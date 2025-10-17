RRB NTPC Graduate CBT 2 Answer Key 2025 OUT: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट CBT 2 उत्तर कुंजी जारी, यहां से करें डाउनलोड

RRB NTPC Graduate CBT 2 Answer Key 2025 OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने NTPC Graduate CBT 2 (Non-Technical Popular Categories) परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी आधिकारिक रूप से जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने CBT 2 परीक्षा दी थी, वे अब अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि उनके कितने अंक आएंगे।
RRB NTPC Graduate CBT 2 Answer Key 2025 PDF
आरआरबी ने सीबीटी 2 उत्तर कुंजी का आधिकारिक लिंक सभी क्षेत्रीय आरआरबी वेबसाइटों पर सक्रिय कर दिया है। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी तक पहुंचने के लिए हमने उम्मीदवारों की आसानी के लिए डायरेक्ट लिंक नीचे दिया है।
|
RRB NTPC CBT 2 Answer Key 2025 Link
RRB NTPC CBT 2 Answer Key 2025 डाउनलोड कैसे करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं:
-
अपने क्षेत्रीय रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
-
होमपेज पर “RRB NTPC CBT 2 Answer Key 2025” लिंक ढूंढें और क्लिक करें।
-
लॉगिन पेज खुलने पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि/पासवर्ड दर्ज करें।
-
लॉगिन करने के बाद आपकी उत्तर कुंजी और उत्तर पुस्तिका स्क्रीन पर दिखाई देगी।
-
इसे डाउनलोड और सेव करें।
- अपने उत्तरों की जांच करने और अनुमानित अंक निकालने के लिए आप इसका प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation