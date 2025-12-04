यूपी आंगनवाडी भर्ती 2025: यूपी में 10वीं पास महिलाओं के लिए 1 हजार पदों पर निकली भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन

CAT Response Sheet 2025
By Sonal Mishra
Dec 4, 2025, 18:56 IST

यूपी आंगनवाडी भर्ती 2025: यूपी की आंगनवाडी में 10वीं और 12वीं पास महिलाओं के लिए 1 हजार पदों पर भर्ती निकली है, इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 21 दिसम्बर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, महिलाएं पात्रता, आयुसीमा और आवेदन प्रक्रिया के लिए डिटेल्स यहाँ चेक करें.

यूपी आंगनवाडी भर्ती 2025: यूपी की महिलाओं के लिए खुश खबरी ! यूपी में 10वीं और 12वीं पास महिलाओं के लिए 1057 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किये हैं, आवेदन की अंतिम तिथि 21 दिसम्बर है. ये भर्तियाँ कार्यकर्ता और सहायकों के पदों पर की जानी है, ये भर्तियाँ यूपी आंगनवाड़ी विभाग द्वारा की जानी है, आवेदन के लिए उम्मीदवारों का 10वीं और 12वीं पास होना जरुरी है, इसके साथ ही उम्मीदवारों की आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए. उम्मीदवार ऑफिसियल वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जा कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.   

यूपी आंगनवाडी भर्ती 2025: मुख्य विशेषताएं 

संस्थान 

यूपी आंगनवाडी भर्ती 2025

रिक्ति का नाम 

कार्यकर्ता और सहायक

रिक्तियों की संख्या 

1057

आवेदन की अंतिम तिथि 

21 दिसम्बर 2025  

शैक्षिक योग्यता 

10वीं और 12वीं पास महिलाओं के लिए   

ऑफिसियल वेबसाइट 

upanganwadibharti.in
  

यूपी आंगनवाडी भर्ती 2025: रिक्तियों का विवरण 

अंचल 

रिक्तियों की संख्या 

डेपुर 

73 

भदर

64 

भेतुआ

61 

संग्रामपुर

55

गौरीगंज

85

जामों

107 

शाहगढ़

47 

मुसाफिरखाना

110 

जगदीशपुर

113 

बाजारशुक्ल

91 

तिलोई

82 

सिंहपुर

86 

बहादुरपुर

93 

UP आंगनवाड़ी 2025 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?

अपना एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट करने के लिए नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शन्स को फॉलो करें।

  • ऑफिशियल वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाएं

  • “आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर रिक्रूटमेंट 2025” लिंक पर क्लिक करें।

  • ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें।

  • “अप्लाई ऑनलाइन” ऑप्शन चुनें

  • अपनी ईमेल ID और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके रजिस्टर करें।

  • एप्लीकेशन फॉर्म में सही डिटेल्स भरें।

  • अपनी फोटो, सिग्नेचर और ज़रूरी सर्टिफिकेट्स अपलोड करें।

  • एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन मोड से पे करें।

  • फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट ले लें।

Sonal Mishra
Sonal Mishra

Senior Content Writer

Sonal Mishra is an education industry professional with 6+ years of experience. She has previously worked with Dhyeya IAS and BYJU'S as a state PCS and UPSC content creator. She participated UPPCS mains exam in 2018.and is a postgraduate in geography from CSJMU Kanpur. She can be reached at sonal.mishra@jagrannewmedia.com

