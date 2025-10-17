Rajasthan VDO Debar List 2025: राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी भर्ती डिबार लिस्ट जारी, डाउनलोड करें PDF

Rajasthan VDO Debar List 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती 2025 के लिए डिबार लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में उन उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं जिन्हें विभिन्न कारणों से भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया गया है। डिबार लिस्ट भर्ती की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उम्मीदवार राजस्थान वीडीओ डिबार लिस्ट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।

जारी आधिकारिक सूची में कुल 25 उम्मीदवारों के आवेदन क्रमांक, नाम, पिता का नाम और उन्हें डिबार करने वाली संस्थाओं (RSSB) की जानकारी दी गई है। डिबार होने के मुख्य कारणों में दस्तावेजों में गड़बड़ी, योग्यता की कमी, नियमों का उल्लंघन या अनुचित आचरण शामिल हैं।

उम्मीदवार इस सूची को RSSB की आधिकारिक वेबसाइट से PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। सभी उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे अपनी योग्यता और दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करें ताकि वे डिबार लिस्ट में न आएं और भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में भाग ले सकें। इसके अलावा, समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहें।