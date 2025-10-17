नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने नीट सुपर स्पेशियलिटी (NEET SS) 2025 परीक्षा की डेट्स में बदलाव की घोषणा की। मेडिकल सुपर स्पेशलिटी कोर्स में एडमिशन लेने वाले सभी छात्रों के लिए खुशखबरी।
NEET-SS 2025 Exam Date Postponed: नीट SS परीक्षा की तारीखें बदलीं, कब होगा एग्जाम?
नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने नीट सुपर स्पेशियलिटी (NEET SS) 2025 परीक्षा की डेट्स में बदलाव की घोषणा की। मेडिकल सुपर स्पेशलिटी कोर्स में एडमिशन लेने वाले सभी छात्रों के लिए खुशखबरी।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation