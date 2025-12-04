CAT Response Sheet 2025
भारत की सांस्कृतिक राजधानी कौन-सी है, जानें यहां

By Kishan Kumar
Dec 4, 2025, 17:52 IST

कोलकाता अपने गौरवशाली इतिहास, कला, साहित्य, त्योहारों और रचनात्मक विरासत के कारण भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। आइए जानते हैं कि कोलकाता को भारत की सांस्कृतिक राजधानी क्यों कहते हैं?

भारत की सांस्कृतिक राजधानी
भारत की सांस्कृतिक राजधानी

कोलकाता को भारत की सांस्कृतिक राजधानी इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह 150 से भी ज्यादा सालों से कला, साहित्य, संगीत, थिएटर, फिल्मों, त्योहारों और बौद्धिक जीवन का केंद्र रहा है। यह शहर अपने गौरवशाली इतिहास, शानदार वास्तुकला, रचनात्मक ऊर्जा और मजबूत सांस्कृतिक जड़ों के लिए जाना जाता है। कोलकाता ने कई महान कवियों, लेखकों, फिल्म निर्माताओं और कलाकारों को जन्म दिया है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को एक नई दिशा दी। किताबों, बहसों, शास्त्रीय संगीत और कलात्मक परंपराओं के प्रति इस शहर का लगाव इसे देश के सबसे जीवंत सांस्कृतिक स्थानों में से एक बनाता है।

कोलकाता को सांस्कृतिक राजधानी क्यों कहा जाता है?

कोलकाता को यह उपाधि इसलिए मिली, क्योंकि यह हमेशा से एक ऐसी जगह रही है, जहां रचनात्मकता और ज्ञान को बढ़ावा मिला है। बंगाल के नए दौर से लेकर आज के आधुनिक समय तक, इस शहर ने साहित्य, विज्ञान, दर्शन और कला के क्षेत्र में नए विचारों को हमेशा प्रोत्साहित किया है।

यह शहर कई सांस्कृतिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयों का भी घर है। थिएटर, कविता, नृत्य और सिनेमा के साथ इसका गहरा जुड़ाव इसे भारत में एक अनोखा सांस्कृतिक केंद्र बनाता है।

संस्कृति कोलकाता की पहचान कैसे बनाती है?

संस्कृति कोलकाता के दैनिक जीवन का एक हिस्सा है। यहां के लोग त्योहारों को बड़े जुनून के साथ मनाते हैं, शाम को 'अड्डा' (दोस्तों के साथ चर्चा) का आनंद लेते हैं, और साहित्य व कला पर गर्व करते हैं। शहर की सड़कें कॉफी हाउस, पुरानी किताबों की दुकानों, आर्ट गैलरी और संगीत हॉलों से भरी हुई हैं। शहर की परंपराएं, भोजन और त्योहार आधुनिकता और पुराने समय के आकर्षण का एक मिला-जुला रूप दिखाते हैं। यह मेलजोल कोलकाता को एक ऐसा शहर बनाता है, जहां अपनेपन का एहसास होता है और रचनात्मकता को हमेशा सम्मान दिया जाता है।

कोलकाता के प्रसिद्ध सांस्कृतिक आकर्षण

1. दुर्गा पूजा – यह कोलकाता का सबसे बड़ा त्योहार है। इसे भव्य पंडालों, कलात्मक मूर्तियों, संगीत और रोशनी के साथ मनाया जाता है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं।

2. कॉलेज स्ट्रीट (बोई पाड़ा) – यह एशिया का सबसे बड़ा किताबों का बाजार है, जो किताबों की दुकानों, प्रकाशकों और छात्रों से भरा रहता है। यह कोलकाता के पढ़ने के प्रति प्रेम को दर्शाता है।

3.कालीघाट और बंगाल कला– यह प्रसिद्ध कालीघाट पेंटिंग और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की जन्मस्थली है, जिसने भारत की कलात्मक पहचान को एक नया रूप दिया।

4.थिएटर और फिल्में– कोलकाता सत्यजीत रे जैसे महान फिल्म निर्माताओं का घर रहा है। यहां की थिएटर संस्कृति भी बहुत मजबूत है, जिसमें ऐतिहासिक हॉल और आधुनिक नाटक दोनों शामिल हैं।

कोलकाता की संस्कृति के बारे में रोचक तथ्य

-19वीं सदी में कोलकाता ने भारत में एक सांस्कृतिक जागृति का नेतृत्व किया। इसने शिक्षा, साहित्य और विज्ञान को प्रभावित किया।

 -रवींद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन और मदर टेरेसा जैसे कलाकार और विचारक इस शहर से जुड़े हुए हैं।

-कोलकाता में अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन होता है। यह उपस्थिति के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है।

-इस शहर का शास्त्रीय संगीत, रवींद्र संगीत, लोक नृत्य और पारंपरिक कलाओं से गहरा संबंध है।  

 -पुरानी ट्राम से लेकर आधुनिक मॉल तक, कोलकाता अपनी पुरानी विरासत को आधुनिक रचनात्मकता के साथ मिलाता है। यही बात इसे सांस्कृतिक रूप से खास बनाती है।

