RRB NTPC Graduate CBT 2 Answer Key 2025 OUT: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट CBT 2 उत्तर कुंजी जारी, यहां से करें डाउनलोड

RRB NTPC Graduate CBT 2 Answer Key 2025 OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने NTPC Graduate CBT 2 (Non-Technical Popular Categories) परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी आधिकारिक रूप से जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने CBT 2 परीक्षा दी थी, वे अब अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि उनके कितने अंक आएंगे।

RRB NTPC Graduate CBT 2 Answer Key 2025 PDF

आरआरबी ने सीबीटी 2 उत्तर कुंजी का आधिकारिक लिंक सभी क्षेत्रीय आरआरबी वेबसाइटों पर सक्रिय कर दिया है। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी तक पहुंचने के लिए हमने उम्मीदवारों की आसानी के लिए डायरेक्ट लिंक नीचे दिया है।

RRB NTPC CBT 2 Answer Key 2025 Link यहां क्लिक करें

RRB NTPC CBT 2 Answer Key 2025 डाउनलोड कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं: