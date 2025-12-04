HSSC CET Result 2025 OUT, Download PDF
Focus
Quick Links
News

BBOSE Exam 2025: बिहार बोर्ड ने 10th, 12th Theory, Practical परीक्षाओं के लिए कंट्रोल रूम का विवरण किया जारी

Akshara Verma
By Akshara Verma
Dec 4, 2025, 18:59 IST

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने BBOSE की पहली और दूसरी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक (जून और दिसंबर 2025 सत्र) की थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए कंट्रोल रूम का विवरण जारी किया है। यह कंट्रोल रूम आज शाम 6 बजे से चालू हो जाएगा। पूरी जानकारी यहां देखें।

Add as a preferred source on Google
Join us
BBOSE 10th, 12th Theory, Practical Exam 2025 Control room Details
BBOSE 10th, 12th Theory, Practical Exam 2025 Control room Details
Register for Result Updates

BBOSE 10वीं, 12वीं थ्योरी, प्रैक्टिकल परीक्षा 2025 शेड्यूल: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन (BBOSE) की पहली और दूसरी उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक (जून और दिसंबर 2025) परीक्षाओं का टाइमटेबल जारी कर दिया है। इस टाइमटेबल में थ्योरी और प्रैक्टिकल, दोनों परीक्षाओं का शेड्यूल शामिल है। परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट ध्यान दें कि थ्योरी परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा पहले ही कर दी गई थी।

घोषित तारीखों के अनुसार, BBOSE की पहली उच्चतर माध्यमिक प्रैक्टिकल परीक्षा (जून 2025) और दूसरी उच्चतर माध्यमिक प्रैक्टिकल परीक्षा (दिसंबर 2025) 5 से 8 दिसंबर, 2025 तक होंगी। वहीं, थ्योरी परीक्षाएं 9 से 24 दिसंबर, 2025 तक आयोजित की जाएंगी। पहली माध्यमिक प्रैक्टिकल परीक्षा (जून 2025) और दूसरी माध्यमिक प्रैक्टिकल परीक्षा (दिसंबर 2025) 6 से 9 दिसंबर, 2025 तक होनी हैं। इनकी थ्योरी परीक्षाएं 15 दिसंबर, 2025 से 23 दिसंबर, 2025 तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को परीक्षा की तारीखों को ध्यान से देख लेना चाहिए।

BBOSE पहली और दूसरी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षा 2025 की तारीखें

कक्षा थ्योरी  प्रैक्टिकल 
प्रथम माध्यमिक जून, दिसंबर 2025 परीक्षा 15 दिसंबर, 2025 से 23 दिसंबर, 2025 तक 6 से 9 दिसंबर, 2025
द्वितीय माध्यमिक जून, दिसंबर 2025 परीक्षा
प्रथम वरिष्ठ माध्यमिक जून और दिसंबर 2025 परीक्षा 9 से 24 दिसंबर, 2025 5 से 8 दिसंबर, 2025
द्वितीय उच्चतर माध्यमिक जून और दिसंबर 2025 परीक्षा

BBOSE की 10वीं और 12वीं की थ्योरी और प्रैक्टिकल (जून और दिसंबर 2025 सत्र) परीक्षाओं के लिए बोर्ड द्वारा दिए गए कंट्रोल रूम का विवरण कैंडिडेट यहां देख सकते हैं। दी गई जानकारी के अनुसार, यह कंट्रोल रूम 4 दिसंबर को शाम 6 बजे से 24 दिसंबर को रात 10 बजे तक चालू रहेगा।

Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

    Latest Stories

    Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

    Trending

    Popular Searches

    Latest Education News