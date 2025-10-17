BSTC 1st Year Result 2025: राजस्थान डीएलएड फर्स्ट ईयर रिजल्ट rajshaladarpan.rajasthan.gov.in पर जल्द, रोल नंबर से ऐसे डाउनलोड करें मार्कशीट

BSTC 1st Year Result 2025 Rajasthan: राजस्थान के डी.एल.एड (Diploma in Elementary Education - D.El.Ed) या BSTC प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, बीकानेर जल्द ही राजस्थान बीएसटीसी प्रथम वर्ष का परिणाम 2025 जारी करने वाली है। परिणाम आज शाम तक राज शाला दर्पण की आधिकारिक वेबसाइट rajshaladarpan.rajasthan.gov.in पर घोषित किया जा सकता है। परीक्षा में शामिल सभी विद्यार्थी अपना परिणाम नाम, रोल नंबर या जन्मतिथि दर्ज करके ऑनलाइन देख और मार्कशीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। BSTC प्रथम वर्ष के परिणाम में छात्रों के प्राप्तांक, कुल अंक और योग्यता स्थिति जैसी जानकारी दी जाएगी।

यहां देखें:

Rajasthan BSTC 1st Year Result 2025 Roll Number

