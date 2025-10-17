Assam TET Result 2025
NEET-SS 2025 Exam Date Postponed: नीट SS परीक्षा की तारीखें बदलीं, कब होगा एग्जाम?

Oct 17, 2025, 16:12 IST

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने नीट सुपर स्पेशियलिटी (NEET SS) 2025 परीक्षा की डेट्स में बदलाव की घोषणा की। मेडिकल सुपर स्पेशलिटी कोर्स में एडमिशन लेने वाले सभी छात्रों के लिए खुशखबरी। 

