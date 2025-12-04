HSSC CET Result 2025 OUT, Download PDF
Delhi School Entry Level Admission 2026: के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, यहां से देखें एज लिमिट और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट

Akshara Verma
By Akshara Verma
Dec 4, 2025, 18:17 IST

Delhi Nursery Admission 2026: दिल्ली शिक्षा विभाग आज, 4 दिसंबर, 2025 से दिल्ली एंट्री लेवल एडमिशन शुरू करने जा रहा है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार, जो पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए Nursery, KG और Class 1 में करवाना चाहते हैं, वे स्कूलों से एडमिशन फॉर्म ले सकते हैं।

इस बात का ध्यान रखें कि एडमिशन फॉर्म 27 दिसंबर, 2025 तक संबंधित स्कूलों में ही जमा करने होंगे। माता-पिता को आवेदन फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे। रजिस्टर करते समय, पैरेंट्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके बच्चे एडमिशन के लिए तय की गई आयु सीमा के मानदंडों को पूरा करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए कई तरह के दस्तावेज भी जमा करने होंगे।

DoE दिल्ली एंट्री लेवल एडमिशन 2026: ऑफिशियल नोटिफिकेशन - यहां क्लिक करें

Delhi Nursery Admission 2026: दिल्ली नर्सरी एडमिशन का शेड्यूल

आप दिल्ली के स्कूलों में एंट्री लेवल एडमिशन लेने के लिए इसका पूरा शेड्यूल यहां देखें। 

डिटेल्स  टाइम टेबल 
मानदंड और उनके बिंदुओं को विभाग के मॉड्यूल में बिंदु संख्या 7 पर उल्लिखित लिंक पर अपलोड करना 28 नवंबर, 2025
प्रवेश प्रक्रिया का प्रारंभ और फॉर्म की उपलब्धता 4 दिसंबर, 2025
स्कूलों में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 27 दिसंबर, 2025
ओपन सीट्स के अंतर्गत प्रवेश के लिए स्कूल में आवेदन करने वाले बच्चों का विवरण अपलोड करना 9 जनवरी, 2026
खुली सीटों के अंतर्गत प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक बच्चे को दिए गए अंक (अंक प्रणाली के अनुसार) अपलोड करना 16 जनवरी, 2026
चयनित बच्चों की प्रथम सूची (प्रतीक्षा सूची सहित) प्रदर्शित करने की तिथि (अंक प्रणाली के अंतर्गत आवंटित अंकों सहित) 23 जनवरी, 2026
प्रथम सूची के लिए अपने बच्चों को अंक आवंटित करने के संबंध में अभिभावकों के प्रश्नों का समाधान, यदि कोई हो (लिखित/ईमेल/मौखिक बातचीत द्वारा)। 24 जनवरी से 3 फरवरी, 2026 तक 
चयनित बच्चों की दूसरी सूची (यदि कोई हो) (प्रतीक्षा सूची सहित) प्रदर्शित करने की तिथि (अंक प्रणाली के अंतर्गत आवंटित अंकों सहित) 9 फरवरी, 2026
दूसरी सूची में अपने बच्चों को अंक आवंटित करने के संबंध में अभिभावकों के प्रश्नों का समाधान, यदि कोई हो (लिखित/ईमेल/मौखिक बातचीत द्वारा)। 10 फरवरी, 2026
प्रवेशों की आगामी सूची, यदि कोई हो 16 फरवरी, 2026 
प्रवेश प्रक्रिया का समापन 19 फरवरी, 2026 

दिल्ली नर्सरी एडमिशन 2026 एज लिमिट 

शिक्षा विभाग ने एंट्री-लेवल कक्षाओं में एडमिशन के लिए आयु सीमा तय की है। आवेदन करते समय माता-पिता को इसका पालन करना होगा। एडमिशन के लिए आयु सीमा नीचे देखें।

कक्षा प्रवेश के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु (शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 31 मार्च, 2026 तक)
नर्सरी (बलवाटिका 1/ प्री स्कूल 1) 3+ वर्ष से 4 वर्ष तक
केजी 4+ वर्ष से 5 वर्ष तक
कक्षा I 5+ वर्ष से 6 वर्ष तक

जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार, जो बच्चे शैक्षणिक सत्र 2025-26 में नर्सरी में एडमिशन लेंगे, वे शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अपने आप KG में और उसके बाद Class 1 में चले जाएंगे। माता-पिता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे रजिस्टर करने से पहले पात्रता मानदंडों का सख्ती से पालन करें।

रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट 

आवेदन जमा करने वाले माता-पिता को नोटिफिकेशन में बताए गए दस्तावेजों की फोटोकॉपी जमा करनी होगी। जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की लिस्ट नीचे देखें।

* वैध जन्म प्रमाण पत्र

* बच्चे और माता-पिता की पासपोर्ट साइज की तस्वीरें

* निवास का प्रमाण - माता-पिता के नाम पर जारी राशन कार्ड/स्मार्ट कार्ड (जिसमें बच्चे का नाम हो), बच्चे या उसके माता-पिता का निवास प्रमाण पत्र, माता-पिता में से किसी एक का वोटर आईडी कार्ड (EPIC), माता-पिता या बच्चे के नाम पर बिजली का बिल/MTNL टेलीफोन बिल/पानी का बिल/पासपोर्ट, माता-पिता में से किसी एक के नाम पर जारी आधार कार्ड/यूआईडी कार्ड।

