BBOSE Exam 2025: बिहार बोर्ड ने 10th, 12th Theory, Practical परीक्षाओं के लिए कंट्रोल रूम का विवरण किया जारी

BBOSE 10वीं, 12वीं थ्योरी, प्रैक्टिकल परीक्षा 2025 शेड्यूल: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन (BBOSE) की पहली और दूसरी उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक (जून और दिसंबर 2025) परीक्षाओं का टाइमटेबल जारी कर दिया है। इस टाइमटेबल में थ्योरी और प्रैक्टिकल, दोनों परीक्षाओं का शेड्यूल शामिल है। परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट ध्यान दें कि थ्योरी परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा पहले ही कर दी गई थी।

घोषित तारीखों के अनुसार, BBOSE की पहली उच्चतर माध्यमिक प्रैक्टिकल परीक्षा (जून 2025) और दूसरी उच्चतर माध्यमिक प्रैक्टिकल परीक्षा (दिसंबर 2025) 5 से 8 दिसंबर, 2025 तक होंगी। वहीं, थ्योरी परीक्षाएं 9 से 24 दिसंबर, 2025 तक आयोजित की जाएंगी। पहली माध्यमिक प्रैक्टिकल परीक्षा (जून 2025) और दूसरी माध्यमिक प्रैक्टिकल परीक्षा (दिसंबर 2025) 6 से 9 दिसंबर, 2025 तक होनी हैं। इनकी थ्योरी परीक्षाएं 15 दिसंबर, 2025 से 23 दिसंबर, 2025 तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को परीक्षा की तारीखों को ध्यान से देख लेना चाहिए।