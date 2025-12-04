यूपी आंगनवाडी भर्ती 2025: यूपी में 10वीं पास महिलाओं के लिए 1 हजार पदों पर निकली भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन

यूपी आंगनवाडी भर्ती 2025: यूपी की महिलाओं के लिए खुश खबरी ! यूपी में 10वीं और 12वीं पास महिलाओं के लिए 1057 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किये हैं, आवेदन की अंतिम तिथि 21 दिसम्बर है. ये भर्तियाँ कार्यकर्ता और सहायकों के पदों पर की जानी है, ये भर्तियाँ यूपी आंगनवाड़ी विभाग द्वारा की जानी है, आवेदन के लिए उम्मीदवारों का 10वीं और 12वीं पास होना जरुरी है, इसके साथ ही उम्मीदवारों की आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए. उम्मीदवार ऑफिसियल वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जा कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
यूपी आंगनवाडी भर्ती 2025: मुख्य विशेषताएं
|
संस्थान
|
यूपी आंगनवाडी भर्ती 2025
|
रिक्ति का नाम
|
कार्यकर्ता और सहायक
|
रिक्तियों की संख्या
|
1057
|
आवेदन की अंतिम तिथि
|
21 दिसम्बर 2025
|
शैक्षिक योग्यता
|
10वीं और 12वीं पास महिलाओं के लिए
|
ऑफिसियल वेबसाइट
|
upanganwadibharti.in
यूपी आंगनवाडी भर्ती 2025: रिक्तियों का विवरण
|
अंचल
|
रिक्तियों की संख्या
|
डेपुर
|
73
|
भदर
|
64
|
भेतुआ
|
61
|
संग्रामपुर
|
55
|
गौरीगंज
|
85
|
जामों
|
107
|
शाहगढ़
|
47
|
मुसाफिरखाना
|
110
|
जगदीशपुर
|
113
|
बाजारशुक्ल
|
91
|
तिलोई
|
82
|
सिंहपुर
|
86
|
बहादुरपुर
|
93
UP आंगनवाड़ी 2025 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?
अपना एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट करने के लिए नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शन्स को फॉलो करें।
-
ऑफिशियल वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाएं
-
“आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर रिक्रूटमेंट 2025” लिंक पर क्लिक करें।
-
ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें।
-
“अप्लाई ऑनलाइन” ऑप्शन चुनें
-
अपनी ईमेल ID और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके रजिस्टर करें।
-
एप्लीकेशन फॉर्म में सही डिटेल्स भरें।
-
अपनी फोटो, सिग्नेचर और ज़रूरी सर्टिफिकेट्स अपलोड करें।
-
एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन मोड से पे करें।
-
फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट ले लें।
