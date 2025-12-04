Cabinet Secretariat Vacancy 2025: कैबिनेट सचिवालय DFO भर्ती, cabsec.gov.in पर नोटिफिकेशन जारी, 250 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करें

Cabinet Secretariat Vacancy 2025: भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय (CS) ने विज्ञापन संख्या 02/2025 के तहत डिप्टी फील्ड ऑफिसर (तकनीकी) के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 250 डिप्टी फील्ड ऑफिसर (तकनीकी) के पद भरे जाएंगे। इन पदों पर पे-लेवल 7 के तहत वेतन मिलेगा, जिसमें बेसिक-पे 44,900 रुपये और कुल वेतन लगभग 99,000 रुपये होगा। इच्छुक और योग्य Candidates इन पदों के लिए 14 दिसंबर, 2025 तक या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

यहां आपको कैबिनेट सचिवालय भर्ती 2025 की आवेदन प्रक्रिया, जरूरी तारीखें, आवेदन शुल्क, आयु सीमा, योग्यता, पदों की संख्या, वेतनमान और जरूरी लिंक के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी।

Cabinet Secretariat Vacancy 2025: PDF डाउनलोड करें

आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज में उपलब्ध सांकेतिक नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इस भर्ती अभियान का सांकेतिक नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा। इसमें योग्यता, चयन प्रक्रिया, पदों का विवरण और अन्य सभी जरूरी जानकारी दी गई होगी।