BSTC 1st Year Result 2025: राजस्थान डीएलएड फर्स्ट ईयर रिजल्ट rajshaladarpan.rajasthan.gov.in पर जल्द, रोल नंबर से ऐसे डाउनलोड करें मार्कशीट

BSTC 1st Year Result 2025 Rajasthan: राजस्थान के डी.एल.एड (Diploma in Elementary Education - D.El.Ed) या BSTC प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, बीकानेर जल्द ही राजस्थान बीएसटीसी प्रथम वर्ष का परिणाम 2025 जारी करने वाली है। परिणाम आज शाम तक राज शाला दर्पण की आधिकारिक वेबसाइट rajshaladarpan.rajasthan.gov.in पर घोषित किया जा सकता है। परीक्षा में शामिल सभी विद्यार्थी अपना परिणाम नाम, रोल नंबर या जन्मतिथि दर्ज करके ऑनलाइन देख और मार्कशीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। BSTC प्रथम वर्ष के परिणाम में छात्रों के प्राप्तांक, कुल अंक और योग्यता स्थिति जैसी जानकारी दी जाएगी।
यहां देखें:
Rajasthan BSTC 1st Year Result 2025 Roll Number
राजस्थान डी.एल.एड (बीएसटीसी) प्रथम वर्ष परीक्षा 2025 का परिणाम जल्द ही जारी किया जाएगा। शिक्षा विभागीय परीक्षा पंजीयक, बीकानेर ने परिणाम जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है। बीएसटीसी प्रथम वर्ष परिणाम 2025 का डाउनलोड लिंक जल्द ही शाला दर्पण की आधिकारिक वेबसाइट rajshaladarpan.rajasthan.gov.in पर एक्टिव किया जाएगा। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी अपना नाम, रोल नंबर और जन्मतिथि डालकर ऑनलाइन अपना परिणाम देख सकेंगे। परिणाम में छात्रों के अंक, कुल अंक और पास/फेल स्थिति की पूरी जानकारी दी जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परिणाम जारी होते ही डाउनलोड लिंक देखने के लिए नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें।
BSTC 1st Year Result 2025 Link
BSTC 1st Year Result 2025 : राजस्थान D.El.Ed प्रथम वर्ष का परिणाम कैसे चेक करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपना राजस्थान डीएलएड (BSTC) प्रथम वर्ष का परिणाम चेक कर सकते हैं —
-
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajshaladarpan.rajasthan.gov.in पर जाएं।
-
होमपेज पर “Examination Portal” या “D.El.Ed Result 2025” लिंक पर क्लिक करें।
-
अब “BSTC 1st Year Result 2025” विकल्प चुनें।
-
अपना रोल नंबर, नाम या जन्मतिथि दर्ज करें।
-
“सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
-
आपका परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।
-
परिणाम को डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए उसका प्रिंट निकाल लें।
