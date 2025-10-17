Assam TET Result 2025
RRB NTPC Graduate CBT 2 Answer Key 2025 OUT: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट CBT 2 उत्तर कुंजी जारी, यहां से करें डाउनलोड

By Vijay Pratap Singh
Oct 17, 2025, 17:29 IST

RRB NTPC Graduate CBT 2 Answer Key 2025 OUT:  उम्मीदवार जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट CBT 2 परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे अब अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। 

RRB NTPC Graduate CBT 2 Answer Key 2025 OUT

RRB NTPC Graduate CBT 2 Answer Key 2025 OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने NTPC Graduate CBT 2 (Non-Technical Popular Categories) परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी आधिकारिक रूप से जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने CBT 2 परीक्षा दी थी, वे अब अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि उनके कितने अंक आएंगे।

RRB NTPC Graduate CBT 2 Answer Key 2025 PDF

आरआरबी ने सीबीटी 2 उत्तर कुंजी का आधिकारिक लिंक सभी क्षेत्रीय आरआरबी वेबसाइटों पर सक्रिय कर दिया है। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी तक पहुंचने के लिए हमने उम्मीदवारों की आसानी के लिए डायरेक्ट लिंक नीचे दिया है।

RRB NTPC CBT 2 Answer Key 2025 Link

यहां क्लिक करें

RRB NTPC CBT 2 Answer Key 2025 डाउनलोड कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं:

  1. अपने क्षेत्रीय रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।

  2. होमपेज पर “RRB NTPC CBT 2 Answer Key 2025” लिंक ढूंढें और क्लिक करें।

  3. लॉगिन पेज खुलने पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि/पासवर्ड दर्ज करें।

  4. लॉगिन करने के बाद आपकी उत्तर कुंजी और उत्तर पुस्तिका स्क्रीन पर दिखाई देगी।

  5. इसे डाउनलोड और सेव करें।

  6. अपने उत्तरों की जांच करने और अनुमानित अंक निकालने के लिए आप इसका प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

