Delhi School Entry Level Admission 2026: के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, यहां से देखें एज लिमिट और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट

Delhi Nursery Admission 2026: दिल्ली शिक्षा विभाग आज, 4 दिसंबर, 2025 से दिल्ली एंट्री लेवल एडमिशन शुरू करने जा रहा है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार, जो पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए Nursery, KG और Class 1 में करवाना चाहते हैं, वे स्कूलों से एडमिशन फॉर्म ले सकते हैं।
इस बात का ध्यान रखें कि एडमिशन फॉर्म 27 दिसंबर, 2025 तक संबंधित स्कूलों में ही जमा करने होंगे। माता-पिता को आवेदन फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे। रजिस्टर करते समय, पैरेंट्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके बच्चे एडमिशन के लिए तय की गई आयु सीमा के मानदंडों को पूरा करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए कई तरह के दस्तावेज भी जमा करने होंगे।
DoE दिल्ली एंट्री लेवल एडमिशन 2026: ऑफिशियल नोटिफिकेशन - यहां क्लिक करें
Delhi Nursery Admission 2026: दिल्ली नर्सरी एडमिशन का शेड्यूल
आप दिल्ली के स्कूलों में एंट्री लेवल एडमिशन लेने के लिए इसका पूरा शेड्यूल यहां देखें।
|डिटेल्स
|टाइम टेबल
|मानदंड और उनके बिंदुओं को विभाग के मॉड्यूल में बिंदु संख्या 7 पर उल्लिखित लिंक पर अपलोड करना
|28 नवंबर, 2025
|प्रवेश प्रक्रिया का प्रारंभ और फॉर्म की उपलब्धता
|4 दिसंबर, 2025
|स्कूलों में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि
|27 दिसंबर, 2025
|ओपन सीट्स के अंतर्गत प्रवेश के लिए स्कूल में आवेदन करने वाले बच्चों का विवरण अपलोड करना
|9 जनवरी, 2026
|खुली सीटों के अंतर्गत प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक बच्चे को दिए गए अंक (अंक प्रणाली के अनुसार) अपलोड करना
|16 जनवरी, 2026
|चयनित बच्चों की प्रथम सूची (प्रतीक्षा सूची सहित) प्रदर्शित करने की तिथि (अंक प्रणाली के अंतर्गत आवंटित अंकों सहित)
|23 जनवरी, 2026
|प्रथम सूची के लिए अपने बच्चों को अंक आवंटित करने के संबंध में अभिभावकों के प्रश्नों का समाधान, यदि कोई हो (लिखित/ईमेल/मौखिक बातचीत द्वारा)।
|24 जनवरी से 3 फरवरी, 2026 तक
|चयनित बच्चों की दूसरी सूची (यदि कोई हो) (प्रतीक्षा सूची सहित) प्रदर्शित करने की तिथि (अंक प्रणाली के अंतर्गत आवंटित अंकों सहित)
|9 फरवरी, 2026
|दूसरी सूची में अपने बच्चों को अंक आवंटित करने के संबंध में अभिभावकों के प्रश्नों का समाधान, यदि कोई हो (लिखित/ईमेल/मौखिक बातचीत द्वारा)।
|10 फरवरी, 2026
|प्रवेशों की आगामी सूची, यदि कोई हो
|16 फरवरी, 2026
|प्रवेश प्रक्रिया का समापन
|19 फरवरी, 2026
दिल्ली नर्सरी एडमिशन 2026 एज लिमिट
शिक्षा विभाग ने एंट्री-लेवल कक्षाओं में एडमिशन के लिए आयु सीमा तय की है। आवेदन करते समय माता-पिता को इसका पालन करना होगा। एडमिशन के लिए आयु सीमा नीचे देखें।
|कक्षा
|प्रवेश के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु (शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 31 मार्च, 2026 तक)
|नर्सरी (बलवाटिका 1/ प्री स्कूल 1)
|3+ वर्ष से 4 वर्ष तक
|केजी
|4+ वर्ष से 5 वर्ष तक
|कक्षा I
|5+ वर्ष से 6 वर्ष तक
जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार, जो बच्चे शैक्षणिक सत्र 2025-26 में नर्सरी में एडमिशन लेंगे, वे शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अपने आप KG में और उसके बाद Class 1 में चले जाएंगे। माता-पिता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे रजिस्टर करने से पहले पात्रता मानदंडों का सख्ती से पालन करें।
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट
आवेदन जमा करने वाले माता-पिता को नोटिफिकेशन में बताए गए दस्तावेजों की फोटोकॉपी जमा करनी होगी। जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की लिस्ट नीचे देखें।
* वैध जन्म प्रमाण पत्र
* बच्चे और माता-पिता की पासपोर्ट साइज की तस्वीरें
* निवास का प्रमाण - माता-पिता के नाम पर जारी राशन कार्ड/स्मार्ट कार्ड (जिसमें बच्चे का नाम हो), बच्चे या उसके माता-पिता का निवास प्रमाण पत्र, माता-पिता में से किसी एक का वोटर आईडी कार्ड (EPIC), माता-पिता या बच्चे के नाम पर बिजली का बिल/MTNL टेलीफोन बिल/पानी का बिल/पासपोर्ट, माता-पिता में से किसी एक के नाम पर जारी आधार कार्ड/यूआईडी कार्ड।
