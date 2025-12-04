यूपी आंगनवाडी भर्ती 2025: यूपी में 10वीं पास महिलाओं के लिए 1 हजार पदों पर निकली भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन

यूपी आंगनवाडी भर्ती 2025: यूपी की महिलाओं के लिए खुश खबरी ! यूपी में 10वीं और 12वीं पास महिलाओं के लिए 1057 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किये हैं, आवेदन की अंतिम तिथि 21 दिसम्बर है. ये भर्तियाँ कार्यकर्ता और सहायकों के पदों पर की जानी है, ये भर्तियाँ यूपी आंगनवाड़ी विभाग द्वारा की जानी है, आवेदन के लिए उम्मीदवारों का 10वीं और 12वीं पास होना जरुरी है, इसके साथ ही उम्मीदवारों की आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए. उम्मीदवार ऑफिसियल वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जा कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

यूपी आंगनवाडी भर्ती 2025: मुख्य विशेषताएं