Telangana NEET PG 2025: काउंसलिंग राउंड 1 की फाइनल मेरिट लिस्ट knruhs.telangana.gov.in पर हुई जारी

Telangana NEET PG Counselling 2025: कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (KNRUHS) ने आज, 4 दिसंबर 2025 को तेलंगाना नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट - पोस्टग्रेजुएट (NEET PG) काउंसलिंग 2025 के राउंड 1 की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। मेरिट लिस्ट और अपना स्टेटस देखने के लिए कैंडिडेट को आधिकारिक वेबसाइट knruhs.telangana.gov.in पर जाना होगा। जिन कैंडिडेट का NEET PG 2025 कट-ऑफ स्कोर 235 से 664 के बीच है, वे मैनेजमेंट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, दोनों कोटा के लिए योग्य हैं।

तेलंगाना NEET PG काउंसलिंग 2025 की मुख्य बातें

तेलंगाना NEET PG काउंसलिंग 2025 की जरूरी जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।

अवलोकन विवरण घटना नाम तेलंगाना NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 1 अंतिम मेरिट सूची परीक्षा का नाम राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा बोर्ड का नाम कलोजी नारायण राव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (KNRUHS) शैक्षणिक वर्ष 2025-26 आधिकारिक वेबसाइट knruhs.telangana.gov.in राज्य तेलंगाना धारा चिकित्सा दंत चिकित्सा नर्सिंग स्तर स्नातकोत्तर (पीजी) प्रोग्राम एमडी एमएस पीजी डिप्लोमा काउंसलिंग की अंतिम तिथि 7 दिसंबर, 2025

Telangana NEET PG Counselling 2025: जरूरी बातें

* राज्य में 318 PG मेडिकल और 70 PG डेंटल सीटें हैं।

* तेलंगाना NEET PG काउंसलिंग के पहले राउंड के लिए लगभग 3,158 Candidates योग्य हैं। शुरू में 3,047 कैंडिडेट योग्य थे और 285 कैंडिडेट दस्तावेज गुम होने या स्थानीय स्टेटस की समस्याओं के कारण अयोग्य थे। बाद में, 111 कैंडिडेट नए या अपडेटेड सर्टिफिकेट जमा करने के बाद योग्य हो गए।

* तेलंगाना सरकार ने निजी मेडिकल कॉलेजों में मैनेजमेंट कोटा के तहत PG मेडिकल एडमिशन में स्थानीय छात्रों के लिए 85% आरक्षण की घोषणा की है।

* बॉन्ड पॉलिसी के कारण, जो कैंडिडेट काउंसलिंग के दूसरे चरण के बाद या उसके बाद एडमिशन छोड़ते हैं, उन्हें 50 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।

* शेड्यूल जारी होने में देरी से इस साल की एडमिशन समय-सीमा पर असर पड़ सकता है। यह समय-सीमा पहले से ही कानूनी मुद्दों और पिछली देरियों के कारण प्रभावित थी।

* KNRUHS - शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा के तहत मेडिकल PG डिग्री डिप्लोमा एडमिशन - फाइनल मेरिट लिस्ट

