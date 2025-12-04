Cabinet Secretariat Vacancy 2025: कैबिनेट सचिवालय DFO भर्ती, cabsec.gov.in पर नोटिफिकेशन जारी, 250 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करें

Cabinet Secretariat Vacancy 2025: भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय (CS) ने विज्ञापन संख्या 02/2025 के तहत डिप्टी फील्ड ऑफिसर (तकनीकी) के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 250 डिप्टी फील्ड ऑफिसर (तकनीकी) के पद भरे जाएंगे। इन पदों पर पे-लेवल 7 के तहत वेतन मिलेगा, जिसमें बेसिक-पे 44,900 रुपये और कुल वेतन लगभग 99,000 रुपये होगा। इच्छुक और योग्य Candidates इन पदों के लिए 14 दिसंबर, 2025 तक या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यहां आपको कैबिनेट सचिवालय भर्ती 2025 की आवेदन प्रक्रिया, जरूरी तारीखें, आवेदन शुल्क, आयु सीमा, योग्यता, पदों की संख्या, वेतनमान और जरूरी लिंक के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी।
Cabinet Secretariat Vacancy 2025: PDF डाउनलोड करें
आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज में उपलब्ध सांकेतिक नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इस भर्ती अभियान का सांकेतिक नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा। इसमें योग्यता, चयन प्रक्रिया, पदों का विवरण और अन्य सभी जरूरी जानकारी दी गई होगी।
कैबिनेट सचिवालय भर्ती 2025
Cabinet Secretariat Vacancy 2025: जरूरी तारीखें
डिप्टी फील्ड ऑफिसर (तकनीकी) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। Candidates नीचे दिए गए विस्तृत शेड्यूल को देखकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं:
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि
14 दिसंबर, 2025
Cabinet Secretariat Vacancy 2025: पदों का विवरण
इस भर्ती अभियान के जरिए अलग-अलग डिसिप्लिन (विषयों) में कुल 250 डिप्टी फील्ड ऑफिसर (तकनीकी) के पद भरे जाने हैं। आप नीचे दिए गए डिसिप्लिन के अनुसार पदों की संख्या का विवरण देख सकते हैं:
पदों का नाम
संख्या
कंप्यूटर विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी
124
डेटा विज्ञान / कृत्रिम बुद्धिमत्ता
10
इलेक्ट्रॉनिक्स और/या संचार / दूरसंचार
95
असैनिक अभियंत्रण
02
मैकेनिकल इंजीनियरिंग
02
भौतिक विज्ञान
06
रसायन विज्ञान
04
अंक शास्त्र
02
आंकड़े
02
जियोलॉजी
03
Cabinet Secretariat Vacancy 2025: योग्यता मानदंड
शैक्षणिक योग्यता: आवेदन करने वाले Candidates के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित डिसिप्लिन (विषयों) में इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री या विज्ञान में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इन पदों पर आवेदन करने के लिए Candidates के पास संबंधित डिसिप्लिन में एक वैध GATE स्कोर भी होना चाहिए। पदों की शैक्षणिक योग्यता की विस्तृत जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखें।
