और 5,550 TSP क्षेत्र के लिए। करीब 21 लाख अभ्यर्थियों ने सितंबर 2025 में आयोजित परीक्षा में भाग लिया था। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को 16 अक्टूबर 2025 तक फॉर्म करेक्शन का मौका भी दिया था।

ऐसे डाउनलोड करें राजस्थान 4th ग्रेड आंसर-की 2025 PDF 

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

  2. होम पेज पर Candidate Corner में Answer Key सेक्शन पर क्लिक करें।

  3.  4th Class Answer Key 2025 PDF” लिंक पर जाएं।

  4. अपनी शिफ्ट और पेपर कोड के अनुसार आंसर-की डाउनलोड करें।

  5. PDF सेव करें और उत्तर मिलान कर अपने अनुमानित अंक निकालें।

LIVE UPDATES
  • Oct 17, 2025, 20:11 IST

    4th Grade Exam 2025 Answer Key: कितने उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए?

    राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 का आयोजन 19, 20 और 21 सितंबर 2025 को राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 6 पालियों में किया गया था। कुल 24,71,066 पंजीकृत उम्मीदवारों में से लगभग 21,17,198 उपस्थित रहे, जबकि 3,53,868 अनुपस्थित रहे। उम्मीदवार नीचे दी तालिका में परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों की संख्या देख सकते हैं।

    तिथिपालीकुल परीक्षार्थीउपस्थित परीक्षार्थी
    19 सितंबर 2025 पहली पाली 4,11,843 3,47,694
    19 सितंबर 2025 दूसरी पाली 4,11,843 3,51,269
    20 सितंबर 2025 पहली पाली 4,11,843 3,52,602
    20 सितंबर 2025 दूसरी पाली 4,11,843 3,54,970
    21 सितंबर 2025 पहली पाली 4,11,843 3,55,336
    21 सितंबर 2025 दूसरी पाली 4,11,851 3,55,327
    कुल योग 24,71,066 21,17,198
     
     
     
  • Oct 17, 2025, 20:08 IST

    Rajasthan Class IV Answer Key 2025

  • Oct 17, 2025, 20:05 IST

    Rajasthan 4th Grade Answer Key 2025 Out Today

    राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) आज 17 अक्टूबर 2025 राजस्थान चतुर्थ श्रेणी उत्तर कुंजी 2025 अपनी आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in
    पर जारी करेगा। जिन अभ्यर्थियों ने 19 से 21 सितंबर 2025 तक आयोजित ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा में भाग लिया था, वे जल्द ही आंसर-की PDF डाउनलोड कर अपने उत्तरों का मिलान और अनुमानित अंक गणना कर सकेंगे। परीक्षा में कुल 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थान सामान्य ज्ञान, गणित और बेसिक कंप्यूटर जैसे विषय शामिल थे। हर गलत उत्तर पर 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग तय की गई है। अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर किसी भी प्रश्न या उत्तर पर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। इस भर्ती के तहत कुल 53,749 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें 48,199 गैर-TSP और 5,550 TSP क्षेत्र के पद शामिल हैं।

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

