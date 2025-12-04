BBOSE Exam 2025: बिहार बोर्ड ने 10th, 12th Theory, Practical परीक्षाओं के लिए कंट्रोल रूम का विवरण किया जारी

BBOSE 10वीं, 12वीं थ्योरी, प्रैक्टिकल परीक्षा 2025 शेड्यूल: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन (BBOSE) की पहली और दूसरी उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक (जून और दिसंबर 2025) परीक्षाओं का टाइमटेबल जारी कर दिया है। इस टाइमटेबल में थ्योरी और प्रैक्टिकल, दोनों परीक्षाओं का शेड्यूल शामिल है। परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट ध्यान दें कि थ्योरी परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा पहले ही कर दी गई थी।
घोषित तारीखों के अनुसार, BBOSE की पहली उच्चतर माध्यमिक प्रैक्टिकल परीक्षा (जून 2025) और दूसरी उच्चतर माध्यमिक प्रैक्टिकल परीक्षा (दिसंबर 2025) 5 से 8 दिसंबर, 2025 तक होंगी। वहीं, थ्योरी परीक्षाएं 9 से 24 दिसंबर, 2025 तक आयोजित की जाएंगी। पहली माध्यमिक प्रैक्टिकल परीक्षा (जून 2025) और दूसरी माध्यमिक प्रैक्टिकल परीक्षा (दिसंबर 2025) 6 से 9 दिसंबर, 2025 तक होनी हैं। इनकी थ्योरी परीक्षाएं 15 दिसंबर, 2025 से 23 दिसंबर, 2025 तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को परीक्षा की तारीखों को ध्यान से देख लेना चाहिए।
BBOSE पहली और दूसरी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षा 2025 की तारीखें
|कक्षा
|थ्योरी
|प्रैक्टिकल
|प्रथम माध्यमिक जून, दिसंबर 2025 परीक्षा
|15 दिसंबर, 2025 से 23 दिसंबर, 2025 तक
|6 से 9 दिसंबर, 2025
|द्वितीय माध्यमिक जून, दिसंबर 2025 परीक्षा
|प्रथम वरिष्ठ माध्यमिक जून और दिसंबर 2025 परीक्षा
|9 से 24 दिसंबर, 2025
|5 से 8 दिसंबर, 2025
|द्वितीय उच्चतर माध्यमिक जून और दिसंबर 2025 परीक्षा
BBOSE की 10वीं और 12वीं की थ्योरी और प्रैक्टिकल (जून और दिसंबर 2025 सत्र) परीक्षाओं के लिए बोर्ड द्वारा दिए गए कंट्रोल रूम का विवरण कैंडिडेट यहां देख सकते हैं। दी गई जानकारी के अनुसार, यह कंट्रोल रूम 4 दिसंबर को शाम 6 बजे से 24 दिसंबर को रात 10 बजे तक चालू रहेगा।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE) के प्रथम / द्वितीय उच्चतर माध्यमिक (12वीं) परीक्षा, जून/दिसम्बर, 2025 तथा प्रथम / द्वितीय माध्यमिक (10वीं) परीक्षा, जून/ दिसम्बर, 2025 के— Bihar School Examination Board (@officialbseb) December 4, 2025
